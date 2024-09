Emily in Paris 5 si farà: cosa succederà nella prossima stagione

È ufficiale: la quinta stagione di Emily in Paris si farà. Non è un caso, dopo il successo globale della quarta stagione, che ha debuttato il 15 agosto su Netflix con numeri notevoli: 19,9 milioni di visualizzazioni nei primi quattro giorni di streaming, raggiungendo la top 10 di ben 93 paesi e rimanendo salda nella classifica italiana per quattro settimane consecutive.

Ad annunciare il ritorno è stata proprio Lily Collins, protagonista della serie, con un video pubblicato sui social della piattaforma Netflix ammiccando alla nuova vita romana del suo alter-ego: "Non c'e' altro posto come Roma", dice la protagonista Emily Cooper sorseggiando un espresso su una terrazza con la vista su Roma. Nel finale della quarta stagione Sylvie propone infatti a Emily di dirigere la filiale romana di Agence Grateau, soluzione che la ragazza, pur amando Parigi, accetta di buon grado, vista anche la nuova love story con l'italiano Marcello (Eugenio Franceschini), attraente executive di una piccola ma esclusiva azienda di moda italiana ispirata a Brunello Cucinelli.

(Netflix)

Quel che è certo è che la serie non cambierà nome: Parigi rimarrà centrale nelle evoluzioni personali e sentimentali di Emily. E quindi le previsioni conducono verso la possibilità che la prima parte degli episodi della quinta stagione possa avere come sfondo Roma per poi virare, dopo un plot twist, su un ritorno di Emily nella città dell'amore. Nel nuovo capitolo scopriremo se la protagonista ama ancora lo chef Gabriel interpretato da Lucas Bravo o se il vero amore della sua vita è Marcello Muratori.

Il producer Darren Star ha spiegato a Good Morning America che non vede l'ora di vedere cosa succederà tra Emily e Marcello: "Lui è un'avventura totalmente diversa, perchè vogliamo che Emily trovi un migliore equilibrio tra vita e lavoro. Vogliamo che sia in grado di sorridere senza condizioni. E lui arriva al momento giusto".

Ma per sapere cosa succederà nella vita di Emily bisognerà aspettare la quinta stagione che dovrebbe arrivare in streaming nel 2026.