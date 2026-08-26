Pier Silvio Berlusconi, vacanze in Corsica con Silvia Toffanin dopo un anno d’oro

Pier Silvio Berlusconi si rilassa in Corsica con Silvia Toffanin e i figli dopo un anno d’oro per MFE, tra crescita europea e nuovi traguardi.

Pier Silvio Berlusconi si gode qualche momento di relax in Corsica con la compagna Silvia Toffanin e i figli Lorenzo Mattia, 16 anni, e Sofia Valentina, 10. Mare, sport e tempo in famiglia dopo quello che, sul piano professionale, è stato per il presidente di MFE-MediaForEurope, il più grande gruppo media europeo, un anno particolarmente importante.

Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin, relax e sport in Corsica

Pier Silvio si dedica alla famiglia e allo sport e ritrova la semplicità della quotidianità accanto a Silvia. I due sono legati dal 2001 e, dopo oltre 25 anni insieme, mostrano la stessa complicità degli inizi: sorridono, si scambiano baci e si dedicano al Sup, una passione che li accomuna.

Un ritratto privato che arriva dopo mesi intensi sul fronte professionale e prima dell’inizio di una nuova stagione televisiva particolarmente importante per entrambi.

MFE, un anno di crescita europea

Gli ultimi dodici mesi hanno segnato infatti un passaggio importante nella carriera di Pier Silvio Berlusconi. MFE ha accelerato il proprio progetto europeo, rafforzando la presenza del gruppo tra Italia, Spagna, Germania, Portogallo, Austria e Svizzera.

A luglio è stata inoltre ridisegnata l’organizzazione internazionale del gruppo ed è proseguito il percorso verso la nascita di Mediaset Italia, nell’ambito di una strategia che punta a consolidare ulteriormente il ruolo di MFE nel panorama televisivo europeo.

All’espansione internazionale si sono aggiunti anche i risultati sul fronte televisivo, con una stagione ricca di soddisfazioni. Sempre a luglio è arrivato un riconoscimento personale: Pier Silvio Berlusconi ha conquistato il primo posto nella classifica Top Manager Reputation, risultando il manager con la migliore reputazione online in Italia.

Silvia Toffanin verso i 20 anni di Verissimo

Un momento particolarmente positivo anche per Silvia Toffanin. A settembre festeggerà infatti 20 anni alla guida di Verissimo, che tornerà su Canale 5 il sabato e la domenica.

Per lei ci sarà inoltre il ritorno in prima serata con This Is Me, confermando una stagione televisiva che la vedrà ancora tra i volti centrali della rete.

Al lavoro e ai risultati professionali si affianca così la dimensione più privata di Pier Silvio Berlusconi: quella del tempo trascorso con Silvia e con i figli, tra mare e sport, prima di tornare agli impegni della nuova stagione.