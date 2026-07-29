Blauer e Clessio lanciano Project 02: la sneaker Made in Italy già di culto

Dopo Clessio X Blauer, capsule andata solda out in brevissimo tempo, Enzo Fusco e Davide Paoli tornano insieme con Project 02. Una collaborazione, quella tra il patron della Holding FGF Industry e il creativo, fondatore di Clessiolab.com con un seguito importante sui social – oltre un milione di fan su Tik Tok e oltre 600 mila su Instagram – che si basa su una visione condivisa dell’idea di moda, ossia unire ricerca estetica, qualità manifatturiera e recupero creativo dei materiali in un prodotto esclusivo, interamente realizzato in Italia. Un Made in Italy che guarda al futuro senza distogliere l’attenzione dalla tradizione manifatturiera. Nel dettaglio la nuova sneaker Project 02 è realizzata in soli 1200 esemplari, utilizzando due materiali principali: la pelle crackle bianca per la tomaia, e una morbida pelle color crema per dettagli e finiture. A rendere unico il progetto sono alcuni particolari distintivi come la linguetta, che ospita il nuovo logo Clessio insieme al claim Vita Lenta e il backtab in pelle embossata che è personalizzato con il logo Blauer. Disponibile sul sito di Clessiolab, Project 02 tornerà a settembre con una nuova livrea.