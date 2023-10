Mondo Thai: Ecco First e Khaotung

First e Khaotung. Probabilmente sono la punta di diamante della GMM. Questa coppia di artisti è diventata uno dei simboli dell'intrattenimento thailandese in tutto il mondo grazie alla loro innegabile chimica.

Khaothung Thanawat ha debuttato nel 2018 in una serie intitolata You Are My Boy. Nonostante si trattasse solo di un ruolo secondario, la sua capacità di rappresentare diverse emozioni sullo schermo gli ha permesso di ottenere il suo primo ruolo da protagonista nel 2020 in Tonhon Chocolate. Qualche anno prima del 2016, First Kanaphan Puitrakul debutta in un film, The Assassins. Dopo essere arrivato quarto in Cool Man Good Man e aver lavorato con Kazz Magazine, ha iniziato la sua carriera in GMM con il dramma Wake Up Ladies.

Nonostante facciano parte del panorama dell'industria dell'intrattenimento da anni, First e Khaotung diventano una coppia sullo schermo solo nel 2022, quando ottengono i ruoli di Akk e Ayan nella serie The Eclipse. Come anticipato dal titolo, per First e Khaotung succede in quel momento qualcosa di incredibile: è l'inizio di un nuovo capitolo in cui entrambi gli attori iniziano a ricoprire il ruolo di protagonisti. Da allora li abbiamo visti in Our Sky (uno spin-off della serie The Eclipse), in Moonlight Chicken e infine in Only Friends, dove interpretano i ruoli di Ray e Sand.

Panorama.it ha parlato con il duo in un'intervista esclusiva.



Piacere di conoscervi. Potete presentarvi ai nostri lettori?

Entrambi : Piacere di conoscervi; il mio nome è Khaotung e il mio nome è First. Siamo i protagonisti della serie Only Friends.

Potreste anche presentarci i vostri personaggi in Only Friends? Ci piacerebbe conoscerli dal vostro punto di vista.

Khaotung : Io interpreto Ray. Il mio personaggio è un ragazzo piuttosto solitario; ama bere. Possiamo dire che è un alcolizzato ed è ricco. Per questo vede il denaro come un modo per fare e ottenere tutto ciò che vuole.

First : Io interpreto Sand. Il suo background è diverso da quello di Ray. Non è povero, ma deve lavorare per vivere. Sand è un sognatore; vuole viaggiare per il mondo, quindi il suo scopo principale nella vita è lavorare per realizzare i suoi sogni.

In Only Friends, condividete lo schermo con gli altri protagonisti principali: Force e Book, Neo e Mark. Com'è lavorare tutti insieme sul set?

Khaotung : Abbiamo lavorato insieme alla troupe e agli altri protagonisti e siamo molto uniti. Nel caso di Force e Book, è la prima volta che condividiamo lo schermo e recitiamo insieme, e sono rimasto molto colpito perché la loro personalità è molto simile alla mia: sono tranquilli ma anche grandi lavoratori.

First : Dal momento che il gruppo ha la stessa età, sembra di lavorare con degli amici ed è stato molto piacevole stare sul set tutti insieme perché condividiamo la stessa mentalità.

Questo non è certo il vostro primo progetto insieme, quindi sono curiosa di sapere come si è evoluto il vostro rapporto. Com'è stato il vostro primo incontro?

Khaotung : Da quando lavoriamo insieme, ci sentiamo molto a nostro agio e abbiamo molta fiducia l'uno nell'altro. Siamo diventati amici, quindi tutto è molto fluido e confortevole.

First : Ci siamo conosciuti ai corsi di recitazione e da allora abbiamo scoperto di avere stili di vita molto simili. Quindi la nostra amicizia è iniziata lì. Ora siamo molto uniti e questo è un vantaggio quando lavoriamo insieme perché, essendo amici da molto tempo, tutto va liscio come l'olio quando realizziamo progetti insieme.

Avete qualche aneddoto divertente legato al vostro primo incontro?

First : Quando ci siamo conosciuti, Khaotung sembrava un po' introverso. Pensavo che fosse una persona molto calma, che non parla molto e, diciamo, non è molto amichevole. In pratica, una persona che si comportava sempre in modo freddo, ma solo per sembrare cool. Ma poi, quando abbiamo iniziato a parlare, il suo "fare il figo" è scomparso completamente davanti a me. È stato come se le brutte sensazioni che avevo avvertito inizialmente si fossero dissolte e abbiamo iniziato a parlare molto e siamo diventati migliori amici.

Khaotung : First è una persona molto loquace. Quando ci siamo incontrati per la prima volta, mi sono detto: "Cosa? Perché parla sempre così tanto?".

Entrambi hanno iniziato a ridere molto indicandosi l'un l'altro e sporgendosi verso la telecamera mentre si divertivano da matti. La loro risata era così contagiosa che non siamo riusciti a trattenerci e a non unirci a loro.

Cosa è cambiato tra il vostro primo lavoro insieme e Only Friends?

Khaotung : In termini lavorativi, sentiamo di essere cresciuti molto. Rispetto all'anno scorso, quest'anno ci sentiamo più adulti e in grado di gestire molte più cose.

A parte Only Friends, qual è stato il ruolo più memorabile che avete interpretato insieme e perché?

Khaotung : Sicuramente i ruoli che abbiamo interpretato in Eclipse. È stata la nostra prima serie insieme ed è stata una grande occasione che ci ha portato ad altre opportunità.

First annuisce, concordando con Khao.

Se poteste darvi un consiglio, quale sarebbe?

Khaotung : Noi ci parliamo molto, ma se dovessi dare un consiglio a First, probabilmente sarebbe "Sii felice ogni giorno".

First : Parliamo molto, sono d'accordo con Khaotung. Ma se devo dirgli qualcosa, è più un raccomandazione, qualcosa che dovrebbe tenere a mente: "Ogni azione ha delle conseguenze, quindi prima di fare qualcosa devi prima pensare".

E se doveste definire l'altro con una sola parola, quale usereste?

Khaotung : Persona di conforto. Stare con lui è molto rassicurante.

First : Prima avrei usato la stessa parola, ma ora direi "good vibe" perché è molto positivo e anche se sei distante, puoi vedere quest'aura di positività che si sprigiona da lui.

Vorrei anche sapere: come vi definireste in una sola parola?

First : Cool guy.

Entrambi iniziano a ridere di nuovo. Khaotung ci mette un po' a rispondere... così First interviene: "Sexy guy", dice. Khaotung ride, scuotendo la testa e dicendo: "Noo".

Khaotung : Cute guy.

Cosa vi aspetta in futuro?