Shopping, Lampedusa da non perdere

Per una vacanza indimenticabile, gli indirizzi top della più bella delle Isole Pelagie, tra spiagge incontaminate, shopping a chilometro zero e gastronomia.

Della magia di Lampedusa ne parlava già Ariosto nel Cinquecento, ambientando qui l’epico duello tra i paladini di Carlo Magno e i campioni saraceni de L’Orlando Furioso. L’isola più grande dell’arcipelago delle Pelagie è un crocevia di culture e non è un caso che Mimmo Paladino abbia scelto Lampedusa per la sua Porta d’Europa. Luogo ideale per una vacanza lontano dal rumore della città, Lampedusa è famosa per il suo artigianato, le tradizioni e la cucina irresistibile. Una buona giornata a Lampedusa comincia sempre con una colazione speciale al Bar Roma (Instagram @barromalampedusa) o al Bar Isola delle Rose (@bar_isoladelle rose). Per quanto riguarda il mare, oltre alla spiaggia dei Conigli, che è un’oasi dove hanno appena fatto il nido le tartarughe Caretta Caretta (accesso su prenotazionewww.prenotazionespiaggiaconigli.it), c’è la baia Paradise in Contrada Cala Croce, dove il mare, nel corso del tempo, ha creato questa piccola piscina naturale, oppure, Sciatu Persu, piccola, ma attrezzata nella Baia di Cala Francese. Per unire anche la cucina, imperdibile è il Cala Croce Club da Mimmo (@calacroceclub.lampedusa). La tradizione enogastronomica di Lampedusa, che fonde la cucina tunisina a quella siciliana, un mix straordinario che si degusta alla Trattoria Da Bernardo, meglio conosciuta come Trattoria Terranova (@trattoriaterranova) oppure Il Giardino Arabo in Contrada Cala Creta. Per lo shopping la destinazione è via Roma. L’isola mantiene viva la tradizione della pesca delle spugne naturali, le migliori le trovate allo Spugnificio Giovannino, per il corallo, invece, Aurum è una sicurezza e per le ceramiche, Sirio Elementi d’Arte. La sera, infine, immancabile l’aperitivo da Le Stelle di Ponente con drink e crudité di mare (@stelle_di_ponente), oppure O’Scià Club (@oscia_club), un vecchio fortino militare che nord dell’isola che ha con una vista mozzafiato: con un pizzico di fortuna, quando il cielo è limpido, all’orizzonte si può vedere Linosa. E per dormire? L’ospitalità diffusa de El Mosaico del Sol, da un lato, l’albergo con i trattamenti olistici di benessere e detossinanti; dall’altro, sei dammusi con vista mare sulla collina di Cala Madonna (@elmosaicodelsol).