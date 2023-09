«Più umani» la nuova campagna di Ultima Petfood in collaborazione con Enpa

Si dice spesso che chi ha un animale domestico tenda ad umanizzarlo, troppo. bene; la nuova campagna di comunicazione di Ultima Petfood ci accompagna ad una visione ribaltata del rapporto; non è più l’uomo che umanizza l’animale ma è invece il cane, il gatto o quello che sia, a renderci più umani, meno belve. È questa la nuova frontiera del rapporto che sempre più italiani vivono nelle loro case. L’animale è molto più di un amico, una presenza, è quella cosa che ci libera delle nostre paure, delle morse in cui è ormai stretta la nostra vita quotidiana e ci riporta all’essenza del nostro essere a nostra volta umani-animali.

Lo dimostrano i dati della ricerca effettuata da Ultima Petfood sui proprietari di animali domestici e che portato alla stesura del slogan: «Saranno anche animali, ma ci rendono più umani». l’85,2% degli intervistati ha dichiarato che il loro animale domestico li ha influenzati in modo positivo e arricchente, evidenziando i sentimenti di compagnia e felicità mentre l’89,3% ritiene che un animale domestico aiuti a gestire meglio lo stress. Per il 91,6% dei rispondenti l'animale domestico aiuta a ridurre l'ansia valutando la loro felicità con il proprio animale con un valore di 8,7 su 10. Non solo. I benefici della presenza di un animale domestico sono stati anche certificati dalla medicina. Basti pensare che nel semplice gesto di accarezzare un animale il nostro corpo procede ad esempio endorfine, l’ormone detto della felicità. Inoltre gli animali agevolano i rapporti sociali con altre persone, riducono la pressione sanguigna e persino la depressione.

Ultima | Gli animali ci rendono "Più Umani" www.youtube.com

L’invito quindi non è solo di aprire le porte di casa ma il cuore all’adozione di un nuovo animale domestico.

Come si supera però la diffidenza iniziale di chi invece ha sempre detto no?

«La paura di aprire la propria vita, non la propria casa, ad un animale la si vince semplicemente provando - ci dice Luca Trincavelli, Marketing Manager di Ultima Petfood - un po’ come capita quando si diventa genitori. Certo: si pensa agli impegni, alle cose da fare, alle presunte limitazioni ma basta davvero poco per dipanare dubbi e domande. Proprio come accade al protagonista della nostra campagna di comunicazione conquistato dall’arrivo improvviso di un cane e di un gatto nella sua vita».

Quale dev’essere la caratteristica principale che deve avere chi sta pensando di approcciarsi per la prima volta con un animale domestico?

«Sembrerà strano ma serve per prima cosa il senso di responsabilità. Capita infatti troppe volte, come possono testimoniare gli amici dell’Enpa con cui abbiamo collaborato per la realizzazione della nostra campagna di comunicazione, che dopo poche settimane o qualche mese cani o gatti adottati vengono riportati nei canili. Adottare un animale non è un gioco, non può essere un regalo fatto a caso ma dev’essere una scelta convinta di tutti».

Da sx: Michele Iacuone, Carla Rocchi, Juanjo Torres, Luca Trincavelli, Gabriella Tami

Le famiglie che ormai hanno un animale domestico sono sempre più numerose e di conseguenza anche il mercato di tutti i prodotti legati al mondo pet fanno segnare dati positivi. Com’è la situazione di Ultima Petfood?

«Confermo che nel complesso i dati sono in continua crescita, soprattutto per noi. Per quanto riguarda il mondo crocchette per gatti, abbiamo conquistato sempre più famiglie, quasi un gatto su due infatti si nutre con i nostri prodotti. Di fatto uno su due si nutre con i nostri prodotti. Questo per la nostra scelta di allargare l’offerta con nuovi prodotti naturali, come quelli rivolti in maniera specifica per i gatti sterilizzati cui serve un’alimentazione specifica. Inoltre siamo fieri del nostro essere Made in Italy. Quasi tutta la nostra produzione avviene nella fabbrica dell’azienda nel vicentino. Questo ci dà la certezza di quello che offriamo e di come lo facciamo per i nostri amici animali».