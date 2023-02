Sanremo 2023, polemiche fino all’ultimo giorno

A poche ore dalla finale del festival di Sanremo, c’è ancora tempo per qualche frecciatina. Tra concorrenti, dirigenti e addetti ai lavori. Ecco che si dice all'Ariston

Fedez contro Anna Oxa e Anna Oxa contro tutti

In una diretta Instagram dopo la serata delle cover, Fedez se la prende con Anna Oxa: “È arrivata alle prove e ha saltato la fila. Noi eravamo lì ad aspettare da due ore”, ha detto il rapper, “e c’erano anche altri artisti. Ma lei ha saltato la fila, è stata maleducata”. Da parte sua, la Oxa dopo la smentita del bicchiere-gate (era circolata voce che a causa di un diverbio avesse gettato dell’acqua addosso a Madame), conferma scarsa fiducia nei giornalisti presenti al festival. L’artista non parla direttamente con la stampa ma sui profili della società che la rappresenta sono apparsi dei post che parlano di analfabetismo funzionale. In soldoni: chi non ha capito il testo di Sali (compresi i giornalisti che hanno scritto le pagelle) rientrerebbe - forse - nella categoria (si ironizza su bufale e mozzarelle). Morale della favola: diamoci una calmata.

Chi vuole la testa di Coletta

Tornando a Fedez, il testo del suo freestyle a bordo della Costa Smeralda tiene ancora banco e c’è chi vuole la testa dei dirigenti Rai che hanno approvato l’esibizione (per non contare la richiesta di legalizzazione della cannabis fatta nella serata delle cover). Il direttore Stefano Coletta ribadisce di non aver ricevuto il testo da Fedez e alla fine, insediato dalle domande dei giornalisti, insorge in conferenza stampa: “Dimissioni io? Non è civile che debba rispondere di omesso controllo degli artisti. La diretta non è controllabile”. Coletta rifiuta la strumentalizzazione politica. “Il festival di Sanremo è solo un programma televisivo”. Amen.

È la moda, bellezza!

Ha suscitato interesse l’uscita di Leo Gassmann in canotta bianca (nella serata di mercoledì). Un omaggio a nonno Vittorio? No, un errore di styling. Pare che la giacca in programma (Givenchy) avesse troppi loghi in vista, da qui la scelta di toglierla all’ultimo secondo. Ma la stylist di Gassmann non ci sta: "Mi dissocio completamente dal look di Leo di questa sera” ha scritto sui social. “Non avrei mai mandato un artista in canotta sul palco e lo sapete. C’era una bellissima giacca originariamente e tanti altri look”. Precisazioni di cui sentivamo il bisogno.