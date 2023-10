Su Food Network, canale 33, i celebri chef Antonella Ricci e Vinod Sookar ci conducono in un viaggio culinario alla scoperta della tradizione pugliese e della loro filosofia gastronomica nel nuovissimo programma "MANGIA PUGLIA AMA". Il programma andrà in onda in prima visione a partire dal 14 ottobre, ogni sabato alle 17:45, ed è anche disponibile in streaming su discovery+.

Antonella Ricci è una chef appassionata, con due grandi amori nella vita: la cucina e la sua terra natale, la Puglia. Vinod Sookar è stato al suo fianco per oltre 20 anni, un compagno d'avventura che ha contribuito a far brillare la stella Michelin del ristorante di famiglia a Ceglie Messapica (BR). Insieme, hanno sperimentato creazioni culinarie che hanno radici nella tradizione pugliese ma si spingono anche verso territori più creativi e fantasiosi.

A Milano, hanno portato la loro filosofia gastronomica basata sulla semplicità del sapore al "Ricci Osteria". Questa è una storia che ha avuto inizio con il loro sogno condiviso di una cucina autentica, onesta, realizzata con ingredienti provenienti direttamente da produttori pugliesi, in un sincero rispetto per le materie prime. Questa è la cucina che riflette le tradizioni che vanno oltre le parole, richiedendo di essere vissute appieno, proprio come il pranzo domenicale in Puglia, un momento di riunione e condivisione attorno a un tavolo.

La visione della cucina come un atto d'amore e di condivisione è il nucleo fondamentale di "Mangia Puglia Ama". In ogni episodio, la chef Antonella preparerà un menu diverso, ispirandosi ai segreti culinari di famiglia, che comprendono i classici della tradizione pugliese, gli aromi dell'orto e le specialità di casa Ricci. Tra le deliziose ricette in primo piano ci sono orecchiette con broccoli e pomodorini abbrustoliti, cavatelli in salsa di pomodori, carciofi farciti in tiella, capunti con cozze, fagioli e rape, bombette in salsa al vincotto e molte altre. Ogni menu si concluderà con un tocco esotico, cortesia di Vinod, che preparerà un piatto speciale utilizzando l'ingrediente segreto scelto da Antonella per lui. Le proposte includono pane tostato alla curcuma e acciughe, insalata di frutta tropicale piccante, cozze al latte di cocco e molte altre prelibatezze. Si tratta di un autentico viaggio culinario che unisce l'anima di entrambi gli chef in un racconto familiare, reinterpretando le ricette tradizionali in chiave creativa e contemporanea.

"MANGIA PUGLIA AMA" (6 episodi da 30 minuti ciascuno) è una produzione di mediaMai per Warner Bros. Discovery. FOOD NETWORK è visibile sul Canale 33 del Digitale Terrestre e sul Canale 53 di Tivùsat. Gli episodi saranno disponibili in streaming su discovery+ subito dopo la messa in onda televisiva.