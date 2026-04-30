Mieloma multiplo, la terapia “one shot” ora è realtà: cosa cambia per i pazienti italiani

L’immunoterapia cellulare compie un passo decisivo nel trattamento del mieloma multiplo in Italia. La terapia CAR-T ciltacabtagene autoleucel (cilta-cel) sviluppata da Johnson & Johnson, è ora rimborsata anche in Italia, ad oggi unica terapia avanzata utilizzabile in linee precoci di trattamento. Cilta-cel è indicata in pazienti adulti con mieloma multiplo recidivato e refrattario che hanno ricevuto almeno una precedente terapia, inclusi un agente immunomodulante e un inibitore del proteasoma, nei quali si è verificata progressione della malattia durante l’ultima terapia e sono refrattari a lenalidomide. Si tratta di un cambio di paradigma rilevante per una patologia ematologica ancora oggi caratterizzata da recidive successive e progressiva riduzione dell’efficacia terapeutica. Il mieloma multiplo, tumore del sangue che origina nel midollo osseo dalla proliferazione di plasmacellule neoplastiche, registra circa 5.700 nuove diagnosi ogni anno in Italia. Negli ultimi anni la mortalità è diminuita grazie ai progressi terapeutici, ma la malattia resta cronica e complessa, segnata da cicli di remissione e ricaduta sempre più ravvicinati.

L’introduzione di cilta-cel in una fase anticipata potrebbe incidere proprio su questo andamento. Intervenire prima significa agire su un sistema immunitario meno compromesso e su una malattia potenzialmente più sensibile ai trattamenti. I dati clinici dello studio CARTITUDE-4, su cui si è basata la valutazione regolatoria, indicano una riduzione del rischio di progressione del 71% e del rischio di morte del 45%, numeri che rafforzano l’idea di un impatto significativo sul decorso della patologia. In questo scenario emerge anche un cambio culturale: dalla terapia continua si passa a un approccio “one shot”, con l’obiettivo di ottenere risposte profonde e durature. Una prospettiva che apre, per la prima volta in modo concreto, al concetto di controllo a lungo termine della malattia e, in alcuni casi, a una possibile sospensione dei trattamenti.

Come funziona cilta-cel: la medicina personalizzata diventa realtà

Alla base della terapia CAR-T c’è un principio tanto sofisticato quanto rivoluzionario: utilizzare il sistema immunitario del paziente come arma terapeutica. I linfociti T vengono prelevati tramite aferesi e modificati geneticamente per esprimere un recettore capace di riconoscere il BCMA, una proteina altamente presente sulle cellule di mieloma. Una volta reinfuse, queste cellule “ingegnerizzate” attaccano selettivamente il tumore.

«Il percorso CAR-T è un vero e proprio viaggio di medicina personalizzata che trasforma il sistema immunitario del paziente in un farmaco vivo», spiega Stefania Bramanti, caposezione terapie cellulari, IRCCS Istituto Clinico Humanitas, Milano. «Tutto inizia con l’aferesi, il prelievo dei linfociti T del paziente, che vengono poi inviati a laboratori specializzati per essere ‘riprogrammati’ geneticamente. Contemporaneamente, al paziente viene somministrata una terapia ponte per evitare la progressione della malattia. Dopo un ciclo di chemioterapia, le cellule potenziate vengono reinfuse nel paziente, ma non prima che vengano effettuati rigorosi controlli di qualità». Si tratta di un processo complesso, che richiede infrastrutture dedicate, centri altamente specializzati e una stretta integrazione tra competenze cliniche e logistiche. Non a caso, la somministrazione è limitata a strutture certificate, in grado di gestire ogni fase del trattamento, inclusa la sorveglianza post-infusione. La complessità organizzativa rappresenta una delle principali sfide per il sistema sanitario. Garantire accesso uniforme su tutto il territorio nazionale significa investire non solo in tecnologia, ma anche in formazione del personale e coordinamento tra centri.

Accesso, equità e futuro: le sfide della nuova immunoterapia

Accanto all’innovazione scientifica, resta centrale il tema dell’accessibilità. Le associazioni di pazienti sottolineano la necessità di accompagnare il progresso terapeutico con servizi adeguati, capaci di sostenere i malati anche sul piano logistico e psicologico. Il percorso CAR-T, infatti, implica spesso spostamenti verso centri specializzati e una gestione complessa della malattia, che coinvolge non solo il paziente ma anche caregiver e familiari. Da qui l’importanza di un sistema integrato che sappia rispondere in modo tempestivo ed equo. Sul fronte industriale e della ricerca, l’arrivo di cilta-cel è il risultato di investimenti significativi, anche in Europa, per sostenere la produzione di queste terapie avanzate. «L’arrivo in Italia di questa terapia rappresenta per noi un nuovo passo verso la nostra missione di trasformare il decorso di questa malattia devastante», afferma Alessandra Baldini, direttrice medica, Innovative Medicine, Johnson & Johnson Italia. «Questo traguardo enfatizza anche la centralità della medicina personalizzata, con l’idea di costruire un percorso terapeutico su misura affinché tutti i pazienti ricevano il trattamento più giusto e più efficace». Il mieloma multiplo entra così in una nuova fase, in cui l’innovazione non riguarda solo i farmaci ma l’intero modello di cura. L’obiettivo non è più soltanto prolungare la sopravvivenza, ma migliorare concretamente la qualità di vita, riducendo il peso delle terapie continuative e restituendo ai pazienti spazi di normalità. La sfida, ora, sarà trasformare questa promessa in realtà quotidiana, rendendo la terapia CAR-T non solo una conquista scientifica, ma un’opportunità concreta per tutti i pazienti che ne possono beneficiare.