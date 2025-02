Alla Royal Festival Hall di Londra si è tenuta la cerimonia di premiazione dei BAFTA 2025, i prestigiosi British Academy of Film and Television Arts Awards. A condurre l’evento è stato l’attore scozzese David Tennant (foto), celebre per i suoi ruoli in Doctor Who, Good Omens e Jessica Jones. Assenti il principe William, presidente onorario dei BAFTA, e sua moglie Kate.

A trionfare sono stati Conclave e The Brutalist, che hanno conquistato quattro premi ciascuno, confermandosi protagonisti della serata a poche settimane dagli Oscar. Il thriller vaticano Conclave si è aggiudicato il premio per miglior film, mentre il dramma monumentale The Brutalist ha vinto per miglior regia (Brady Corbet) e miglior attore (Adrien Brody).

Anche Emilia Perez, diretto dal francese Jacques Audiard, ha brillato con due vittorie: miglior attrice non protagonista per Zoe Saldana e miglior film in lingua non inglese.

Infine, il premio per miglior attrice è andato a Mikey Madison per la sua intensa interpretazione di una spogliarellista nel thriller newyorkese Anora, firmato Sean Baker.

Tutti i vincitori

Miglior film – Conclave di Edward Berger

Miglior film britannico – Conclave di Edward Berger

Miglior esordio britannico – Kneecap di Rich Peppiatt

Miglior film in lingua non inglese – Emilia Pérez di Jacques Audiard

Miglior documentario – Super/Man: The Christopher Reeve Story di Ian Bonhôte e Peter Ettedgui

Miglior film d’animazione – Wallace e Gromit – Le piume della vendetta di Nick Park e Merlin Crossingham

Miglior regia – Brady Corbet per The Brutalist

Miglior sceneggiatura originale – Jesse Eisenberg per A Real Pain

Miglior sceneggiatura non originale – Peter Straughan per Conclave

Miglior attrice protagonista – Mickey Madison per Anora

Miglior attore protagonista – Adrien Brody per The Brutalist

Miglior attrice non protagonista – Zoe Saldaña per Emilia Pérez

Miglior attore non protagonista – Kieran Culkin per A Real Pain

Miglior casting – Sean Baker e Samantha Quan per Anora

Miglior fotografia – Lol Crawley per Conclave

Migliori costumi – Paul Tazewell per Wicked

Miglior scenografia – Nathan Crowley e Lee Sandales per Wicked

Miglior montaggio – Nick Emerson per Conclave

Miglior trucco e acconciatura – Pierre-Olivier Persin, Stéphanie Guillon, Frédérique Arguello, Marilyne Scarselli per The Substance

Miglior colonna sonora – Daniel Blumberg per The Brutalist

Miglior sonoro – Ron Bartlett, Doug Hemphill, Gareth John e Richard King per Dune: Part Two

Migliori effetti speciali e visivi – Paul Lambert, Stephen James, Gerd Nefzer e Rhys Salcombe per Dune: Part Two

Miglior cortometraggio britannico d’animazione – Wander to Wonder di Nina Gantz, Stienette Bosklopper, Simon Cartwright, Maarten Swart

Miglior cortometraggio britannico live action – Rock, Paper, Scissors di Franz Böhm, Ivan, Hayder Rothschild Hoozeer

EE Rising Star (miglior esordiente) – David Jonsson