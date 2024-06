Nicoletta Deponti di RTL102.5 si sposa, il sì il 14 luglio a Varigotti

Nicoletta Deponti, conduttrice di punta di RTL 102.5 - la prima radio d'Italia, si sposa con l'imprenditore Massimo Levantini. I due sono insieme da 24 anni e il 14 luglio a Varigotti (vicino Savona) coroneranno il sogno di una vita. Pochissimi invitati alla cerimonia, che si svolgerà in Comune e dopo il party in spiaggia. "Dopo tanti anni Massimo mi ha fatto la proposta ed ho accettato", dice Nicoletta Deponti. "E' una grande e lunga storia d'amore, fatta di rispetto reciproco e complicità intellettuale".

Nicoletta e Massimo hanno deciso di festeggiare con pochi intimi. "Solo amici che appartengono al nostro piccolo mondo di Varigotti", aggiunge la conduttrice. Che è diventato negli ultimi anni il nostro posto del cuore. Nicoletta, da 35 anni a RTL 102.5, ha ricevuto nella sua lunga carriera radiofonica numerosi premi. Tutti i pomeriggi dalle 17 alle 19 con Password tiene compagnia a milioni di italiani approfondendo le ultimissime notizie del giorni. Sempre in diretta.