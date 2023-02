San Valentino, i cocktail dell'amore

Rosso Cupido di Nik's & Co.

Marco Garavaglia, bar manager di Nik’s & Co, ha creato un long drink che celebra il giorno degli innamorati, dandogli un nome evocativo che non lascia dubbi: Rosso Cupido.A caratterizzarne la personalità non solo il colore, inequivocabile messaggio d’amore per la propria dolce metà, ma anche le note vinose e leggermente ossidate di Saba (lo sciroppo concentrato che si ottiene dal mosto fresco di uva rossa) e Sherry che armonizzano alla perfezione con la nota vegetale e morbida della Tequila; una soda all’ibisco dona freschezza e il proverbiale colore dell’amore e della passione.

Un drink fresco e sensuale che verrà omaggiato a tutte le coppie che decideranno di cenare al Nik’s& Co il 14 febbraio, sperimentando un viaggio “around the world” grazie alla cucina proposta dalloChef Paolo Bertin che con il suo stile contemporaneo ed eclettico conduce il palato alla scoperta di piatti creativi ispirati a diversi paesi del globo, per offrire all’ospite una cucina d’autore originale e appagante.