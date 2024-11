La sfida di rilanciare un format ventennale non era semplice, ma Mediaset ha scelto di rischiare e puntare sulla sperimentazione con La Talpa – Who is the mole.

Il 5 novembre ha debuttato su Canale 5 una versione riveduta e corretta del reality che mette in gioco diversi vip che nascondono tra di loro un traditore (o una traditrice).

La nuova edizione del reality, condotta da Diletta Leotta e andata in onda in parallelo su Canale 5 e su Mediaset Infinity, ha raggiunto risultati straordinari, sia in termini di audience che di impatto commerciale, grazie a una formula all'avanguardia che ha saputo conquistare il pubblico giovane.

Federico di Chio, direttore marketing Mediaset, ha spiegato: "La novità di questa edizione de La Talpa è che è stata concepita fin dall’inizio come un’operazione nativamente cross-mediale, dove Mediaset Infinity non rappresenta semplicemente una finestra di riproposizione del contenuto televisivo, ma è ambiente di diffusione di contenuti originali, alcuni anche in anteprima rispetto a Canale 5. Abbiamo insomma ricercato una ‘circolarità’ tra televisione e digital che è assolutamente nuova e molto moderna".

I numeri della prima puntata

I dati parlano chiaro: la prima puntata ha totalizzato ben 7,7 milioni di contatti e un ascolto medio di 2,3 milioni su Canale 5, con uno share del 16% sul target commerciale e un impressionante 19,4% tra gli spettatori di età compresa tra i 15 e i 44 anni. Su Mediaset Infinity, i tre formati d’anteprima hanno raccolto un’audience di 815.000 spettatori nel minuto medio.

Anche la campagna social ha ottenuto numeri da record nei primi cinque giorni, con 33 milioni di visualizzazioni complessive su Facebook e Instagram, 28,2 milioni su TikTok e 3,5 milioni su YouTube. Le reazioni del pubblico, in particolare dei più giovani, sono state estremamente positive, lodando sia la qualità produttiva che l’audacia del progetto.

Mediaset ha già annunciato ulteriori contenuti per mantenere alto l’interesse: da giovedì 7 novembre partirà La Talpa Detection, un formato esclusivo per Mediaset Infinity che anticiperà la programmazione televisiva, offrendo ai fan nuovi spunti di coinvolgimento.

I concorrenti

Il nuovo programma vede la partecipazione di undici personaggi famosi: la conduttrice Lucilla Agosti, l'ex schermitrice Elisa Di Francisca, il modello e attore Alessandro Egger, l'ex velina Ludovica Frasca, la modella Orian Ichaki, l'icona del Grande FratelloMarina La Rosa, il motociclista Marco Melandri, la coppia formata da Andreas Muller e Veronica Peparini (che vale come un unico concorrente), e infine gli attori Andrea Preti e Gilles Rocca.

Le regole del format

Il format originale debutta sulla tv belga nel 1998 col titolo De Mol: anche lì al centro ci sono un gruppo di concorrenti che vengono sottoposti a una serie di prove fisiche e psicologiche con l'obiettivo di racimolare un montepremi che andrà al vincitore finale; tra di loro, tuttavia, si nasconde appunto una “talpa”, un sabotatore che, all'insaputa degli altri, cerca di far fallire le varie sfide o di minare il gruppo in qualche modo. In ogni puntata viene stilata (tramite televoto o, come in questa nuova versione, tramite nomination) una lista di sospettati che vengono sottoposti a una serie di domande dirette sull'identità e le azioni della talpa: chi dà il maggior numero di risposte errate - non potendo essere dunque il sabotatore - viene eliminato. Se si arriva in fondo al programma senza che il gruppo sia riuscito a individuare la talpa è proprio quest'ultimo ad aggiudicarsi la vittoria finale.