Chi vincerà X Factor 2024? Quote e pronostico della semifinale

Manca poco ormai, ma intanto l'adrenalina sale in vista della semifinale di X Factor 2024, l’appuntamento decisivo che svelerà i quattro finalisti pronti a contendersi il titolo il 5 dicembre in Piazza del Plebiscito a Napoli. Un'assoluta novità nella storia del talent di Sky, giunto al sesto live (semifinale).

Nel sesto live, dunque, ci saranno due eliminazioni in modo tale che la finale del 5 dicembre se la giocheranno in quattro. Si entra nel vivo e ci si aspettano addii pesanti per i giudici: solo Paola Iezzi, rimasta senza concorrenti, potrà vivere serena e giudicare senza condizionamenti. Prima manche prevista con l'orchestra dal vivo: il cantante o il gruppo più votato andrà direttamente alla finale; seconda manche libera, al termine della quale l'ultimo uscirà di scena. Ma non sarà finita qui: uno spareggio tra il penultimo e il terz'ultimo determinerà l'altra eliminazione.

Tra i favoriti spicca Francamente, punta di diamante del team di Jake La Furia, che con il suo inedito Fucina ha conquistato sia pubblico che giudici. Gli esperti di Sisal la danno in testa alla classifica con una quota di 3,50, superando Mimì e il suo toccante brano Dove si va, scritto da Madame, quotato a 4,00.

Nella squadra di Achille Lauro, Lorenzo Salvetti e i Les Votives si inseguono rispettivamente con quote di 4,50 e 5,00. La loro capacità di adattarsi a generi e sfide li rende tra i più papabili per completare il quartetto di finalisti.

Ma non mancano gli outsider di questa edizione: i Punkcake, sotto la guida di Manuel Agnelli, sembrano però destinati all’eliminazione nella prima delle due uscite previste per giovedì sera, con una quota di 1,20 su Sisal.it. A rischiare di seguirli, secondo i bookmaker, potrebbero essere i Patagarri, dati a 6,00.

Non resta quindi che attendere la diretta della semifinale per scoprire chi riuscirà a ottenere il tanto ambito pass per la finale e chi invece vedrà infrangersi il sogno a un passo dal traguardo.