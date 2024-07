RTL 102.5 è la radio più ascoltata d’Italia

RTL 102.5, anche nell’ultima rilevazione TER, si conferma la radio più ascoltata d’Italia, con una presenza costante in diretta 24 ore su 24, e conquista, nel giorno medio, 5.674.000 persone nel 2024. Secondo l'ultima rilevazione TER, basata sui dati del 1° semestre del 2024, RTL 102.5 è la più ascoltata degli italiani. I DATI DI ASCOLTO DELLE RADIO (RTL 102.5 – RADIO ZETA – RADIOFRECCIA).

Nel dettaglio sono 7.833.000 gli ascoltatori delle emittentidel Gruppo RTL 102.5: 5.674 per Radiofreccia, 1.175.000 per Radio Zeta 984.000. «Questi dati confermano che RTL 102.5 è la radio più ascoltata in Italia, come avviene da molti anni. Siamo soddisfatti per questo dato, ma siamo al tempo stesso proiettati al futuro verso il nuovo sistema Audiradio», dichiara Lorenzo Suraci, presidente di RTL 102.5.