Tommaso Paradiso: la "sensazione stupenda" di tornare a suonare dal vivo

«È il manifesto di ciò in cui credo, delle storie che ho vissuto, della mia estetica, della mia poetica, di ciò che sono diventato e di ciò che sono stato. Con questo disco, con queste canzoni vi sto dando tutto me stesso. Vi prego di proteggerlo insieme a me».

Con queste parole Tommaso Paradiso ha presentato Sensazione Stupenda, il suo secondo album solista dopo la fortunata esperienza con i The Giornalisti, che lo fatto diventare uno dei cantautori più amati della sua generazione. Il disco, interamente scritto da Tommaso Paradiso, che si è avvalso della collaborazione in studio dei musicisti che lo accompagnano anche in tour, è stato prodotto da Matteo Cantaluppi. La Sensazione Stupenda è il leitmotiv che che ricorre in tutte e tredici le tracce dell'album, in cui la quotidianità viene raccontata nella sua essenza, in un'alternanza tra momenti di assoluta gioia e frammenti di dolore con il quale riconciliarsi, per lasciare spazio al cambiamento. Un album che racconta i sentimenti più profondi con un tratto poetico e allo stesso tempo realistico, attraverso uno sguardo capace di cogliere l'essenza e regalare una nuova prospettiva, in grado di trasformare anche i momenti più cupi in qualcosa di positivo.

Le tredici canzoni di Sensazione Stupenda, scritte nell’arco degli ultimi due anni in momenti diversi, sono attraversate da un senso di malinconia e al tempo stesso di speranza, da numerose citazioni che ormai sono diventate dei topoi della poetica del cantautore romano, dall'immagine ricorrente del mare e dai richiami sonori ai tanto amati anni Ottanta. Tommaso Paradiso ha presentato qualche settimana fa in anteprima il disco ai fan con un giro nei pub nelle sette città che ospiteranno il tour Tommy 2023 nei palazzetti: un’esperienza immersiva e intima nell’immaginario dell’artista, nella quale gli spettatori hanno potuto ascoltare per la prima volta i brani del nuovo album, tra cui i singoli Viaggio Intorno Al Sole, Blu Ghiaccio Travolgente, Amore Indiano (in collaborazione con i Baustelle) e la title track Sensazione Stupenda.

Mancano pochi giorni al suo debutto del tour nei palasport che prenderà il via il 16 novembre Palazzo dello Sport di Roma (già sold out), per fare poi tappa il 19 novembre al PalaPartenope di Napoli, il 21 novembre al PalaFlorio di Bari, il 25 novembre alla Kioene Arena di Padova, il 28 novembre al Mediolanum Forum di Assago (MI), il 2 dicembre al PalaCatania e il 6 dicembre 2023 al Pala Alpitour di Torino. Il tour Tommy 2023 (che si arricchirà di una parentesi estiva, il Tommy Summer Tour 2024, anticipata dall'annuncio della data del 4 luglio 2024 a Rock in Roma) sarà l’occasione per ascoltare dal vivo i nuovi brani di Sensazione Stupenda e cantare insieme tutti i più grandi successi che hanno reso Tommaso Paradiso uno dei cantautori italiani più amati della sua generazione: da Completamente a Riccione, passando per Felicità Puttana, Da Sola In The Night, Promiscuità, Fine Dell’Estate, Zero Stare Sereno, Tutte Le Notti e Magari No, fino a Ricordami e Non avere Paura.