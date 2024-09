Emily in Roma

L’attesa ormai è finita, Emily sta per tornare. Ancora poche ore e finalmente vedremo l’americana più amata degli ultimi anni approdare nella città eterna. Ebbene si, per queste ultime puntate è Roma a fare da sfondo alle mille avventure di Emily: «Girare a Roma è stato magico, è una città così romantica» ha affermato Lily Collins oggi durante la conferenza stampa tenutasi nella Capitale. E alla domanda se ci fosse mai stata qualche altra opzione oltre Roma, l’autore Darren Star ha affermato con sicurezza «Ho sempre saputo che sarebbe stata Roma».

Ed è con una vista da sogno e uno spritz che il cast al completo inaugura i festeggiamenti per il lancio degli episodi finali della quarta stagione, disponibili solo su Netflix da giovedì 12. La serie, tra le più in voga del momento, collezione numeri da record, come ha raccontato anche l’attore Bruno Gouery con un simpatico aneddoto: «Ricordo del modo in cui mi sono accorto che la serie sarebbe diventata un successo. Mi sono addormentato una notte che avevo 240 follower e la mattina ne avevo 50mila, quindi ho capito che qualcosa stava succedendo».

Nonostante le precedenti stagioni siano state un perfetto palcoscenico per abiti mozzafiato, le curiosità che caratterizzano e arricchiscono la serie non finiscono mai: sono più di mille i capi d’abbigliamento presenti in questa stagione, di cui 2.500 sono paia di scarpe, 350 borse e 3.000 gioielli. Dimostrando sempre un’incredibile attenzione al dettaglio, anche questa volta la costumista Marylin Fitoussi ha saputo stupire con effetti speciali come quando, verso la fine dell’episodio cinque, Emily ha indossato una borsa disegnata dal marchio INCXNNUE e realizzata con gli scarti dell’uva.

Emily, Mindy, i suoi amici e i loro party esclusivi sono riusciti, grazie ai loro abiti da sogno, a influenzare e modificare i guardaroba del mondo intero, aprendo le porte anche a quei capi da tutti considerati brutti o fuori moda. Solo i primi cinque episodi di questa nuova stagione hanno incrementato le vendite tra giugno e agosto 2024 dei gilet trapuntati del 461%, oppure gli stivali sopra il ginocchio, egregiamente sfoggiati da Mindy, hanno avuto una crescita del 151%. E poi ancora, in perfetto stile parigino, le vendite dei vestiti dalle spalle scoperte sono aumentate del 165%, gli iconici blazer a quadri della protagonista si prospettano un must-have per la stagione, con un balzo del 114%. Impossibile non citare la tendenza della frangetta che ha conquistato le donne più intrepide mentre altre, ben il 43%, hanno optato per una finta frangetta con clip (fonte Klarna).