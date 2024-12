La finale di X Factor a Napoli: tutte le sorprese

Siamo arrivati all'ultimo atto del viaggio incredibile in cui ci ha portato X Factor quest'anno. Domani sera, giovedì 5 dicembre a partire dalle ore 21:00, in diretta su Sky, in streaming su NOW, e in simulcast anche in chiaro su TV8, arriva la finalissima di questa edizione, in cui verrà proclamato il vincitore di quest’anno tra i quattro artisti ancora in corsa: Lorenzo Salvetti, Mimì, I Patagarri, Les Votives.

Per la prima volta nella storia internazionale di X Factor, il celebre show musicale si sposterà in una location straordinaria: Piazza del Plebiscito a Napoli. Lì è stato allestito il famoso palco a forma di X che accoglierà i protagonisti dell’ultima serata dello show: i quattro finalisti, la conduttrice Giorgia e ovviamente gli affiatati giudici Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi.

La finale si svolgerà in tre manche:

La prima, “My Song”, sarà libera: ogni artista porterà un pezzo che lo rappresenta al meglio: Lorenzo proporrà “Cosa mi manchi a fare”, primo singolo di successo di Calcutta; Mimì con “Because The Night” di Patti Smith; I Patagarri con “Cam-Camini’”, cantata da Oreste Lionello, Tina Centi, Sandro Acerbo e Liliana Sorrentino nonché colonna sonora di “Mary Poppins”; i Les Votives, infine, “Someone Like You” di Adele.

La seconda manche con i quattro Best Of delle proprie esibizioni a X Factor 2024: quattro medley che riassumeranno il percorso nello show di ciascuno di loro.

Infine, nella terza e ultima manche gli artisti eseguiranno il proprio inedito.

Una location magica per un'edizione speciale che ha portato a casa un rinnovato entusiasmo da parte degli spettatori: X Factor quest'anno ha saputo riconquistare una fetta di audience che sembrava aver perso. Lo testimoniano i numeri in costante crescita: la media dei telespettatori tra Sky Uno e TV8 ha raggiunto i 2 milioni e mezzo. Le interazioni sui social, che hanno contribuito ad amplificare il successo dell’edizione e la discussione intorno ad essa, sono circa 52 milioni a settimana. Grazie a questi numeri, Antonella d’Errico, Direttore di Sky, ha dato una notizia importante: «X Factor 2025 si farà», confermando così la prosecuzione del format per altri due anni. Inoltre, l’intenzione sarebbe quella di confermare giuria e conduttrice attuali per la prossima edizione.

Durante la conferenza stampa della finale, il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha sottolineato il forte legame che c'è da sempre tra la città e la musica: "Per la prima uscita, X Factor ha scelto Napoli, ha scelto piazza Plebiscito che è uno dei luoghi più iconici del Paese ed è per noi una grande soddisfazione e anche un segnale della grande crescita e della grande vitalità della città".

Ma le sorprese non finiscono qui. Oltre alla grande attesa per la finale, un altro momento sarà l’esibizione di un super ospite internazionale, Robbie Williams: la popstar internazionale si esibirà sul palco di Piazza del Plebiscito dove presenterà anche Better man, il nuovo film di Michael Gracey sulla storia dell’inizio della sua carriera.

Ma anche un altro grande ospite è atteso sul palco a forma di X: Gigi D’Alessio con un omaggio indimenticabile alla sua Napoli.

Non solo. Durante la finale, ci sarà anche il ritorno di Paola Iezzi che presenterà il suo nuovo singolo da solista, il primo da sola senza la sorella Chiara. “Continueremo a collaborare insieme, ma questo è un nuovo capitolo della mia vita artistica”.

Un appuntamento imperdibile e pieno di sorprese a coronare la stagione di maggior successo degli ultimi quattro anni.