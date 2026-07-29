Scandalo a Hollywood: l’inchiesta della BBC travolge Jared Leto

Nuove e pesanti accuse di abusi e manipolazione colpiscono l’attore e frontman dei Thirty Seconds to Mars. In un documentario shock, dieci donne rompono il silenzio

L’industria dell’intrattenimento viene ancora una volta scossa da rivelazioni inquietanti. Questa volta, al centro dell’uragano mediatico e giudiziario c’è Jared Leto, 54 anni, attore premio Oscar e carismatico leader della band Thirty Seconds to Mars. La miccia che ha fatto esplodere lo scandalo è il nuovo documentario inchiesta prodotto e trasmesso dalla BBC, emblematicamente intitolato “Jared Leto: Hollywood’s Dark Secret”.

Un lavoro investigativo meticoloso che getta un’ombra densa sulla carriera pluridecennale dell’artista, portando alla luce presunti schemi di abuso di potere, manipolazione psicologica e violenza sessuale.

“Hollywood’s Dark Secret”: I dettagli dell’inchiesta

Il documentario della BBC si fonda su mesi di indagini e interviste, culminando con la testimonianza di dieci donne. Nove di loro hanno scelto di mostrare il proprio volto e raccontare la propria verità per la prima volta. I fatti contestati coprono un vasto arco temporale, dal 2002 al 2016, delineando quello che i giornalisti definiscono un vero e proprio modus operandi da parte della star.

La gravità dell’inchiesta risiede soprattutto nell’età di alcune delle presunte vittime all’epoca dei fatti. Quattro testimonianze, in particolare, sollevano accuse di potenziale rilevanza penale proprio per il coinvolgimento di minorenni. Tra gli episodi più sconcertanti emerge quello di una donna, all’epoca diciassettenne, che ha raccontato di essere stata seguita e aggredita sessualmente nei bagni di un motel del Nevada subito dopo un concerto. A questo si aggiunge un’altra dinamica inquietante denunciata da una seconda accusatrice, la quale sostiene di aver subito pesanti minacce di violenza quando aveva diciannove anni, essendosi ritrovata da sola con l’attore all’interno di una lussuosa suite d’albergo a Londra.

Il quadro di presunti abusi prosegue con il racconto di una terza vittima, anch’essa di soli 17 anni al momento dei fatti in California. La donna ha descritto un rapporto sessuale durante il quale l’attore avrebbe deliberatamente sminuito le leggi americane sul consenso, cercando di manipolarla convincendola che l’età fosse «solo un costrutto sociale». Infine, a delineare ulteriormente i contorni della vicenda c’è la denuncia di una quarta donna, sedicenne all’epoca, bersaglio di un intenso pressing psicologico attraverso ripetute telefonate a sfondo sessuale. Di fronte al suo netto rifiuto di assecondare le richieste dell’artista, l’entourage di Leto le avrebbe sottoposto un severo accordo di non divulgazione (NDA), un documento mirato a comprarne il silenzio che la ragazza si è categoricamente rifiutata di firmare.

Il tramonto dell’impunità da “rockstar” e la rete di omertà

Ciò che rende l’inchiesta britannica particolarmente esplosiva è la denuncia di un sistema strutturato che andava ben oltre il singolo individuo. Il documentario mette sotto la lente di ingrandimento non solo le presunte azioni di Leto, ma una vera e propria rete di protezione e omertà, fatta di manager, guardie del corpo e collaboratori compiacenti.

Emblematico, in questo senso, è il racconto di una ragazza che, appena quattordicenne, sarebbe stata prelevata dalla folla durante un festival da un addetto alla sicurezza su specifica direttiva dell’artista, per poi essere condotta in un’area isolata del backstage. Per decenni, l’industria ha spesso chiuso un occhio davanti a simili dinamiche, derubricandole a discutibili ma tollerati “eccessi da rockstar”. Oggi, tuttavia, la tolleranza verso questa narrativa sembra essersi definitivamente esaurita.

Il contraccolpo mediatico e il gelo dell’industria

Oltre alle implicazioni legali, a fare rumore in queste ore è la rapida reazione a catena che ha investito i progetti professionali legati a Leto. Le prevendite per l’imminente tour dei Thirty Seconds to Mars hanno subito un brusco contraccolpo, e diverse indiscrezioni interne all’industria suggeriscono che i promotori stiano valutando la sospensione temporanea delle date previste per le prossime settimane. Anche sul fronte di Hollywood, importanti major cinematografiche avrebbero ufficiosamente congelato lo sviluppo di nuove pellicole che vedevano Leto nel cast, in attesa di capire l’evoluzione giudiziaria della vicenda.

A rendere ancora più complessa la situazione è la reazione della storica e devota fanbase della band, nota come Echelon. Sui principali social network si sta consumando una spaccatura profonda: da un lato, un nutrito gruppo di ammiratori sta prendendo le distanze dall’artista, esprimendo solidarietà alle presunte vittime con hashtag entrati immediatamente in tendenza; dall’altro, resiste una frangia di difensori pronti a respingere ogni accusa, gridando alla campagna diffamatoria.

I precedenti: Le ombre del 2025 e il silenzio della star

Il documentario della BBC non è, d’altronde, un fulmine a ciel sereno. Già nel giugno del 2025, il noto portale di giornalismo investigativo Air Mail aveva scoperchiato il vaso di Pandora, pubblicando un lungo reportage basato sulle accuse di altre nove donne. In quell’occasione, i racconti si concentravano su eventi avvenuti durante ritiri privati — in particolare in un resort esclusivo in Croazia legato ai fan del gruppo musicale — e feste nella residenza californiana dell’attore.

All’epoca, il team legale di Jared Leto intervenne tempestivamente, respingendo le accuse al mittente, definendole «assolutamente false, infondate e prive di qualsiasi riscontro oggettivo».

A differenza di quanto accaduto l’anno scorso, al momento della messa in onda del documentario della BBC, né l’attore né i suoi portavoce hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali. I giornalisti britannici hanno confermato di aver tentato ripetutamente di ottenere una replica prima della trasmissione, trovando solo un muro di silenzio. Mentre l’opinione pubblica si divide, l’industria hollywoodiana, ancora segnata dai movimenti per la tutela e i diritti sul posto di lavoro, osserva con il fiato sospeso i futuri sviluppi di questa torbida vicenda. Resta ora da capire se queste accuse si trasformeranno a breve in veri e propri fascicoli d’indagine.