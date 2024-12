Film di Natale 2024: i migliori da vedere sulle piattaforme streaming

Le maratone di film di Natale su Netflix e sulle altre piattaforme di streaming sono diventate, negli anni, una delle gioie più attese delle feste per gli appassionati di cinema (e non solo). Accendere la tv, prepararsi una bevanda calda, avvolgersi in una morbida coperta e lasciare che i titoli a tema scorrono uno dopo l’altro, è un modo perfetto per passare le serate più fredde in attesa del Natale. Oltre ai classici senza tempo che non possono mancare, le piattaforme streaming offrono sempre nuovi titoli in ogni stagione festiva. Tra romcom, drammi, action movie, film animati e commedie adatte a tutta la famiglia che strappano un sorriso, ce n’è per tutti i gusti. Ecco alcuni dei film natalizi da non perdere nel 2024.





Cosa vedere su Netflix

L'offerta natalizia di Netflix è pensata per essere tra quelle più trasversali di tutte. Accanto alle novità non mancano, infatti, i titoli classici, le serie tv a tema, i prodotti originali della piattaforma distribuiti negli anni passati o i pilastri della comicità italiana (dal datato Parenti serpenti a In fuga con Babbo Natale e molti altri). Il colosso dello streaming per il periodo delle feste ha creato una lista tematica in cui sono raccolti tutti i titoli natalizi, qui ne segnaliamo una selezione tra presente e passato.

Le novità 2024

Appuntamento a Natale

Prima new entry natalizia di Netflix per il 2024. Layla incontra l’uomo dei suoi sogni in aeroporto, ma il destino li separa prima che possa succedere qualcosa. Prima di dirsi addio, però, i due fanno una promessa: se l’anno successivo, a Natale, saranno entrambi single, si ritroveranno al concerto dei Pentatonix la notte della Vigilia. A un anno da quel magico incontro, Layla, un’inguaribile romantica, si lancia in una frenetica avventura per tutta New York, determinata a ottenere il biglietto per il concerto che potrebbe riunirla con il suo grande amore. Al suo fianco c’è Teddy, un concierge con un cuore grande e tanta voglia di aiutarla a realizzare il suo sogno.

Hot Frosty – Una magia di Natale

Kathy Barrett, interpretata da Lacey Chabert (indimenticabile Gretchen Wieners di Mean Girls e ormai volto simbolo dei film di Natale), è una giovane vedova che cerca di destreggiarsi tra la gestione del suo ristorante e un appartamento sempre troppo freddo, che puntualmente dimentica di far riparare. Da quando ha perso il marito due anni fa, il suo sorriso si è spento. Ma tutto cambia in una gelida notte d’inverno, quando una delle sculture di ghiaccio della città prende vita, entrando nella quotidianità di Kathy e riportando finalmente un po’ di calore e allegria nella sua vita.

The Merry Gentleman

Le stelle della TV Britt Robertson e Chad Michael Murray (rispettivamente Lux di Life Unexpected e Lucas di One Tree Hill) sono i protagonisti di questa commedia natalizia che, a tratti, ricorda Full Monty. Ashley (Robertson), un’ex ballerina di Broadway, torna nella sua città natale per le feste e scopre che il locale dei suoi genitori è sull’orlo della chiusura. Decisa a salvarlo, le viene un’idea originale: organizzare un varietà tutto al maschile. A darle man forte c’è Luke (Murray), il tuttofare del locale, che finirà per diventare la star principale dello show.

Our little secret

Per il terzo anno consecutivo, Lindsay Lohan rinnova la sua collaborazione con Netflix, confermandosi la regina delle romcom natalizie. Nella commedia di Natale del 2024 interpreta Avery, una giovane donna che si appresta a trascorrere per la prima volta le feste con la famiglia del suo nuovo fidanzato. Pur non conoscendo ancora i suoi futuri "suoceri," Avery scopre che anche la sorella del ragazzo porterà un ospite speciale. Quell'ospite è Logan, il suo storico ex, che dieci anni prima l’aveva persino chiesta in moglie.

Sorella di neve

Julian ha quasi 11 anni ed è un grande amante del Natale. Tuttavia, da quando ha perso sua sorella, quella che era una festa gioiosa si è trasformata in un doloroso ricordo per lui e la sua famiglia. Tutto cambia quando incontra Edvige, una bambina speciale che riesce a riportargli il sorriso. Ma Edvige è avvolta nel mistero e vive in una casa davvero particolare. Questo film per tutta la famiglia è liberamente ispirato al romanzo per ragazzi Sorella di Neve di Maja Lunde (pubblicato da Giunti nel 2020).

That Christmas

Richard Curtis, celebre autore del classico natalizio Love Actually, torna con una commedia animata che promette di scaldare i cuori. Ispirata a una trilogia di libri per ragazzi, la pellicola intreccia le vicende di diversi protagonisti, raccontando con uno stile irriverente ma profondamente dolce temi universali come l’amore, la famiglia, l’amicizia e persino gli "errori" di Babbo Natale. Un film che celebra il Natale con un tocco di magia e umorismo.

Storia di Maria

Questo film biblico ripercorre la vita della giovane Maria, dalla sua promessa sposa con Giuseppe all’incontro con l’Arcangelo Gabriele, che le annuncia la nascita di Gesù. La narrazione esplora anche le difficoltà affrontate dalla coppia, tra emarginazione e persecuzioni, culminando nel loro coraggioso viaggio per proteggere il Bambino che Maria porta in grembo dalle minacce di Re Erode, interpretato da Anthony Hopkins. Un racconto intenso e toccante che celebra fede, coraggio e speranza.

Cosa vedere su Netflix: in catalogo

Chi ha incastrato Babbo Natale?

Il film del 2021 con Alessandro Siani (anche regista) e Christian De Sica arriva su Netflix a novembre di quest’anno. La storia ruota attorno alla Wonderfast, un’azienda di consegne che, durante il periodo natalizio, perde il primato a favore della distribuzione di Babbo Natale (De Sica). Per ribaltare la situazione, l’azienda incarica Genny Catalano (Siani) di recarsi al Polo Nord con l’obiettivo di sabotare la fabbrica di Santa Claus e metterlo in cattiva luce. Una commedia ricca di situazioni esilaranti e atmosfera natalizia.

Love, Actually

Se amate il Natale, Love Actually - L’amore davvero di Richard Curtis è un must imperdibile. Questo grande cult, considerato il capostipite delle romcom natalizie, racconta tante storie intrecciate nella Londra del 2003. Ogni storia, unica e perfettamente scritta, alterna momenti di pura emozione a situazioni irresistibilmente divertenti.

Un film da rivedere per riscoprire le battute iconiche, lasciarsi avvolgere dalla magia di un Natale carico di romanticismo e, naturalmente, per il cast stellare: Hugh Grant, Emma Thompson, Colin Firth, Bill Nighy e Alan Rickman. Un classico senza tempo che scalda il cuore.

Klaus

Jesper, un giovane postino, viene mandato a lavorare in un remoto villaggio oltre il Circolo Polare Artico. La cittadina, però, è un luogo desolato e cinico: i suoi abitanti non si parlano più e l’affetto sembra ormai un ricordo lontano. Ma quando Jesper incontra un misterioso taglialegna, tutto comincia a cambiare.

Qualcuno salvi il Natale

Clay Kaytis dirige uno dei primi film di Natale originali Netflix, incentrato su due fratelli che, determinati a dimostrare l'esistenza di Babbo Natale, si intrufolano nella sua slitta. Quando Santa Claus li scopre, la situazione prende una piega imprevista: la slitta deraglia, e con essa tutti i regali destinati ai bambini. I due fratelli dovranno correre contro il tempo per trovare un modo per salvare la Vigilia di Natale e riportare la magia in tempo per la notte più attesa dell'anno.

Family Switch

Jennifer Garner continua a brillare nel mondo della commedia con una nuova versione di un grande classico: lo scambio accidentale di ruoli. Questa volta, la magia accade tra genitori e figli durante le feste natalizie, e il caos è inevitabile! Quando i protagonisti si ritrovano letteralmente nei panni di qualcun altro, il disastro sembra imminente, ma la sfida può essere affrontata con un sorriso. A complicare ulteriormente le cose, però, ci si mette anche una cartomante, aggiungendo un pizzico di magia e confusione alla situazione.

Cosa guardare su Prime Video

Il Natale su Amazon Prime Video? Una festa per gli amanti del cinema! Oltre a una vasta selezione di produzioni internazionali, la piattaforma offre un ricco catalogo di film italiani, classici che ci ricordano le festività della nostra infanzia e scelte irriverenti come Babbo Bastardo 2. Grazie anche ai canali tematici, Prime Video si conferma una delle piattaforme più complete, pronta a soddisfare ogni desiderio natalizio, con opzioni per ogni gusto e umore.

Le novità 2024

Jack in time for Christmas

L'attore comico Jack Whitehall interpreta sé stesso in questa esilarante commedia on the road, in parte improvvisata, che si svolge a ridosso del Natale. Mancano pochi giorni alle feste e il protagonista deve assolutamente tornare dal Regno Unito agli USA in tempo per il Natale. Per farlo, si affida a mezzi di trasporto improbabili e di fortuna, con l'aiuto di una serie di star (tra cui Jimmy Fallon, Rebel Wilson, Michael Bublé, Dave Bautista e Daisy May Cooper). Un'avventura folle e divertente, perfetta per chi cerca una risata natalizia.

Cosa guardare su Prime Video: in catalogo

10 Giorni con Babbo Natale

Sequel del film del 2020, diretto ancora da Alessandro Genovesi, questa commedia racconta le avventure di Carlo, ormai disoccupato, che insieme ai suoi tre figli accompagna la moglie Giulia in Svezia per una promozione lavorativa. Durante il viaggio, però, incontrano nientemeno che Babbo Natale. Un percorso ricco di risate, sorrisi e momenti di riflessione, che offre una nuova, divertente prospettiva sulle festività natalizie e sulla famiglia.

Dickens - L'uomo che inventò il Natale

A Natale tutti leggono Dickens, ma in pochi conoscono le origini del suo celebre Canto di Natale, una storia che è stata più volte adattata al cinema e in TV. Il film di Bharat Nalluri, in questa occasione, esplora la genesi dell’opera, approfondendo i motivi che spinsero lo scrittore a creare un romanzo che sarebbe diventato un classico senza tempo. Un viaggio nell’animo di Charles Dickens e nella sua ispirazione per uno dei racconti natalizi più amati di sempre.

Botte di Natale

La famiglia litigiosa secondo una delle coppie più celebri del cinema italiano: su Prime Video, perfetto per le feste, c’è Botte di Natale, una commedia western all’italiana del 1994 con Bud Spencer e Terence Hill (che firma anche la regia). I protagonisti sono due fratelli litigiosi che, spinti dalla nonna, si ritrovano a vivere insieme un’avventura che, tra risate e colpi di scena, finirà per riunirli.

Il primo Natale

Ficarra e Picone protagonisti di un grande successo cinematografico del 2019, con ben quindici milioni di incasso, uno dei più alti dell'epoca pre-pandemia. Lo spunto della trama è semplice ma geniale: un goffo ladro e un prete pignolo si ritrovano indietro nel tempo, nella Palestina dove nacque Gesù. Naturalmente, i due protagonisti vivranno un'avventura unica e incredibile, tra risate e colpi di scena, in un film che mescola umorismo e storia con il caratteristico stile comico dei due attori.

Buon Natale da Candy Cane Lane

Eddie Murphy torna in grande stile con una commedia natalizia ricca di risate e colpi di scena. Il protagonista è determinato a vincere a tutti i costi la competizione per la casa meglio decorata del quartiere. Per aumentare le sue possibilità di successo, stringe un patto con un'elfa che lancia un incantesimo sulla cittadina, scatenando il caos tra i vicini.

Cosa guardare su Disney+

Se pensiamo al Natale, non possiamo fare a meno di pensare alla Disney. È una tradizione, infatti, quella di andare al cinema con tutta la famiglia per godersi il classico animato delle feste, e per il 2024 non mancherà l’atteso Oceania 2. Una tradizione che si estende anche alle dinamiche casalinghe: su Disney+ troverete una vasta selezione di film natalizi, oltre ai lungometraggi d'animazione che hanno conquistato il cuore di innumerevoli generazioni. Un'offerta perfetta per celebrare il Natale con la magia Disney.

Le novità 2024

An almost Christmas story

Questo cortometraggio originale Disney, della durata di 24 minuti, racconta la storia di Moon, un tenero gufetto intrappolato all'interno di un albero diretto a Rockefeller Plaza, e Luna, una ragazzina smarrita in cerca della sua famiglia. I due si incontrano e, facendo squadra, intraprendono un'avventura insieme alla ricerca della strada di casa.

Nutcrackers

Mike (Ben Stiller) è uno scapolo incallito che ama la sua solitudine e vive per il lavoro. La sua vita cambia quando si trasferisce in Ohio per prendersi cura dei suoi nipoti, dopo che i loro genitori sono tragicamente deceduti in un incidente. Inizialmente, Mike non è affatto disposto a restare con i ragazzi e cerca una nuova sistemazione per loro. Tuttavia, con il passare del tempo, l'uomo comincerà a rendersi conto che forse è lui ad aver trovato una nuova famiglia, e che l'amore e la connessione con i nipoti sono ciò di cui aveva davvero bisogno.

Cosa guardare su Disney+: in catalogo

Topolino e la magia del Natale (1999)

Nel 1999, uscì direttamente in home video un'opera che sarebbe poi diventata un classico del Natale: Topolino e la magia del Natale. Questo film, ormai una tradizione del 24 dicembre, è composto da tre storie, tutte unite da un narratore fuori campo. I tre segmenti sono: Un Natale al giorno, Un ospite speciale e Il regalo più bello, con protagonisti i personaggi più amati di Walt Disney, come Topolino, Minnie, Pippo, Paperino e tanti altri.

Diario di una schiappa a Natale – Si salvi chi può!

Greg, il bambino delle medie più pasticcione che ci sia, è pronto per un’avventura natalizia tutta da ridere. La saga, tratta dai libri di Jeff Kinney (editi in Italia da Il Castoro), stavolta si focalizza durante le vacanze. Il piccolo protagonista non riesce a godersi le festività, sospettato di aver imbrattato i muri della scuola, e teme una punizione esemplare. Ma ciò che lo aspetta non è esattamente quello che si immagina...

Mamma ho perso l’aereo – Full movie collection

Il cult delle feste da oltre 30 anni ha un solo nome: Kevin (Macaulay Culkin), il ragazzino che, a causa di un incredibile malinteso, viene accidentalmente lasciato a casa da solo a New York mentre la sua famiglia parte per un viaggio intercontinentale. L'intera saga si fonda sulla comicità fisica di Kevin e sulla sua abilità di trasformare ogni incidente in una straordinaria avventura natalizia. Ma, anche se la solitudine e la libertà sembrano la combinazione perfetta per un Natale da sogno, Kevin scoprirà che non sempre lo sono per la felicità.

Canto di Natale di Topolino (1983)

Ventisei minuti di pura commozione. Nel 1983 usciva Canto di Natale di Topolino, diretto da Burny Mattinson, un adattamento dolce e fiabesco dell'omonimo racconto di Charles Dickens. La storia è quella che tutti conosciamo: Scrooge, un uomo avaro e iracondo, verrà trasformato dalla visita di tre fantasmi, che lo guideranno verso la gentilezza e l'empatia.

Questo cortometraggio è da vedere per il suo essere uno dei migliori adattamenti di Dickens, con Zio Paperone perfetto nel ruolo di Scrooge. La bellezza narrativa è arricchita da una dolcezza e poesia che emergono attraverso i disegni e le animazioni, rendendo il corto non solo un capolavoro del Natale, ma anche una riflessione toccante sul valore della generosità e del cambiamento.

Festa in casa Muppet (1992)

Alcuni sostengono che Festa in casa Muppet di Brian Henson sia il miglior film di Natale di sempre. Chissà, ma una cosa è certa: su Disney+ potete rivedere un altro amato adattamento di Canto di Natale di Charles Dickens, questa volta interpretato da Michael Caine nel ruolo di Scrooge. Accanto a lui, come sempre, i mitici personaggi creati dal genio di Jim Henson, che regalano al racconto una comicità unica e un cuore pieno di emozioni.

Die Hard: Trappola di Cristallo (1988)

Un gruppo di terroristi, capitanati dal temibile Hans Gruber, prende in ostaggio un grattacielo la notte di Natale. A salvare la situazione è il poliziotto fuori servizio John McClane. Diretto da John McTiernan, Trappola di cristallo è, a tutti gli effetti, un film di Natale, con una perfetta fusione di azione, umorismo e un finale che è entrato nella leggenda.

Da vedere soprattutto per la presenza scenica di Bruce Willis, che diventa un action hero in una pellicola ormai mitologica, piena di scene e frasi iconiche. Un’ottima alternativa per chi è stufo delle solite commedie natalizie.