The Menendez Brothers: i punti chiave analizzati nel documentario

Il dramma poliziesco Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story è tra le serie più viste su Netflix dal suo debutto, il 19 settembre, riaccendendo l'attenzione su uno dei casi più scioccanti degli anni '90: il caso dei fratelli Menendez, che nel 1989 uccisero brutalmente i loro genitori nella loro villa di Beverly Hills.

Ora, i fratelli Menendez parlano a trentacinque anni di distanza dal brutale omicidio dei loro genitori. Erik e Lyle sono stati giudicati colpevoli e condannati all'ergastolo per i loro crimini, ma il nuovo documentario di Netflix, The Menendez Brothers, segna la prima volta in cui i fratelli parlano in modo approfondito di ciò che è successo.

Erik, che ora ha 51 anni, e Lyle, che ne ha 55, stanno attualmente scontando l'ergastolo presso il Donovan Correctional Facility di San Diego, in California.

Il documentario Netflix, diretto da Alejandro Hartman, attinge a 20 ore di interviste telefoniche con i fratelli dalla prigione, ma sono presenti anche interviste con gli avvocati del processo, il primo procuratore, i giornalisti che hanno seguito in diretta il caso, i giurati, i familiari sopravvissuti e altri osservatori.

"Non è stato detto abbastanza, e restare in silenzio non aiuta nessuno", ha affermato Erik. Lyle ha aggiunto che gli omicidi sono avvenuti a causa di "segreti di famiglia e cose del passato" e che ora, dopo 34 anni di carcere, c'è finalmente la possibilità di un confronto nel quale le persone possono finalmente "capire" e "credere".

Il documentario arriva poco dopo l'uscita del dramma Netflix di Ryan Murphy, che ha nuovamente catalizzato l'attenzione sul caso. Tuttavia, Erik ha criticato pubblicamente la serie, scrivendo su Facebook: "Credo che Ryan Murphy non possa essere così ingenuo e impreciso riguardo ai fatti della nostra vita in modo da farlo senza cattive intenzioni".

Ora, Erik e Lyle raccontano nel dettaglio cosa è accaduto dal loro punto di vista, proprio mentre il loro caso potrebbe prendere una nuova piega. George Gascón, il procuratore distrettuale di Los Angeles, ha annunciato che il suo ufficio sta rivisitando il caso: "Abbiamo l'obbligo morale ed etico di rivedere ciò che ci viene presentato". A causa di nuove prove, infatti, il 29 novembre 2024 ai fratelli è stata concessa un'udienza in tribunale, che potrebbe portare a un nuovo processo o a una revisione delle condanne.

Ad ogni modo, gran parte del documentario ripercorre le dinamiche, basandosi su filmati d'archivio, in particolare del primo processo, che è stato trasmesso su Court TV. Tuttavia, spiccano diversi dettagli nuovi, meno familiari e dimenticati nel tempo.

1. La settimana prima degli omicidi



Lyle ed Erik hanno condiviso di più nelle nuove interviste in merito alla paura e alla disperazione che provavano poco prima degli omicidi.

Come dice nel documentario, Erik non vedeva l'ora di diplomarsi al liceo e andare a Stanford in modo da poter allontanarsi da suo padre, Jose. Dopo che suo padre gli aveva detto che non poteva andare a Stanford - e che avrebbe invece dovuto vivere a casa e frequentare la U.C.L.A. - Erik ebbe pensieri suicidi. In quel momento, Erik confessò a Lyle gli abusi sessuali subiti dal padre. "È stato il momento più devastante della mia vita".

Lyle, sconvolto dalla rivelazione, si confrontò con il padre e scoprì che la madre era a conoscenza di tutto.

Da quel momento, i due cominciarono a credere sinceramente che i genitori, Jose e Kitty, li avrebbero uccisi.

2. L'atteggiamento della polizia

Nel documentario, Erik ha espresso la sua incredulità sul fatto che la polizia non li considerasse dei sospettati all'inizio, soprattutto considerando che non avevano un alibi e che i residui di polvere da sparo erano ancora sulle loro mani: "I residui di polvere da sparo erano dappertutto sulle nostre mani", ha rivelato Erik. "In circostanze normali, ti fanno dei test per verificare la presenza di residui di polvere da sparo. Saremmo stati arrestati immediatamente".

Erik ha aggiunto che i proiettili con cui avevano sparato ai genitori erano ancora nella sua auto, che si trovava all'interno dell'area di ricerca della polizia. "Tutto quello che dovevano fare era perquisire la mia macchina. E se mi avessero semplicemente pressato, non sarei stato in grado di resistere a nessun interrogatorio", ha spiegato. "Ero completamente distrutto".

3. L'atteggiamento di Lyle ed Erik dopo gli omicidi

Dopo aver ucciso i loro genitori, Erik e Lyle hanno iniziato a spendere denaro spasmodicamente usando la loro eredità: acquistarono macchine costose, orologi Rolex, abiti firmati, immobili, un nuovo allenatore di tennis,...

Tale comportamento è stato citato dall'accusa come prova che avevano ucciso i loro genitori per soldi. Tuttavia, nel documentario, entrambi i fratelli dicono di essere stati tutt'altro che felici o spensierati dopo gli omicidi. Lyle dice che singhiozzava di notte, dormendo male e sentendosi alla deriva.

"L'idea che mi stessi divertendo è assurda", ha detto Erik nel documentario. "Tutto era per coprire questo orribile dolore di non voler essere vivo. Una delle cose che mi ha impedito di uccidermi è che a quel punto mi sarei sentito un completo fallimento per mio padre".

4. Gli arresti

La polizia di Beverly Hills ha arrestato Lyle nella villa di famiglia in quello che ha descritto come un "circo mediatico": "Avrebbero potuto semplicemente chiamarmi e dirmi di andare alla stazione di polizia. Era un arresto inscenato per un circo mediatico: avevano chiamato i media per essere pronti".

"Mi hanno arrestato con una squadra SWAT mentre parcheggiavo l'auto all'angolo della strada, come se fossi uno spacciatore di droga, un fuggitivo o qualcosa del genere", ha affermato. Nonostante le sue frustrazioni, Lyle provò sollievo dopo il suo arresto, soprattutto perché non doveva più portare con sé il segreto e il peso dei delitti.

5. L'influenza del caso O.J. Simpson e il processo

Nel documentario, Lyle Menendez ha sostenuto che l'assoluzione di O.J. Simpson ha avuto un enorme impatto sul loro secondo processo, che è iniziato otto giorni dopo la fine del processo di Simpson. (Il primo processo dei fratelli, in cui furono processati separatamente, si concluse con una giuria impiccata).

"Non pensavo che avrebbe avuto un effetto così profondo sul pubblico che ha avuto in termini di imputati di alto profilo", ha detto Erik nel documentario.

Nel nuovo processo, al team di difesa dei fratelli non è stato permesso di presentare prove e testimonianze dei presunti abusi sessuali su minori. Il giudice ha detto che Erik e Lyle non sono donne, e che quindi "la sindrome delle donne maltrattate non si può applicare".

Il giudice ha inoltre istruito la giuria a scegliere tra un verdetto di omicidio di primo grado o nessun crimine, piuttosto che dare loro la possibilità di considerare l'omicidio colposo. "La seconda giuria ha condannato i fratelli perché hanno assistito a un processo completamente diverso, progettato per garantire verdetti di omicidio. Mostrare ai giurati del secondo processo molto meno (rispetto al primo) non lo rende giusto nei confronti dei fratelli", ha detto Hazel Thornton, giurata durante il primo processo.

6. Il peso della colpa per Erik

Erik continua a incolparsi per tutto ciò che è accaduto. "Alla fine è successo tutto a causa mia", riflette, riferendosi anche al momento in cui confessò tutto al suo terapeuta, il dottor Oziel.

"Siamo stati arrestati a causa mia perché l'ho detto al mio terapeuta, il dottor Oziel, perché non potevo vivere con quello che avevo fatto. Non potevo conviverci, volevo morire. In un certo senso non ho protetto Lyle, l'ho coinvolto in ogni aspetto di questa tragedia, ogni aspetto di questa tragedia è colpa mia", ha continuato Erik.

7. La vita in prigione

Dopo la loro condanna, la loro principale preoccupazione era che non fossero mandati in diverse prigioni statali. Nel documentario, Lyle dice che l'unico motivo per cui hanno accettato un'intervista con Barbara Walters nel 1996 era per supplicare pubblicamente di poter stare insieme. Sono stati separati comunque.

Per molti anni i fratelli furono detenuti in carceri separate, un'esperienza che descrivono come terribilmente dolorosa. Solo nel 2018 sono stati riuniti nella stessa prigione, dove ora possono parlare quotidianamente. Erik si dedica alla pittura, descrivendola come "un mezzo spirituale o curativo per esprimermi", mentre Lyle ha assunto il ruolo di mentore per altri detenuti vittime di abusi.

8. La posizione ferma dell'accusa

"L'unico motivo per cui stiamo facendo questo speciale è a causa dell'impatto che il caso ha avuto su TikTok", dice Pamela Bozanich, che faceva parte del team dell'accusa durante il primo processo. "Invece di fare processi penali - suggerisce ironicamente - perché non fare solo sondaggi sui social media?". Il tempo non sembra aver alterato le sue opinioni sul caso.

"Te lo dico ora: l'intera difesa è stata fabbricata", dice, aggiungendo: "E se fossi una persona immorale, l'avrei fabbricata più o meno allo stesso modo".

L'avvocato difensore originale di Erik, Leslie Abramson, ha rifiutato di essere intervistata per il documentario. Ha scritto in un'e-mail ai produttori: "Mi piacerebbe lasciare il passato nel passato".