Paolo Borsellino: 5 libri per non dimenticare

Era il 19 luglio 1992, alle ore 16.58, quando un rombo sconvolse una normale giornata di via D’Amelio, a Palermo. Una Fiat 126 imbottita con cento chilogrammi di esplosivo detonò uccidendo il giudice Paolo Borsellino e cinque agenti della sua scorta: Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Agostino Catalano, Claudio Traina e Walter Eddie Cosina.

Erano passati solo 57 giorni dalla strage di Capaci, in cui perse la vita l’amico e collega Giovanni Falcone. Due morti che scossero una troppo sopita società civile e che ora, a venticinque anni di distanza, ricorda quegli uomini e la loro opera come simboli di una lotta che è possibile, e soprattutto irrinunciabile.

Ecco allora il nostro omaggio alla memoria di Paolo Borsellino, in cinque libri.

Il vile agguato Feltrinelli

Il vile agguato, di Enrico Deaglio

L’omicidio del giudice palermitano rappresenta uno dei lati più oscuri della storia italiana. Certo, si è trattato di mafia, ma la verità ancora non è certa, coperta da una patina vischiosa di presunte e inconfessabili trame. C’è di mezzo anche lo stato? I servizi deviati? Personalità politiche ancora oggi in attività? Deaglio tenta di rimettere ordine tra i pezzi di un mosaico che sembra irrisolvibile.

Il vile agguato. Chi ha ucciso Paolo Borsellino. Una storia di orrore e menzogna

di Enrico Deaglio

(Feltrinelli)

167 pagine

Compra il libro

Da che parte stare Piemme

Da che parte stare, di Alberto Melis

Disse Borsellino: “Se la gioventù le negherà il consenso, anche l'onnipotente e misteriosa mafia svanirà come un incubo”. Alberto Melis si rivolge dunque ai più piccoli, raccontando loro l’infanzia dei due magistrati, con l’aiuto dei ricordi delle loro sorelle, Maria Falcone e Rita Borsellino.

Da che parte stare. I bambini che diventarono Giovanni Falcone e Paolo Borsellino

di Alberto Melis

(Piemme)

128 pagine

Compra il libro



Volevo nascere vento Mondadori

Volevo nascere vento, di Andrea Gentile

Anche questo libro è dedicato ai giovani e si tratta di un romanzo che ha per protagonista la diciassettenne Rita, costretta a trasferirsi a Roma per scappare dalla mafia che le ha sottratto la famiglia. Ma l’incontro inaspettato con il magistrato Paolo Borsellino le permette di riprendere in mano la propria vita. Rita si fa coraggio, sentendosi finalmente al sicuro, e decide di raccontare tutto quello che sa a colui che in poco diventa “lo zio Paolo”; ma il “Mostro” è in agguato. Nella realtà la giovane protagonista si chiamava Rita Atria, testimone di giustizia dal destino infelice, profondamente legata a Borsellino. Anche lei è diventata un simbolo della lotta possibile.

Volevo nascere vento. Storia di Rita che sfidò la mafia con Paolo Borsellino

di Andrea Gentile

(Mondadori)

142 pagine

Compra il libro



Oltre il muro dell'omertà BUR

Oltre il muro dell'omertà, di Paolo Borsellino

Si tratta di un testamento etico fondamentale. Dagli aspetti più tecnici, come il traffico di droga, il riciclaggio, i pentiti, fino a profonde riflessioni su giustizia e legalità e a toccanti ricordi di Giovanni Falcone: sono gli ingredienti di questo saggio, in cui Borsellino descrive la sua guerra alla mafia.

Oltra il muro dell'omertà. Scritti su verità, giustizia e impegno civile

di Paolo Borsellino

(BUR)

242 pagine

Compra il libro

Le ultime parole di Falcone e Borsellino Chiarelettere

Le ultime parole di Falcone e Borsellino, di Paolo Borsellino e Giovanni Falcone

Una raccolta di interventi, interviste e discorsi dei due magistrati palermitani, una collezione preziosa pubblicata cinque anni fa in occasione del ventennale delle stragi, ma ancora molto attuale. Un volume utile, per riascoltare le voci dirette dei due colossi della lotta contro Cosa Nostra.

Le ultime parole di Falcone e Borsellino

di Paolo Borsellino

(Chiarelettere)

118 pagine

Compra il libro