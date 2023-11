Il premio Oscar Peter Capaldi protagonista del thriller poliziesco Criminal Record

Oggi Apple TV+ ha svelato il trailer di "Criminal Record", il nuovo thriller poliziesco in otto episodi con protagonisti il vincitore dell'Oscar® Peter Capaldi e la candidata al Critics Choice Award Cush Jumbo nei panni di due detective impegnati in un braccio di ferro su un caso di omicidio di alto profilo. "Criminal Record" farà il suo debutto su Apple TV+ con i primi due episodi il 10 gennaio 2024, seguiti da nuovi episodi ogni mercoledì fino al 21 febbraio.

Dal candidato al premio BAFTA Paul Rutman ("Vera", "Indian Summers"), "Criminal Record" è una potente dramedy ambientata nel cuore della Londra contemporanea. Al fianco di Peter Capaldi ("Doctor Who", "The Thick of It") nel ruolo dell'ispettore capo Daniel Hegarty e di Cush Jumbo ("The Good Wife", "The Good Fight", "The Beast Must Die") in quello del sergente June Lenker, nel cast di "Criminal Record" ci sono anche Charlie Creed-Miles ("King Arthur - Il potere della spada", "Wild Bill") nei panni di Tony Gilfoyle, Dionne Brown ("Queenie") nel ruolo dell'Agente investigativo Chloe Summers, Shaun Dooley ("Official Secret - Segreto di Stato", "The Woman in Black", "1921 - Il mistero di Rookford") in quello del sergente Kim Cardwell, Stephen Campbell-Moore ("La rapina perfetta", "L'ultimo dei Templari") nei panni di Leo Hanratty, Zoë Wanamaker ("Harry Potter e la pietra filosofale", "Marilyn") in quelli di Maureen, Rasaq Kukoyi ("Andor", "His House") nel ruolo di Patrick Burrowes, Maisie Ayres in quello di Lisa, Aysha Kala ("The Undeclared War") in quello di Sonya Singh, Cathy Tyson (“Mona Lisa”) nei panni di Doris Mathis e Tom Moutchi ("Famalam", "Attenti a quelle due") in quelli di Errol Mathis. "Criminal Record" è prodotta per Apple TV+ da Tod Productions e STV Studios, e prodotta esecutivamente dalla vincitrice del BAFTA Scotland Award Elaine Collins ("Shetland", "Vera"), Rutman, Capaldi e Jumbo. La serie è diretta dal vincitore del premio BAFTA Jim Loach ("Save Me Too", "Oranges and Sunshine") e da Shaun James Grant ("The Devil's Hour").





Sinossi

Una telefonata anonima porta due brillanti detective a confrontarsi su un vecchio caso di omicidio: lei è una giovane donna all'inizio della sua carriera, lui un uomo ben inserito e determinato a proteggere la sua reputazione. La serie tocca questioni razziali, fallimenti istituzionali e la ricerca di un punto d'incontro in una Gran Bretagna polarizzata.