Per Elisa. Il caso Claps

La storia di Elisa Claps è uno dei più sconvolgenti e intricati casi di cronaca nera avvenuti in Italia. Ma è anche una storia d’amore, mistero e lotta per la giustizia.

Elisa ha 16 anni e la domenica mattina del 12 settembre 1993 esce di casa per andare a messa. Ha appuntamento con Danilo Restivo, un ragazzo poco più grande di lei, nella Chiesa della Santissima Trinità, in pieno centro a Potenza. Da quel momento di Elisa si perdono le tracce, fino al giorno del ritrovamento del suo corpo , 17 anni dopo, nel sottotetto di quella stessa chiesa.

Solo dopo molti anni, Danilo Restivo viene condannato per l’omicidio di Elisa Claps.

La lotta della famiglia Claps per ottenere giustizia, per far emergere la verità e portare finalmente l’assassino di Elisa di fronte alla giustizia, è diventata simbolo di perseveranza e determinazione, della capacità di affrontare il dolore e le avversità e di non smettere - nonostante tutto - di credere nella verità e nella giustizia.





La serie, scritta da Terry Cafolla, Valerio D'Annunzio e Andrea Valagussa per la regia di Marco Pontecorvo con

Gianmarco Saurino è prodotta da Fastfilm srl e Cosmopolitan Pictures Limited in collaborazione con Rai Fiction in associazione con ITV Studios con il patrocinio del Comune e della Provincia di Potenza.



La serie andrà in onda in prima serata su Rai1 martedì 24 ottobre, martedì 31 ottobre e martedì 7 novembre