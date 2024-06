The Midnight Romance in Hagwon svela un nuovo lato dell'attore Wi Ha-joon

The Midnight Romance in Hagwon è più di una semplice commedia romantica: è un'immersione profonda nelle vite personali e professionali degli insegnanti nel prestigioso distretto accademico di Daechi-dong in Corea del Sud. Questo K-drama, realizzato dal rinomato Studio Dragon, combina una narrazione coinvolgente, uno sviluppo ricco dei personaggi e performance stellari per catturare l'attenzione degli spettatori di tutto il mondo.

Powered by

La storia ruota attorno a Seo Hye-jin (interpretata da Jung Ryeo-won), un'istruttrice dedicata e con esperienza in un prestigioso hagwon (accademia privata) a Daechi-dong, e Lee Joon-ho, un nuovo arrivato appassionato ma un po' immaturo nell'accademia. Hye-jin è rispettata dai suoi studenti e colleghi per il suo impegno e la sua abilità didattica, mentre Joon-ho, nonostante la sua inesperienza, porta una prospettiva fresca e un entusiasmo che cattura rapidamente l'attenzione di tutti.

Man mano che la trama si sviluppa, la dinamica professionale tra Hye-jin e Joon-ho evolve in una relazione romantica complicata ma adorabile. La differenza di età tra loro aggiunge un ulteriore strato di complessità, rendendo il loro percorso insieme sia impegnativo che commovente. Attraverso le loro interazioni, il dramma esplora temi come l'ambizione, la crescita personale e le pressioni del sistema educativo altamente competitivo in Corea del Sud.



Al centro di The Midnight Romance in Hagwon c'è Studio Dragon, una potenza nel mondo della produzione dei drammi coreani. Con un portfolio che include successi come Crash Landing on You, Goblin e It’s Okay to Not Be Okay, Studio Dragon spinge costantemente i confini della narrazione e della qualità della produzione. La loro ultima offerta continua questa tradizione, promettendo agli spettatori una miscela di romance sincera, scenari realistici e archi narrativi intricati.

Uno degli elementi di spicco di questa serie è il personaggio Lee Joon-ho, interpretato dal versatile Wi Ha-joon. Joon-ho è un personaggio poliedrico, che combina onestà, coraggio e un tocco di immaturità giovanile. Il suo percorso nella serie è segnato da una crescita, sia come educatore che come persona, soprattutto attraverso le sue interazioni con Seo Hye-jin, interpretata da Jeong Ryeo-won.



In una intervista esclusiva con Panorama.it Wi Ha-joon ha condiviso i suoi pensieri sulla serie, sul suo personaggio e sulle sfide che ha affrontato durante le riprese. Le sue riflessioni forniscono una comprensione più profonda sia del suo ruolo che della produzione complessiva.

Congratulazioni per il tuo nuovo drama. Vorrei sapere, dal tuo punto di vista, come descriveresti il tuo personaggio?

"Lee Joon-ho è un giovane molto onesto e coraggioso che fa ciò che vuole senza esitazione. Ha anche un lato immaturo e infantile. Jun-ho incontra Hye-jin e cresce come educatore e uomo."

Cosa ti ha fatto scegliere questo copione e, dal tuo punto di vista, qual è il dettaglio più eccitante in questa storia?

"La storia degli istruttori che lavorano nel distretto accademico di Daechi-dong era nuova, e sapere che lo show sarebbe stato nelle mani del regista Ahn Pan-seok e che la mia partner sarebbe stata Jeong Ryeo-won mi ha portato a pensare 'sarà un'opera realistica e toccante ben fatta.'"



Questa è una commedia romantica, con una differenza di età e un amore scolastico che per alcuni può sembrare quasi proibito. Come hai affrontato il copione e qual è stata la parte più impegnativa durante le riprese?

"Sebbene Hye-jin sia 6 anni più grande di Hye-jin nel drama, erano solo sacerdoti in passato, ed erano colleghi quando hanno iniziato a frequentarsi, quindi li ho affrontati come una relazione romantica e non ho avuto difficoltà in quella parte. Tuttavia, c'era molto dialogo, quindi la parte più difficile è stata mostrare i dettagli delle emozioni mentre facevo molti dialoghi."

Se dovessi descrivere il tuo personaggio in una parola, quale sarebbe e perché?

"Un fan di Seo Hye-jin. Scoprirete perché Jun-ho è un fan di Seo Hye-jin quando guarderai tutti gli episodi."

Chi è Wi Ha Joon ora e cosa dovremmo aspettarci da te quest'anno?

"Quest'anno, vorrei mostrare la mia recitazione in profondità e la mia versione di melo attraverso The Midnight Romance in Hagwon e molto altro ancora.

L'impegno di Wi Ha-joon nel mostrare la sua gamma come attore è evidente nella sua interpretazione di Joon-ho. La sua performance in questo drama è una testimonianza del suo talento e dedizione, promettendo agli spettatori un'esperienza indimenticabile. The Midnight Romance in Hagwon è un must-watch per gli appassionati di K-drama. Con la produzione esperta di Studio Dragon, la visione registica di Ahn Pan-seok e la convincente interpretazione di Wi Ha-joon nei panni di Lee Joon-ho, la serie offre una perfetta combinazione di romance, commedia e momenti toccanti. Mentre gli spettatori si immergono nelle vite degli istruttori di Daechi-dong, si ritroveranno a tifare per Joon-ho e Hye-jin, vivendo le gioie e le sfide del loro percorso insieme.