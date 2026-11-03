Morbillo, muore un bambino a New York: contagi in aumento in Italia, chi rischia di più e quali sintomi riconoscere

Un bambino morto nello Stato di New York, il primo decesso associato al morbillo registrato nel territorio da oltre trent’anni, e una malattia che, nonostante decenni di campagne vaccinali, continua a circolare e a provocare conseguenze anche gravissime. La notizia arriva dagli Stati Uniti, ma riaccende un allarme che riguarda anche l’Italia, dove i contagi sono tornati ad aumentare e dove, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, a essere particolarmente coinvolti non sono soltanto i bambini, ma anche i giovani adulti tra i 15 e i 39 anni, molti dei quali non vaccinati.

La morte del piccolo, avvenuta nella contea di Lewis, nella parte settentrionale dello Stato di New York, è stata confermata il 2 novembre dalle autorità sanitarie locali, che non hanno diffuso ulteriori dettagli sulle sue condizioni cliniche o sullo stato vaccinale, chiedendo di rispettare la privacy della famiglia. Un episodio che assume un significato ancora più preoccupante alla luce della situazione epidemiologica americana: secondo i Centers for Disease Control and Prevention (CDC), al 29 ottobre 2026 gli Stati Uniti avevano già registrato 4.852 casi confermati di morbillo, più del doppio dei 2.289 segnalati nell’intero 2025.

Morbillo, cosa è successo a New York e perché torna l’allarme

Per comprendere la portata della notizia bisogna tornare al 2000, quando gli Stati Uniti dichiararono eliminata la trasmissione endemica del morbillo, un risultato ottenuto grazie a campagne vaccinali diffuse e a un sistema di sorveglianza sanitaria particolarmente efficace. Eliminazione, tuttavia, non significa scomparsa definitiva del virus: la malattia può essere reintrodotta attraverso persone contagiate all’estero e ricominciare a diffondersi quando incontra comunità con una copertura vaccinale insufficiente.

È proprio questo uno degli aspetti che preoccupa maggiormente le autorità sanitarie. Negli Stati Uniti la percentuale di bambini vaccinati contro morbillo, parotite e rosolia è passata dal 95,2% nell’anno scolastico 2019-2020 al 92,4% nel 2025-2026, scendendo sotto quella soglia del 95% considerata fondamentale per limitare la circolazione di un virus estremamente contagioso.

Nello Stato di New York, dove al 24 ottobre erano stati segnalati 178 casi dall’inizio dell’anno, la governatrice Kathy Hochul aveva già dichiarato lo stato di emergenza sanitaria all’inizio di ottobre, introducendo misure straordinarie per favorire la somministrazione dei vaccini e contenere i focolai. La morte del bambino ha riportato l’attenzione sulle conseguenze di una malattia spesso percepita come un’infezione infantile ormai superata, ma che può provocare polmoniti, encefaliti e, nei casi più gravi, il decesso.

Morbillo in Italia, contagi in aumento: i dati del 2026

Anche in Italia il morbillo continua a rappresentare un problema di sanità pubblica e i dati raccolti dal Ministero della Salute mostrano una crescita dei contagi rispetto all’anno precedente.

Secondo l’analisi epidemiologica ministeriale relativa al periodo 2024-2026, nei primi cinque mesi del 2026 sono stati registrati 472 casi confermati di morbillo, contro i 322 dello stesso periodo del 2025, con un incremento di circa il 47%. Un numero ancora inferiore ai 509 casi confermati nello stesso periodo del 2024, ma sufficiente a evidenziare come la circolazione del virus resti significativa.

Considerando anche i casi possibili e probabili, le segnalazioni nei primi cinque mesi del 2026 salgono a 609, rispetto alle 342 dell’anno precedente. L’incremento risulta particolarmente evidente in alcune regioni, tra cui Campania, Calabria, Lazio e Toscana, dove le autorità sanitarie hanno richiamato la necessità di rafforzare la sorveglianza epidemiologica e recuperare le vaccinazioni mancanti.

Il quadro trova conferma anche nei dati più recenti del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC): tra ottobre 2025 e settembre 2026, l’Italia ha segnalato 651 casi, risultando il Paese con il maggior numero di notifiche nell’Unione europea e nello Spazio economico europeo durante il periodo considerato. Nel solo settembre 2026 sono stati comunicati 14 casi italiani, su 66 complessivi nei Paesi che hanno registrato contagi.

Chi rischia di più in Italia: attenzione ai giovani adulti tra i 15 e i 39 anni

Uno degli aspetti più significativi emersi dai dati italiani riguarda l’età delle persone contagiate. Il morbillo viene ancora frequentemente associato all’infanzia, ma le rilevazioni del 2026 indicano che la maggior parte dei casi notificati riguarda giovani adulti tra i 15 e i 39 anni.

In questa fascia d’età, il 94,7% delle persone contagiate per le quali è noto lo stato vaccinale non risulta vaccinato. Una percentuale particolarmente elevata, che mette in evidenza l’importanza delle campagne di recupero vaccinale rivolte a chi non ha completato il ciclo previsto o non ha mai ricevuto il vaccino.

Il rischio riguarda soprattutto chi non possiede una protezione immunitaria documentata, ma le complicanze possono essere particolarmente serie nei bambini molto piccoli, negli adulti, nelle donne in gravidanza e nelle persone con un sistema immunitario compromesso.

Non bisogna quindi considerare il morbillo una malattia esclusivamente pediatrica. Negli adulti l’infezione può determinare complicanze importanti e richiedere il ricovero ospedaliero, mentre nelle donne in gravidanza può aumentare il rischio di aborto spontaneo, parto prematuro e altre conseguenze per la salute materna e fetale.

Quali sono i sintomi del morbillo e come riconoscerli

Il morbillo è provocato da un virus che si trasmette attraverso l’aria e può diffondersi con estrema facilità quando una persona infetta tossisce, starnutisce o respira in un ambiente condiviso con altre persone.

I primi sintomi compaiono generalmente dopo un periodo di incubazione di circa 7-14 giorni e possono essere facilmente confusi con quelli di una comune infezione respiratoria. La malattia si manifesta inizialmente con febbre elevata, tosse persistente, naso che cola, occhi arrossati e lacrimazione, accompagnati da una sensazione generale di malessere.

Soltanto in una fase successiva compare il segno più caratteristico del morbillo: un’eruzione cutanea composta da macchie rosse che iniziano generalmente sul volto e dietro le orecchie, per poi estendersi progressivamente al collo, al tronco e agli arti.

Un altro possibile segnale è rappresentato dalle cosiddette macchie di Koplik, piccole lesioni biancastre che possono comparire all’interno della bocca prima dell’eruzione cutanea.

Il problema è che una persona affetta da morbillo può essere contagiosa già quattro giorni prima della comparsa delle macchie sulla pelle e continuare a trasmettere il virus fino a quattro giorni dopo l’inizio dell’esantema. Questo significa che il contagio può avvenire quando la malattia non è ancora stata riconosciuta.

Perché il morbillo può essere pericoloso anche negli adulti

Nella maggior parte dei casi il morbillo si risolve, ma considerarlo sempre una malattia lieve sarebbe un errore. Le complicanze possono interessare diversi organi e comprendere otiti, diarrea grave, disidratazione e infezioni respiratorie, fino a quadri clinici più seri come polmonite ed encefalite, un’infiammazione del cervello che può provocare danni neurologici permanenti.

Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, le complicanze più frequenti e gravi interessano soprattutto i bambini sotto i cinque anni e gli adulti oltre i trent’anni, oltre alle persone immunodepresse o con condizioni di particolare vulnerabilità.

A livello mondiale, nonostante la disponibilità di un vaccino efficace, nel 2024 il morbillo ha provocato circa 95mila decessi, prevalentemente tra bambini piccoli non vaccinati o vaccinati in maniera incompleta.

Vaccino contro il morbillo: quante dosi servono e cosa fare se non si è vaccinati

La principale protezione contro il morbillo rimane la vaccinazione, somministrata in Italia attraverso il vaccino combinato contro morbillo, parotite e rosolia (MPR), oppure nella formulazione che comprende anche la varicella.

Il calendario vaccinale nazionale prevede due dosi, generalmente somministrate intorno ai 12 mesi di vita e successivamente a cinque anni. Il completamento del ciclo garantisce una protezione elevata e duratura, con un’efficacia contro il morbillo di circa il 97%.

Per gli adulti che non ricordano di essere stati vaccinati o non sono certi di aver completato il ciclo, il primo passo consiste nel verificare il proprio stato vaccinale attraverso il fascicolo sanitario, il medico di medicina generale o il servizio vaccinale dell’ASL. In assenza di una documentazione adeguata, il personale sanitario può valutare la necessità di recuperare le dosi mancanti.

Particolare attenzione deve essere riservata alle persone che sono entrate in contatto con un caso confermato di morbillo. Per i soggetti suscettibili, la vaccinazione effettuata entro 72 ore dall’esposizione può offrire una protezione o attenuare la malattia; in determinate situazioni, soprattutto per chi non può ricevere il vaccino, possono invece essere utilizzate immunoglobuline entro sei giorni dal contatto, secondo indicazione medica.

Chi sospetta di aver contratto il morbillo dovrebbe contattare telefonicamente il proprio medico prima di recarsi in ambulatorio o al pronto soccorso, così da ricevere le indicazioni necessarie ed evitare di esporre altre persone al rischio di contagio.

Il calo delle vaccinazioni e il rischio di nuovi focolai

Il caso di New York si inserisce in uno scenario internazionale nel quale le coperture vaccinali continuano a rappresentare una delle principali criticità per il controllo delle malattie infettive. Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, nel 2025 soltanto l’84% dei bambini nel mondo ha ricevuto la prima dose di vaccino contro il morbillo, una percentuale ancora inferiore all’86% registrato nel 2019.

Il dato evidenzia quanto sia difficile mantenere i risultati raggiunti dalla prevenzione, soprattutto quando aumentano le persone prive di protezione e si creano gruppi di popolazione nei quali il virus può tornare a circolare.

In Italia, il Ministero della Salute ha richiamato esplicitamente l’attenzione sulla necessità di rafforzare le campagne vaccinali rivolte ai giovani adulti e alle categorie più esposte, migliorando contemporaneamente la tempestività delle diagnosi e il monitoraggio dei focolai.

La morte del bambino nello Stato di New York rappresenta così il segnale più drammatico di un problema che supera i confini americani. Il morbillo non è una malattia scomparsa e nemmeno un’infezione che riguarda soltanto i più piccoli: è un virus capace di tornare a diffondersi rapidamente quando vengono meno le condizioni necessarie a contenerlo. E proprio i dati italiani dimostrano quanto sia importante non sottovalutare il rischio, anche in età adulta.