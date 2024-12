"Il Conte di Montecristo" torna su Canale 5

Tra i più amati e longevi romanzi della letteratura mondiale, Il Conte di MonteCristo di Alexandre Dumas continua a affascinare lettori e spettatori da oltre 180 anni. La storia di Edmond Dantès, giovane marinaio tradito e ingiustamente imprigionato, è stata adattata in numerosi formati, dal cinema alla televisione, passando per il teatro e persino i fumetti. Venerdì 27 dicembre, Canale 5 omaggia questo capolavoro con una nuova e avvincente trasposizione cinematografica, in prima serata.

Diretta da Matthieu Delaporte e Alexandre De La Patellière, questa versione del Conte di MonteCristo vede protagonista Pierre Niney, l’attore premiato con il César per il suo ruolo in Yves Saint Laurent. Ambientato tra il 1815 e il 1838, il film segue la drammatica vicenda di Dantès, imprigionato ingiustamente nel castello d'If, da cui riesce a evadere dopo 14 anni di solitudine. Grazie a un tesoro nascosto sull'isola di MonteCristo, Dantès diventa ricco e potente, dando vita a una vendetta implacabile contro i suoi traditori.

Nel cast, spicca Pier Francesco Favino, che interpreta l’Abate Faria, un prigioniero che diventa il mentore di Dantès, insegnandogli latino, greco e, soprattutto, il segreto del tesoro che cambierà la sua vita. Con una sceneggiatura ricca di suspense e un cast stellare, questo film promette di catturare l’attenzione anche di chi già conosce la storia, confermando il fascino senza tempo di uno dei più grandi classici della letteratura.

Uscito in Francia il 28 giugno, il film ha riscosso grande successo, incassando oltre 1,1 milioni di euro nella sua prima settimana di programmazione e ottenendo ottime recensioni con un punteggio di 4.5 su 5 su Allociné e 8/10 su Rotten Tomatoes. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di avventura, vendetta e intrighi, che Canale 5 regalerà ai suoi spettatori in una serata speciale.