Amici 2025: Al via il serale, ecco la squadra completa

Il 22 marzo 2025 inizia ufficialmente il Serale di Amici, il talent show di Canale 5 che, ormai da anni, è diventato uno degli appuntamenti più attesi e seguiti dal pubblico televisivo. Con la conduzione di Maria De Filippi, il programma si prepara ad affrontare la fase più emozionante e spettacolare della sua 24esima edizione, durante la quale 15 talenti, divisi in tre squadre, si sfideranno per realizzare il sogno di una carriera nel mondo dello spettacolo.

Dopo mesi di preparazione, studio e prove, sono finalmente pronti a calcare il palcoscenico del Serale: Antonia, Jacopo Sol, Chiamamifaro e Vybes (cantanti) della squadra Zerbi-Celentano; Alessia, Chiara e Daniele (ballerini) della stessa squadra; Luk3, Senza Cri, Asia e Francesco (cantanti e ballerini) della squadra Cuccarini-Emanuel Lo; Nicolò, Trigno, Francesca e Raffaella (cantanti e ballerini) della squadra Pettinelli-Lettieri. Ogni talento ha affrontato un lungo percorso di crescita personale e artistica, arrivando così a questa fase finale, che segnerà il culmine del loro impegno e della loro passione.

Le sfide che li aspettano sono particolarmente intense. I ragazzi dovranno mettersi alla prova ogni settimana, affrontando prove tecniche ed emotive, cercando di impressionare la giuria e il pubblico con la loro evoluzione artistica. Se da un lato la competizione si fa sempre più serrata, dall'altro la possibilità di vincere la coppa finale rimane un sogno per ognuno di loro. Solo uno di loro riuscirà a coronare il proprio percorso con la vittoria, ma tutti avranno avuto la possibilità di dimostrare il proprio valore.

Nel Serale, la giuria di esperti sarà chiamata a valutare le performance dei ragazzi: a giudicare i talenti ci saranno Amadeus, il noto conduttore televisivo, Cristiano Malgioglio, paroliere e cantante di grande personalità, ed Elena D’Amario, ballerina e coreografa di fama internazionale. L’arte della danza sarà affidata per il quinto anno consecutivo al direttore artistico Stephane Jarny, coreografo parigino noto per la sua visione scenica innovativa e il suo talento nel dirigere le performance artistiche di Amici. Jarny avrà al suo fianco un gruppo di ballerini professionisti che arricchiranno lo spettacolo con esibizioni di livello internazionale.

Sul palco, inoltre, sarà presente la straordinaria attrice Sabrina Ferilli, che insieme al regista Gabriele Mainetti e all’attore Enrico Borello presenterà il loro nuovo film La città proibita, uscito il 13 marzo 2025. A impreziosire ulteriormente la serata, Gazzelle, l'amato cantautore indie-pop, sarà il super ospite musicale che eseguirà il suo nuovo singolo Da capo a 12, tratto dal suo album INDI, portando un’ulteriore dose di emozione e musica sul palco.

Nel corso della preparazione, i ragazzi hanno avuto l'opportunità di crescere non solo come artisti, ma anche come persone, grazie a un percorso formativo che ha incluso lezioni, prove tecniche e confronti con grandi nomi del mondo della musica, della danza e della cultura. I cantanti sono stati giudicati da una giuria di esperti, tra cui alcuni dei volti più noti della musica italiana, come Giorgia, Fiorella Mannoia, J-Ax e tanti altri. I ballerini hanno potuto perfezionare la loro tecnica sotto la guida di étoile e coreografi di fama internazionale come Eleonora Abbagnato e Kledi Kadiu. Inoltre, i ragazzi hanno partecipato a masterclass tenute da professionisti come Aldo Cazzullo, vice direttore del Corriere della Sera, e docenti della prestigiosa Alvin Ailey School di New York.

Questa edizione del talent, prodotta da Fascino P.g.t. per Mediaset, si conferma ancora una volta come una delle principali vetrine per i talenti emergenti nel panorama musicale e artistico. Con un cast di giudici di alto livello e una produzione sempre al top, Amici continua a essere un trampolino di lancio fondamentale per le carriere dei giovani artisti italiani, contribuendo a formare e a promuovere le future stelle del panorama musicale e dello spettacolo.





Gli allievi ammessi al serale

Gli allievi ammessi al serale di Amici sono i protagonisti di una delle competizioni più seguite della televisione italiana. Dopo settimane di prove e selezioni, solo i talenti più promettenti riescono ad accedere alla fase finale, dove si confrontano in performance di canto e ballo che li mettono alla prova sotto ogni aspetto. Il serale rappresenta il culmine del percorso per questi giovani artisti, che hanno l'opportunità di esibirsi davanti a un pubblico vasto e di ottenere la visibilità necessaria per avviare una carriera nel mondo della musica e della danza. Tra i nomi che si sono distinti nel programma, troviamo cantanti e ballerini dalle storie diverse, ma uniti dalla passione e dalla determinazione che li ha portati a competere nella fase più importante di Amici.

BALLO

ALESSIA

A 23 anni, Alessia, ballerina di danze latino-americane, ha dimostrato un talento straordinario che l’ha portata a conquistare il titolo di campionessa mondiale nel campionato di WDSF World Championship Solo Latin Female Adulte. La sua dedizione e il suo impegno nel perfezionare la tecnica le hanno permesso di diventare anche campionessa italiana di danze latino-americane. La sua grinta sul palco e la sua eleganza ne fanno una delle ballerine più promettenti della sua generazione.

ASIA

Asia è una ballerina di hip hop di 17 anni che ha impressionato per la sua energia e la sua capacità di adattarsi ai vari stili. Proveniente da Roma e sotto la guida di Emanuel Lo, Asia ha mostrato una grande versatilità, riuscendo a esprimere la sua personalità anche nelle performance più intense. La sua energia e il suo ritmo sono diventati suoi tratti distintivi.

CHIARA

Chiara, 22 anni, è una ballerina neoclassica che ha iniziato il suo percorso ad Amici con una grande preparazione tecnica. La sua eleganza e precisione la rendono una delle ballerine più apprezzate del programma, sotto la guida di Alessandra Celentano. Chiara porta sul palco una combinazione di grazia e potenza che le permette di interpretare ogni movimento con grande intensità emotiva.

DANIELE

Ballerino modern di 18 anni, Daniele proviene da Aversa e ha conquistato il pubblico con il suo approccio dinamico e la sua capacità di mescolare diversi stili. Con il supporto di Alessandra Celentano, Daniele ha lavorato duramente per perfezionare la sua tecnica, portando sul palco una danza che è al contempo tecnica e potente. La sua giovane età non gli impedisce di esprimere una grande maturità artistica.

FRANCESCA

Francesca è una ballerina modern di 24 anni, originaria di Siracusa, che ha stupito con la sua capacità di trasmettere emozioni attraverso il movimento. Con il supporto di Deborah Lettieri, Francesca ha sviluppato un stile distintivo che mescola il moderno con il contemporaneo. La sua interpretazione dei pezzi è ricca di espressività, e la sua presenza scenica è forte e coinvolgente.

FRANCESCO

Francesco, 24 anni, è un ballerino neoclassico che, proveniente da Carovigno (Brindisi), ha portato sul palco la sua tecnica impeccabile e il suo amore per la danza classica. Con la guida di Emanuel Lo, Francesco ha affinato la sua tecnica, diventando una delle figure più importanti nella sezione di danza del programma. La sua eleganza e la sua tecnica sono il suo marchio di fabbrica.

RAFFAELLA

Raffaella, 17 anni e originaria di Palo del Colle (Bari), è una ballerina di danze latino-americane che ha impressionato il pubblico e i giudici per la sua naturalezza e sensualità. Con il supporto di Deborah Lettieri, Raffaella ha conquistato il pubblico con il suo talento e la sua presenza scenica, diventando una delle promesse più interessanti di Amici.

CANTO

ANTONIA

Cantante di 19 anni, originaria di Napoli, Antonia ha un percorso artistico che si distingue per la sua intensità emotiva e la sua capacità di connettersi con il pubblico. Durante la sua esperienza ad Amici, ha pubblicato due inediti significativi: GIGANTI, una canzone che racconta la forza interiore, scritta da un team di autori tra cui Artemedra, Eugenio Maimone e Giordano Cremona, e DOVE TI TROVI TU, un brano dall’atmosfera più intima e riflessiva, scritto da Giampiero Gentile e Raffaele Esposito. I suoi pezzi, prodotti da nomi come ITACA e Wolvs, rivelano un talento raro nel panorama musicale.

CHIAMAMIFARO (Angelica)

Nata a Bergamo e ora residente a Milano, Chiamamifaro è una cantautrice di 23 anni che ha impressionato per la sua capacità di scrivere e interpretare storie personali e universali. Durante il suo percorso ad Amici, ha lanciato due brani di successo: PERCHE’, scritto insieme a Raige e Federica Abbate, e O.M.G., realizzato con Viviana Belotti e Alessandro Belotti. La sua musica, prodotta da Starchild e Etta, mescola pop e rap, creando sonorità fresche e coinvolgenti.

JACOPO SOL (Jacopo)

Giovane cantautore di 22 anni, originario di San Severo (Foggia), Jacopo ha portato la sua passione per la musica ad Amici con il brano COMPLICI, scritto da lui stesso insieme a Nicola Lazzarin. Questo pezzo evidenzia la sua capacità di unire melodie semplici a testi profondi, facendo emergere un’energia fresca e contagiosa. Il suo stile musicale è un mix di pop e indie, e il suo talento lo rende una promessa della scena musicale.

LUK3 (Luca)

Luca, 18 anni e originario di Sant'Agata dei Goti (Benevento), si fa notare per la sua scrittura emotiva e la sua voce coinvolgente. Durante il suo percorso ad Amici, ha dato alla luce pezzi come PARIGI IN MOTORINO e VALENTINE, che rivelano un sound pop-urbano. Collaborazioni con artisti come Stefano Tartaglino e Luca Indino hanno dato vita a canzoni orecchiabili ma con una sottile intensità. Luca ha anche proposto il brano PIANGI, che esplora il tema della vulnerabilità in una melodia delicata.

NICOLO’

A soli 18 anni, Niccolò, originario della provincia di Perugia, ha conquistato il pubblico con il suo talento e la sua scrittura autentica. I suoi inediti, come NON TI DIMENTICHERO’, che racconta di un amore che non svanisce, e YIN E YANG, un pezzo che gioca sull’opposizione tra luce e oscurità, mostrano la sua capacità di esplorare le sfumature più profonde della musica pop contemporanea. La sua collaborazione con produttori come Riccardo Scirè e Pietro Romitelli aggiunge una marcia in più alla sua musica.

SENZA CRI (Cristiana)

Cristiana, 24 anni, nata a Brindisi e ora residente a Milano, è un’artista dalla personalità unica. I suoi brani, come MADRID e TUTTO L’ODIO, scritti insieme a Fiodor Fogliato e Matteo Soru, mettono in luce la sua capacità di spaziare dal pop all’elettronica, con testi che riflettono le sue esperienze personali. La sua musica, prodotta da Fiodor, è intrisa di emozione e innovazione, e la sua voce ne è il perfetto veicolo.

TRIGNO (Pietro)

Cantautore di 23 anni, nato ad Asti e residente a Milano, Trigno ha una scrittura che tocca le corde dell’anima. I suoi brani, tra cui A UN PASSO DA ME e MALEDETTA MILANO, sono arricchiti da un sound che mescola il pop con sonorità moderne e urban. Collaborazioni con produttori come Dat Boi Dee e Steve Tarta hanno dato vita a pezzi che esplorano temi come l'amore e il conflitto interiore con grande intensità e autenticità.

VYBES (Gabriel)

Gabriel Monaco, in arte Vybes, è un giovane cantautore di 22 anni, originario di Roma, che ha conquistato il pubblico con il suo stile musicale innovativo. I suoi inediti, come STANDARD e NON MI PASSA, realizzati con Paolo Marocco e Alessandro La Cava, evidenziano una fusione tra pop, R&B e elettronica. Il suo approccio musicale è fresco, e i suoi testi esplorano la vulnerabilità e l’introspezione, mettendo in evidenza un talento che sembra destinato a crescere rapidamente.