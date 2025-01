Maratona Harry Potter 2025: la programmazione su Italia 1

Dal 16 gennaio, Italia1 ripropone la maratona televisiva di Harry Potter, pronta a incantare ancora una volta il pubblico con i film della celebre saga. Un evento imperdibile per tutti i fan del magico mondo di Hogwarts, che potrà rivivere le avventure del giovane mago e dei suoi amici attraverso una programmazione speciale che si estenderà fino al 6 marzo 2025.

La programmazione completa

(Harry Potter e la Pietra Filosofale screen)

Ecco tutte le date da segnare in agenda:

Harry Potter e la Pietra Filosofale : 16 gennaio 2025 – Il primo film che ha dato inizio a tutto, presentando Harry, Hermione, Ron e l'indimenticabile Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts.

Harry Potter e la Camera dei Segreti : 23 gennaio 2025 – Un’avventura che porterà il trio a scoprire i misteri della leggendaria camera dei segreti, nascosta all'interno di Hogwarts.

Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban : 30 gennaio 2025 – Considerato uno dei capitoli migliori, diretto da Alfonso Cuarón, che segna l'evoluzione della saga.

Harry Potter e il Calice di Fuoco : 6 febbraio 2025 – Un film mitico, con il Torneo Tremaghi, il Ballo del Ceppo, la partecipazione di Robert Pattinson e la risurrezione di Voldemort.

Harry Potter e l’Ordine della Fenice : 13 febbraio 2025 – L'inizio dell’era sotto la direzione di David Yates, con la lotta contro il ritorno di Voldemort.

Harry Potter e il Principe Mezzosangue : 20 febbraio 2025 – Un capitolo che approfondisce il passato di Voldemort e il legame sempre più forte tra Harry e Silente.

Harry Potter e i Doni della Morte : Parte 1 : 27 febbraio 2025 – La prima parte della conclusione della saga, che prosegue gli eventi drammatici dell’ultimo capitolo.

Harry Potter e i Doni della Morte: Parte 2 : 6 marzo 2025 – La battaglia finale a Hogwarts, con l'epico scontro tra Harry e Voldemort che segna il culmine della saga.

Questa maratona offre un'opportunità unica per immergersi di nuovo nell'universo magico creato da J.K. Rowling e portato sul grande schermo da registi del calibro di Chris Columbus, Alfonso Cuarón, Mike Newell e David Yates. Che si tratti di un ritorno per i fan di lunga data o di un primo approccio per i neofiti, ogni episodio sarà un tuffo emozionante in un mondo ricco di magia e avventura.

Attualmente, Italia1 ha confermato solo la messa in onda dei film principali della saga, mentre non è chiaro se saranno trasmessi anche i film del prequel, "Animali Fantastici".