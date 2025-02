L'amore ai tempi della polarizzazione politica

Come reagirebbero i genitori se i loro figli scegliessero un partner con idee politiche opposte alle loro? A rispondere a questa domanda ci ha pensato uno studio condotto dall’osservatorio Monitoring Democracy del Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche dell’Università Bocconi, in collaborazione con Swg, i cui risultati sono stati pubblicati dal Corriere della Sera.

L’indagine analizza il fenomeno della polarizzazione affettiva, ossia il grado di avversione emotiva che si prova nei confronti di chi ha un’opinione politica differente. I dati mostrano che l’accettazione di relazioni “miste” – ovvero tra persone con appartenenze politiche diverse – varia notevolmente a seconda dell’orientamento politico.

Il divario tra destra e sinistra

Al contrario, i dati rivelano una maggiore apertura tra gli elettori di centrodestra. Gli elettori di Forza Italia risultano i più tolleranti (solo il 25% sarebbe contrario), seguiti dai leghisti (27,7%) e dai meloniani di Fratelli d’Italia (39,1%). Complessivamente, solo il 38% degli elettori di centrodestra esprimerebbe disapprovazione per una relazione con un partner di sinistra.

Chi è davvero più tollerante?

Oltre alla contrarietà, lo studio ha anche analizzato il grado di indifferenza rispetto a un’eventuale relazione mista. Qui emergono differenze significative: mentre oltre il 50% degli elettori di Fratelli d’Italia e della Lega non si lascerebbe influenzare da un partner politicamente distante, questa percentuale scende a poco più del 30% tra gli elettori del Pd. Questo dato suggerisce che la polarizzazione affettiva sia più marcata a sinistra rispetto alla destra.

Le posizioni degli altri partiti

Tra gli elettori dei partiti centristi, la posizione varia. Il 37,1% degli elettori di Italia Viva esprimerebbe contrarietà verso una relazione politica mista, mentre tra i sostenitori di Azione il dato sale al 51,1%, più vicino alle percentuali registrate tra gli elettori di centrosinistra.

Diverso è il caso del Movimento 5 Stelle, il cui elettorato si mostra meno rigido. Nonostante il 43,3% dei sostenitori pentastellati si dichiari contrario, oltre il 52% afferma di non avere problemi con un partner politicamente distante, forse riflettendo la natura eclettica del movimento, capace di allearsi sia con la Lega che con il Pd in passato.

Quali abbinamenti politici creano più tensione

Lo studio individua anche quali sono i partiti considerati più “distanti” e dunque meno tollerabili per una relazione sentimentale. Per un elettore di Fratelli d’Italia, gli avversari politici meno accettabili sarebbero quelli del Pd e di Avs. I leghisti, invece, tendono a considerare i dem come la forza politica più ostile. Dall’altra parte, gli elettori del Pd vedono nella Lega di Matteo Salvini il partito più inviso, così come avviene tra i sostenitori del M5S.

In passato, la differenza di orientamento politico poteva non rappresentare un problema nelle dinamiche familiari. Oggi, invece, lo studio evidenzia che le divisioni ideologiche sono sempre più radicate e influenzano persino le scelte sentimentali. Un tempo, ai genitori bastava sapere che il futuro genero o la futura nuora fosse di “buona famiglia”; oggi, sembra che per molti sia altrettanto importante che abbia le giuste idee politiche.