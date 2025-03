Belcanto, stasera in tv la seconda puntata della serie evento con Vittoria Puccini

Dopo il successo ottenuto dalla prima puntata, seguita da 3.536.000 spettatori e un share del 20,7%, prosegue stasera, lunedì 3 marzo 2025, la serie evento Belcanto con Vittoria Puccini. Ambientata nel mondo dell'Opera di metà Ottocento, la serie è ricca di intrighi, tradimenti e passioni travolgenti. I due nuovi episodi andranno in onda alle 21.30 su Rai 1 e saranno disponibili in streaming su RaiPlay.

Trama episodi

Stasera andranno in onda due nuovi episodi:

Nel primo episodio, dal titolo Don Giovanni, Crescenzi offre ad Antonia un'importante opportunità, ma a una condizione: che anche Carolina faccia parte della sua classe di canto, poiché il maestro è rimasto affascinato dal suo talento nascosto. Nel frattempo, Maria accetta di lavorare come domestica presso la nobile famiglia Bellerio pur di riuscire a pagare le lezioni per le sue due figlie. Crescenzi scopre che Carolina non sa leggere e minaccia di espellerla dalla scuola se non riesce a mettersi al passo con le altre. Tuttavia, Carolina dovrà affrontare anche una rivelazione sconvolgente riguardo sua madre.

Nel secondo episodio della serata, Casta Diva, il passato da cantante lirica di Maria e i suoi segreti turberanno Carolina. Decisa a tornare a Napoli da Saverio, la ragazza tenta di scappare, ma la sorella riesce a fermarla in tempo e la convince a rimanere a Milano. Antonia, nel frattempo, continua a guadagnarsi la fiducia e l'affetto di Giacomo Lotti, che la vede come una possibile via per riavvicinarsi a Maria. Convinta delle proprie capacità, Antonia partecipa alla selezione di Crescenzi per la gara musicale del Principe Richter, mentre Carolina si avvale di lezioni private dal maestro.

Cast

La serie, diretta da Carmine Elia e scritta da Andrea Valagussa, Federico Fava, Antonio Manca e Mariano Di Nardo, vede un cast composto da:

Vittoria Puccini nel ruolo di Maria Cuoio

Carmine Recano nel ruolo di Domenico Bernasca

Giacomo Giorgio nel ruolo di Enrico De Marchi

Caterina Ferioli nel ruolo di Antonia Cuoio

Adriana Savarese nel ruolo di Carolina Cuoio

Vincenzo Ferrera nel ruolo del Maestro Crescenzi

Andrea Verticchio nel ruolo di Saverio Nappi

Nicolò Pasetti nel ruolo di Pavel Falez

Serena De Ferrari nel ruolo di Maddalena Bellerio

Antonio Gerardi nel ruolo di Iginio Cuoio

Andrea Bosca nel ruolo di Giacomo Lotti

Andreas Pietschmann nel ruolo del Principe Richter

Belcanto, una coproduzione tra Rai Fiction e Lucky Red con Umedia, è composta in totale da 8 episodi trasmessi durante quattro prime serate su Rai 1 e disponibili in streaming su RaiPlay. I prossimi appuntamenti, dopo gli episodi di stasera, sono previsti per il 10 e il 17 marzo 2025.

Tutti gli episodi della serie possono essere recuperati on demand su RaiPlay subito dopo la messa in onda. Inoltre, i più curiosi potranno scoprire i segreti della realizzazione della serie attraverso tre video di backstage disponibili sulla piattaforma di streaming.