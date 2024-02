Alla Nuvola arriva lo swing targato Massimo Nunzi

Il 18 febbraio presso la Nuvola dell'Eur, alle ore 18:00, si terrà un evento che sfida le convenzioni dei tradizionali concerti e spettacoli di danza. Il "Live Jazz Dance - with an Orchestra," inserito nel contesto del rinomato festival "Eur Culture," propone un'esperienza unica, un vero e proprio esperimento di condivisione. Lontano dal semplice intrattenimento, l'evento mira a riscoprire il piacere di stare insieme, facendo leva sulla magia della musica e della danza per avvicinare il pubblico e regalargli un senso di libertà.

L'Orchestra jazz di Massimo Nunzi, composta da 16 straordinari musicisti, sarà protagonista di questa straordinaria performance, affiancata da un gruppo di talentuosi ballerini coreografati da Diana Florindi e dalla storica della danza jazz Bunny Donowitz. Insieme, coinvolgeranno il pubblico in un avvincente ballo corale che promette di essere un'esperienza indimenticabile.

Questo appuntamento, il primo di due concerti, è concepito per immergere gli spettatori nella storia e nello sviluppo della musica jazz. Il viaggio spazierà dalle atmosfere fumose del Cotton Club di New York alle vibranti orchestre jazz dello Swing, facendo ballare il pubblico al ritmo di leggende come Duke Ellington, Benny Goodman e Jimmy Lunceford.

Creato dal talento poliedrico di Massimo Nunzi, il "Live Jazz Dance" si propone di coinvolgere attivamente il pubblico attraverso la potenza di un'orchestra dal vivo, svelando le sfumature della storia, del suono e delle tecniche dell'orchestra jazz. Questi incontri non sono solo spettacoli, ma vere e proprie occasioni per avvicinare gli appassionati al cuore del jazz, introducendoli ai passi fondamentali della danza legata all'orchestra jazz.

Massimo Nunzi, ideatore e direttore d'orchestra di "Live Jazz Dance," afferma: "La migliore maniera per imparare il jazz è sentirlo nel corpo ballandolo, percepirlo a livello istintivo." Questa esperienza, in un luogo incantevole come la Nuvola dell'Eur, permetterà al pubblico di scoprire le origini dei brani, immergersi nel contesto storico dell'epoca e comprendere le dinamiche tecniche di un'orchestra, il tutto mentre si avvicinano ad altri amanti dell'arte, creando nuove connessioni e amicizie basate sulla comune passione per la danza e la musica.

Il 18 febbraio, il primo concerto del "Live Jazz Dance" illustrerà le basi e le origini del ritmo come lo conosciamo oggi, esplorando le musiche popolari della seconda metà dell'Ottocento e dei primi anni del Novecento, con partenza da New Orleans e i primi movimenti trasgressivi della "Jazz Age" fino agli anni '30.

Ma l'esperienza non si esaurisce qui. Il 7 aprile, Massimo Nunzi e la sua Orchestra torneranno alla Nuvola per il secondo concerto, "La follia dello swing." In questa occasione, il pubblico sarà guidato nella fase affascinante della musica moderna, con la collaborazione della coreografa Karen Fantasia, sempre supportata dalla storica della danza jazz Bunny Donowitz.

In questo secondo appuntamento, gli spettatori vivranno un'esperienza unica in cui passato e presente si fonderanno in uno spettacolo coinvolgente. Sarà l'opportunità di sentirsi parte integrante dello spettacolo, immersi nell'energia travolgente del jazz. Per partecipare attivamente, è consigliato un abbigliamento comodo e scarpe con suole di cuoio o da ginnastica con suole lisce.

Gli spettacoli di "Live Jazz Dance" sono prodotti da Musika - Music Roma Expo, garantendo un'organizzazione all'altezza di un evento così straordinario.