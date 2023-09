Alla conquista del K-pop: ecco i VANNER

I VANNER, il gruppo vincitore dello spettacolo di sopravvivenza dell'idolo "Peak Time" composto da Taehwan, Gon, Hyesung, Sunggook e Yeonggwang, sono tornato con il loro ultimo album, VENI VIDI VICI, un monumento trionfale al loro viaggio per superare il loro destino a volte avverso e abbracciare un futuro più luminoso.

"VENI VIDI VICI", il motto latino che si traduce in "Sono venuto, ho visto, ho conquistato!", cattura il cuore della determinazione e del desiderio dei VANNER. Questo stesso spirito si riflette nel loro album attuale, con una miscela unica di tracce che rappresentano tutte le parti del loro fascino vibrante e del loro approccio creativo alla musica.

La tenacia e la determinazione hanno caratterizzato l'ascesa dei VANNER nel mondo K-pop. Il loro viaggio è iniziato molto prima del loro debutto ufficiale, quando hanno eseguito oltre 200 eventi dal vivo sul palco in Giappone, stabilendo la loro presenza e affinando la loro arte. Questa dedizione al palco ha gettato le basi per il loro debutto ufficiale avvenuto il 14 febbraio 2019, con l'uscita del loro primo album, V, e la loro indimenticabile apparizione nello show musicale di Mnet "M Countdown". Ciò che distingue i VANNER è il loro profondo impegno per tutti gli aspetti della loro musica e delle loro esibizioni. I VANNER ha scombussolato lo standard in un mondo in cui gli album di debutto spesso si affidano a esterni per la loro creazione. Non solo infatti, fin dal debutto, si sono esibiti come cantanti e ballerini, ma hanno anche contribuito attivamente alla creazione di canzoni, alla composizione di musica, alla coreografia, all'ideazione di concetti e allo stile. Il loro album di debutto, V, ha dimostrato la loro flessibilità e determinazione. Pietre miliari significative sono state aggiunte alla storia di successo del gruppo. I VANNER hanno intrapreso un tour di successo negli Stati Uniti, "VANNER RISING IN THE U.S.", nel 2020, abbagliando il pubblico in cinque città in soli dieci giorni. Life, il loro secondo singolo, è stato un altro capitolo trionfale nel loro viaggio, stabilendo il loro status nel settore.

Il viaggio dei VANNER ha raggiunto nuove vette quando hanno gareggiato nello spettacolo di sopravvivenza per idol della JTBC, Peak Time, nel febbraio 2023; lo show è stato un autentico omaggio al loro talento e alla loro popolarità. I VANNER, che sono apparsi nello show come Team 11:00, non solo hanno dimostrato le proprie capacità, ma ha anche conquistato il cuore dei fan di tutto il mondo. Sono stati incoronati vincitori con un incredibile totale di 1,46 milioni di voti, indicando la loro devota base di fan e la loro straordinaria popolarità. Con ''Peak Time'', i VANNER hanno donato ai loro fan due nuove canzoni coinvolgenti, "Skyscraper" e "Prime Time". Queste tracce hanno riaffermato la loro capacità di creare musica avvincente e dinamica che si rivolge a un pubblico globale.

La storia del trionfo e dell'avere uno spirito infrangibile è al centro del loro ultimo album, VENI VIDI VICI. L'album include sei brani che coprono un ampio spettro di emozioni e stili musicali, ognuno dei quali evidenzia il fascino dei VANNER. "PERFORMER", la title track, ritrae il piacere di superare gli ostacoli e salire sul palco di fronte a un pubblico eccitato. "Diamonds" combina toni brillanti e allegri con chitarra, basso e batteria ritmica. "TBH" approfondisce i sentimenti d'amore a prima vista, mentre "WANT U BACK" esprime desiderio e riunione. "Savior" è un toccante omaggio ai devoti seguaci dei VANNER, e mostra l'amore e l'apprezzamento del gruppo per i loro fan. L'album si chiude con la versione 2023 di "FORM", un brano già pubblicato ma reinventato con nuovi arrangiamenti.

VENI VIDI VICI è una combinazione di tre temi distinti che illustrano il viaggio di VANNER: "Victory Banner", che simboleggia il loro nome; "Voyage of Dreams", che rappresenta il loro percorso per raggiungere i loro sogni; e "Stable Love", che riflette il loro forte legame con i loro fan. Il tema del disco incorpora anche delicatamente il nome della loro fanbase, ''VVS'', indicando la loro gratitudine e stretta connessione con i fan.

La musica e la perseveranza dei VANNER rimangono una fonte di incoraggiamento mentre continuano il loro cammino verso il successo. Con ogni nuovo album, enfatizzano il loro messaggio di superare gli ostacoli, abbracciare i sogni e dominare il mondo della musica.



Panorama.it ha avuto la possibilità di chattare con loro su Zoom.





Piacere di conoscervi, ragazzi. Potete presentart ai nostri lettori?

Tutti : Ciao, siamo i VANNER!

Taehwan : Ciao, sono il leader, Taehwan, e sono la voce principale.

Gon : Ciao, mi chiamo Gon; sono il principale ballerino, rapper e cantante di Vanner.

Hyesung : Ciao, sono il bell'Hyesung.

Sungkook : Ciao, piacere di conoscervi; Mi chiamo Sungkook.

Yeonggwang : Ciao, sono Yeonggwang il maknae del gruppo.

Iniziamo parlando del vostro nuovo album, VENI VIDI VICI. È un motto potente con un forte valore storico: come l'avete scelto?

Taehwan : Volevamo avere un nuovo inizio dopo aver vinto Peak Time, quindi come prima ripartenza stavamo cercando una frase che andasse bene con le nostre circostanze attuali e tutto il resto. Stavamo cercando qualcosa che sembrasse fantastico, ed è così che ci siamo imbattuti con la frase latina Veni Vidi Vici. E abbiamo capito subito sarebbe stato il nome giusto.

Hyesung : Inoltre, la lettera dell'alfabeto V ha molti significati per noi VANNER. Perché VANNER inizia con la V, ma anche il fandom è VVS. Quindi la lettera V assume molti significati per noi, e volevamo che il titolo di questo albumi iniziasse o contenesse questa lettera.

L'album ha tre versioni: Victory Banner, Voyage of Dreams e Stable Love. Qual è la vostra preferita tra questi, e perché?

Gon : Onestamente non posso sceglierne uno; sono tutti i miei preferiti.

Mentre Gon parlava, tutti i membri hanno alzato il pollice, d'accordo con lui.

Come abbiamo detto, i VVS sono il filo rosso non così nascosto che collega tutte le versioni dell'album. Cosa significano i VVS per voi?

Taehwan : Il nome VVS è stata un'idea di Gon, e il motivo per cui abbiamo scelto questo nome è perché VVS è la denominazione più alta del diamante.

Gon : I VVS sono le persone più importanti per noi perché ci aiutano a brillare di più sul palco.

Hyesung :Dal momento che i VVS ci hanno aiutato quando abbiamo attraversato momenti difficili in passato, siamo molto grati per questo, e ancora oggi, ci fanno risplendere.

L'album contiene sei tracce. Una di queste, Want U Back, è stata scritta e composta da HYUNGWON dei MONSTA X. Com'è stato lavorare con lui, e qual è stata la vostra prima reazione quando hai avete la canzone?

Gon : È stato un tale onore ottenere una canzone da un artista senior come HYUNGWON; mentre registravamo la canzone, ci ha diretto in modo che potessimo avere fiducia durante l'esecuzione, e ci ha aiutato molto. Quando abbiamo sentito per la prima volta la canzone, abbiamo pensato che fosse incredibile; ci è piaciuto molto lavorare con HYUNGWON.

Hai debuttato nel 2019, e poi è esplosa la pandemia di Covid. Peak Time è stata come una rinascita per voi. Come siete cambiati tra il vostro debutto e Peak Time?

Hyesung : La differenza principale prima di Peak Time e dopo la competizione è il numero di palchi su cui ci esibiamo ora. Durante la pandemia, non avevamo molte opzioni in cui potevamo esibirci, ora possiamo farlo di più..

Yeonggwang : Inoltre, un'altra differenza significativa dopo Peak Time è nel numero di follower che abbiamo sui social media. Si sono moltiplicati quattro volte dopo la competizione, quindi ora stiamo vivendo molti giorni soddisfacenti e felici.

Penso che i VVS siano curiosi di saperne di più sulle vostre abitudini quotidiane; se doveste scegliere un drink - solo uno - da bere per sempre, quale sarebbe?

Taehwan : Pepsi

Gon : Gatorade

Hyesung : Limonata

Sungkook : Acqua

Yeonggwang : Acqua!

E qual è il vostro profumo preferito?

Taehwan : Un profumo fresco

Gon : Oliva e muschio

Hyesung : Eau (the parfume)

Sungkook : VVS! (Tutti i membri hanno iniziato a ridere e a prendere in giro Sungkook, che è rimasto fermo sulla sua scelta)

Yeonggwang : Black cherry

Which song are you listening to on repeat lately?

Taehwan : Diamond, Vanner

Gon : Performer, Vanner

Hyesung : Seven, BTS' JungKook

Sungkook : Want U Back, Vanner

Yeonggwang : Rainy, One X

Il caos è iniziato dopo la risposta di Sungkook; il gruppo ha iniziato a elencare tutte le sue tracce. Hyesung ha aggiunto Debut di Vanner alla lista e tutti si sono uniti per dire la loro.

Qual è la vostra parte preferita della giornata e perché?

Taehwan : Il mio momento preferito è quando torno a casa, dopo una giornata di lavoro, e ho il modo di passare un po' di tempo da solo.

Hyesung : 2 del mattino perché il mondo fuori sembra molto tranquillo, ancora.

Gon : Sono d'accordo con Hyesung.

Sungkook : Ora, questo momento in cui ci stai intervistando.

Yeonggwang : 3 del pomeriggio, perché è quando la palestra è meno affollata.

Qual è il vostro MBTI?

Taehwan : ESFJ

Gon : ENFP (Ma a volte sono ENTP)

Hyesung : INFP

Sungkook : ISTP

Yeonggwang : ESTP

Se doveste descrivervi in una parola, quale sarebbe?

Taehwan : Dolce.

Gon : Talentuoso.

Hyesung : Smokeshow. (Letteralmente una persona con una forte carica di sensualità, ndr.)

Sungkook : Realista.

Yeonggwang : Albero.

Quali sono le prospettive future per i VANNER?

Gon : Ci piacerebbe visitare l'Italia, è un paese bellissimo, e forse prima o poi?

Hyesung : Abbiamo iniziato le nostre attività per il nuovo album e la nostra nuova canzone Performer, quindi continueremo a esibirci per i nostri fan. E, naturalmente, pubblicheremo nuova musica in futuro.

Un'ultima domanda: chi sono i VANNER ora?

Taehwan : I VANNER sono idol simili al Genio di Alibaba e la Lampada Magica. Abbiamo mostrato ai fan che se continui ad andare avanti e vuoi realizzare ciò che sogni, se continui a crederci, il sogno può diventare realtà. E abbiamo dimostrato di poterlo fare, quindi penso che siamo una specie di Geni della Lampada.

Gon : Un gruppo i cui membri vogliono avere un impatto positivo sulla società e fornire energia vitale e felice a coloro che ascoltano la nostra musica.