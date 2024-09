Arriva su Netflix «La Legge di Lidia Poët 2»

La seconda stagione de "La legge di Lidia Poët" si prepara a stupire nuovamente il pubblico. Dopo il successo della prima stagione, vincitrice del prestigioso premio Miglior Serie ‘Crime’ ai Nastri d’Argento Grandi Serie 2023, l'avvocata pioniera torna su Netflix il 30 ottobre 2024.

La serie, prodotta da Matteo Rovere per Groenlandia (società del Gruppo Banijay) e creata da Guido Iuculano e Davide Orsini, continua a raccontare la storia di Lidia Poët, la prima donna in Italia a essere ammessa all’Ordine degli Avvocati. Interpretata dalla talentuosa Matilda De Angelis, Lidia si distingue per la sua irrefrenabile determinazione e la sua propensione a "mettersi nei guai", rendendo ogni episodio avvincente e ricco di colpi di scena.

Nel cast ritroviamo Eduardo Scarpetta nel ruolo del giornalista Jacopo Barberis, Pier Luigi Pasino nei panni di Enrico Poët (fratello di Lidia), Sara Lazzaro e Sinéad Thornhill come Teresa Barberis e Marianna Poët, e Dario Aita nel ruolo di Andrea Caracciolo. Tra le novità, l'attore Gianmarco Saurino si unisce al cast, interpretando il procuratore Fourneau. La regia sarà nuovamente affidata a Matteo Rovere e Letizia Lamartire, affiancati da Pippo Mezzapesa. La sceneggiatura della nuova stagione è firmata da Flaminia Gressi, Guido Iuculano e Davide Orsini, promettendo un mix perfetto di mistero, dramma legale e forti emozioni.

Con una trama intrigante e un cast affiatato, "La legge di Lidia Poët" si conferma una delle serie più attese del 2024, capace di offrire non solo intrattenimento ma anche una riflessione sulle sfide delle donne nel mondo della giustizia.

Sinossi

A Lidia non è permesso di fare l’avvocato per una legge scritta dagli uomini. Perciò questa volta punta ancora più in alto, vuole cambiare la legge. Mentre continua a collaborare con il fratello Enrico, affrontando nuovi casi e battendosi per i diritti delle donne, vuole convincerlo a candidarsi in Parlamento per far sì che la sua legge trovi finalmente voce. Lidia ha chiuso completamente con l’amore, tanto più con Jacopo, responsabile di aver venduto la villa di famiglia e in rotta di collisione con tutti i Poët. Ma Jacopo e Lidia sono costretti a rivedersi per condividere, loro malgrado, un’indagine segreta che li riguarda da vicino, riscoprendo la complicità e il divertimento che li lega da sempre. A dare filo da torcere il nuovo Procuratore del Re, Fourneau, un uomo delle istituzioni che inaspettatamente tratta Lidia come sua pari, spingendola a interrogarsi sul rapporto complesso e contraddittorio che ha con i sentimenti, e sul costo della rinuncia personale che sta sostenendo in nome dei suoi ideali. Nei sei nuovi episodi Lidia continuerà a scomporre senza tregua i tasselli di questo mondo costruito dagli uomini per gli uomini, con assoluta genialità, spiazzando l’avversario con intelligenza, ironia e senza mezzi termini, ma non per questo senza mai mettersi in discussione.





Trailer