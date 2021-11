Natale, tempo di mercatini (virtuali e non)

Una delle tradizioni natalizie più amate è senza dubbio quella dei mercatini di Natale. Durante il periodo delle feste, le nostre vie e le nostre piazze riempiono di luci e addobbi con piccoli stand che vendono decorazioni natalizie, prodotti regionali gastronomici o di artigianato e piccoli oggetti regalo.

Il primo mercatino di Natale nasce a Vienna, nel 1298, quando ai cittadini fu permesso di tenere un "krippenmarkt" durante il periodo dell'Avvento, ma è nella Germania del 1400, più precisamente a Dresda che iniziano a formarsi i mercatini che conosciamo oggi.

Il mercato più antico d'Italia è quello di Bolzano, nato nel 1990. Da lì l'usanza si è diffusa e negli anni successivi sono nati il mercatino di Natale di Brunico, quello di Bressano, quello di Vipiteno e quello di Merano che oggi vengono chiamati «i mercatini del Percorso 5 stelle».

Dopo lo stop forzato del 2020, quest'anno si torna a parlare di mercatini, un business che nel 2019 valeva 338 milioni di euro. I dati raccontano infatti che due anni fa hanno visitato i mercatini di Natale oltre 159 milioni di persone e ognuno di loro ha speso in media 30 euro.

Ecco i più belli, da visitare in presenza oppure comodamente dal divano di casa.

Pur Sudtirol, il mercatino virtuale

Pur Südtirol, azienda altoatesina da dieci anni portavoce dell'eccellenza del territorio dell'Alto Adige in campo enogastronomico e non solo, trasferisce online la magica atmosfera dei Mercatini di Natale. Fino al 6 gennaio nel sito ufficiale di Pur Südtirol è aperta la sezione "Mercatino di Natale" dedicata allo shopping con idee proposte per tema e tipo di prodotto: specialità dell'Alto Adige, dolci di Natale, prodotti wellness e decorazioni per la casa. Sono 3.000 i prodotti disponibili sulla piattaforma, con una vasta gamma bio e un assortimento di prodotti stagionali e di qualità.

Tra le curiosità di quest'anno due piccoli produttori: la Segheria Senales con gli accessori decorativi in legno di cirmolo e la Tessitura artistica Ulbrich con "gli intrecciati", tessili per la casa come presine, portapane, strofinacci. Due limited edition on line solo per il periodo natalizio. Curiosando nel mercatino virtuale di Pur Südtirol si possono trovare specialità enogastronomiche come lo speck, le mele fresche, i canederli, lo strudel, e un'ampia scelta di vini, birre, distillati e succhi di frutta. Oltre al wine & food, tutte da scoprire le casette "mondo del cirmolo", "lana e fieno", "per riscaldarsi", con tantissime idee regalo, dall'oggettistica a tema natalizio, agli accessori in lana per la casa, fino alle confezioni di fieno o di trucioli in legno di cirmolo.

La selezione dei prodotti di Pur Südtirol è affidata ad uno staff di esperti: dal sommelier dei formaggi e dei vini, allo specialista dei prodotti di artigianato locale, ogni prodotto è testato e valutato attentamente da esperti nei diversi settori e, una volta approvato, viene sottoposto a controlli periodici di qualità, grazie anche a visite regolari ai produttori e alla loro filiera. In questo modo Pur Südtirol è in grado di garantire l'affidabilità della propria selezione e la sostenibile distinzione da una produzione massificata come quella della grande distribuzione. È proprio questa la colonna portante dell'"ecosistema" di Pur Südtirol: regalare l'eccellenza dell'Alto Adige, essendo parte attiva dell'eccellenza stessa.