San Patrizio con Kate Middleton: ecco come ha passato la giornata la Principessa del Galles

La Principessa del Galles ha fatto il suo ritorno trionfale alla tradizionale parata di San Patrizio, vestita in un elegante verde bottiglia. L’evento si è svolto alla Caserma Wellington di Westminster, dove Kate ha onorato il suo ruolo di colonnello del reggimento con gesti simbolici e momenti di vicinanza ai militari e alle loro famiglie.

Dopo l’assenza forzata dallo scorso anno a causa delle cure contro il cancro, Kate è riapparsa raggiante alla cerimonia, salutando le truppe e ricevendo in dono i tradizionali rametti di trifoglio, che ha appuntato al bavero del cappotto verde bottiglia firmato Alexander McQueen, accanto alla sua spilla Cartier a forma di trifoglio.

La principessa del Galles è il colonnello onorario del reggimento, un ruolo ereditato dal marito, il principe William. Dopo la morte di Elisabetta II, re Carlo ha nominato il primogenito, nonché erede al trono, colonnello delle Welsh Guards, le Guardie Gallesi. In quanto colonnello onorario della Guardie Irlandesi Kate ha l'onore e l'onere di consegnare le medaglie ai soldati più meritevoli e distribuire rametti di trifoglio.

Non è mancato un dolce momento con la mascotte del reggimento, il levriero irlandese Turlough Mor - soprannominato Seamus- , che Kate ha accarezzato prima di appuntargli sul mantello rosso un rametto di trifoglio. L'incontro tra la principessa e Turlough Mor è stato uno dei momenti più applauditi della giornata.

Il brindisi con la Guinness e il gesto generoso

All’interno della mensa dei Junior Ranks, la Principessa ha sorseggiato una pinta di Guinness insieme a un membro anziano delle Guardie, anche se non è riuscita a "dividere la G" (ovvero bere fino a che la schiuma non formi una linea precisa nel bicchiere), preferendo gustare la bevanda lentamente. Durante il brindisi, tra un fragoroso applauso, si è alzato il coro: "Tre urrà per il colonnello del reggimento!".

In un gesto particolarmente apprezzato, Kate ha lasciato del denaro dietro il bancone per offrire il pranzo e un giro di bevute ai soldati, dicendo con umiltà: "È il minimo che possa fare".

Durante la cerimonia, la Principessa ha premiato alcuni soldati con le medaglie per lungo servizio e buona condotta, riconoscendo il loro impegno nell’esercito. Ha poi salutato veterani e giovani cadetti dell’Irlanda del Nord, noti come Mini Micks.

L'anno scorso, la sua assenza era stata segnata dall’affettuoso gesto delle Guardie, che avevano intonato tre urrà in onore del loro colonnello assente. Oggi, con il suo ritorno, Kate ha dimostrato ancora una volta la sua dedizione al reggimento e il profondo legame con i suoi membri.