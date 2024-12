NOWADAYS: La Nuova Generazione del K-pop con 'Let’s get it'

I Nowadays stanno riscrivendo le regole del K-pop. Con il loro stile unico, che combina tendenze modaiole e una padronanza straordinaria di canto e danza, questo gruppo emergente sta attirando l’attenzione di fan e critici. Nati sotto l’ala di Cube Entertainment, i Nowadays sono il primo gruppo maschile dell’etichetta da otto anni, dopo i Pentagon, e il primo nuovo gruppo in generale da sei anni, dopo le (G)I-DLE.

Composto da cinque talentuosi membri – Hyeonbin, Yoon, Yeonwoo, Jinhyuk e Siyun – il gruppo ha debuttato ad aprile con il singolo omonimo Nowadays. Il loro secondo singolo, Nowhere, uscito a luglio, ha raddoppiato le vendite rispetto all’esordio, con circa 76.000 copie vendute nella prima settimana.

Ora, i Nowadays sono pronti a lasciare un segno ancora più profondo con il loro nuovo digital single, Let's get it, rilasciato il 21 novembre. Questo brano segna un ulteriore passo avanti per il gruppo, grazie a un sound dinamico e moderno, accompagnato da una coreografia esplosiva che mette in risalto il loro talento naturale. Il testo della canzone riflette il desiderio di superare i limiti e inseguire i sogni, un tema che colpisce nel cuore della generazione giovane.

I Nowadays non si limitano a seguire le tendenze del K-pop: le reinventano, mescolando influenze globali e personalità distintive. Ogni membro apporta qualcosa di unico, che sia la voce profonda di Yoon, le doti di leadership di Hyeonbin, il carisma di Yeonwoo, le abilità di ballo di Jinhyuk o il fascino magnetico di Siyun.

Con tre singoli pubblicati in meno di un anno – tra cui Ticket, Troublesome e il toccante Heart vs Head – i Nowadays stanno costruendo un repertorio che riflette la loro versatilità e ambizione. Ogni uscita li avvicina sempre di più al titolo di “next big thing” del K-pop.

Panorama.it ha parlato in esclusiva con loro.

Congratulazioni per la vostra ultima uscita! ‘Let’s get it’ è un inno alla libertà e al vivere il momento. Potete condividere cosa significa per voi questa canzone e cosa sperate che gli ascoltatori ne traggano?

HYEONBIN: Let’s get it non è solo un modo per concludere quest’anno, ma anche per inaugurare l’inizio del prossimo. Vorrei che i nostri fan si godessero il momento ascoltando questa canzone.

YEONWOO: Let’s get it è una frase che usiamo spesso tra di noi quando vogliamo caricarci e sostenerci a vicenda. Spero che, ascoltando questa canzone, le persone provino la stessa eccitazione.

Il messaggio di ‘Let’s get it’ incoraggia le persone a rilassarsi e divertirsi. Come avete affrontato il compito di catturare questo senso di libertà e gioia sia nei testi che nella performance?

JINHYUK: Ho lavorato molto per scrivere testi con cui le persone possano relazionarsi e immedesimarsi. Per quanto riguarda la performance, ci siamo concentrati sull’accentuare movimenti semplici, senza esagerazioni.

SIYUN: Nella performance mi sono concentrato sull’integrare gesti che trasmettano un’atmosfera libera e rilassata.

NOWADAYS ha uno stile distintivo che i fan adorano. Come descrivereste il vostro sound unico e cosa rende NOWADAYS una squadra così speciale?

YOON: La musica dei Nowadays non è limitata a un solo genere, il che ci permette di mostrare una varietà di aspetti senza restrizioni.

SIYUN: Personalmente penso che chi ascolta le nostre canzoni possa facilmente relazionarsi e trovare conforto, ed è una delle nostre forze. Inoltre, si può percepire l’unicità di ogni membro che si armonizza perfettamente in un’unica traccia musicale.

Come avete lavorato insieme per fondere i vostri punti di forza in questo brano? Ci sono contributi speciali da parte dei singoli membri che hanno aiutato a plasmare ‘Let’s get it’?

YEONWOO: La forza più grande di questa canzone è il nostro contributo nella scrittura dei testi. Poiché i membri hanno partecipato condividendo le loro storie personali, credo che questa canzone abbia maggiore unicità e sincerità.

JINHYUK: Quattro di noi hanno partecipato alla scrittura dei testi, quindi le nostre espressioni individuali sono ben riflessi nel brano. Anche nella performance, penso che il fascino di ognuno di noi sia stato catturato perfettamente.

Se poteste esibirvi con ‘Let’s get it’ ovunque nel mondo, quale sarebbe il palco dei vostri sogni e perché?

HYEONBIN: Se potessi esibirmi al Billboard un giorno, sarebbe il giorno più bello della mia vita! Inoltre, spero di raggiungere il primo posto nella classifica Billboard.

YOON: Anch’io vorrei esibirmi al Billboard. È il palco dei sogni per ogni idol.

Oltre a ‘Let’s get it’, c’è un’altra canzone che avete pubblicato che ha un posto speciale nei vostri cuori? Cosa la rende così significativa?

YEONWOO: Mi piacciono molto TICKET e Troublesome, che sono le b-side dei nostri primi due singoli. Di solito mi piacciono le canzoni con un hook melodico, ed è per questo che amo queste due tracce, che hanno anche testi carini.

SIYUN: La mia canzone preferita in questo periodo è Heart vs Head. I testi sono simpatici, parlano dei cambiamenti che accadono quando inizi a provare qualcosa per qualcuno. Anche la melodia cattura perfettamente l’attenzione degli ascoltatori.

Ci sono artisti o canzoni che vi stanno ispirando di recente o di cui siete ossessionati?

HYEONBIN: Ultimamente sono davvero preso dalla nuova canzone di G-Dragon. Sono suo fan da tanto tempo e il suo comeback mi ha fatto tornare ad ascoltare anche i suoi brani precedenti. Non vedo l’ora che esca il suo album completo!

SIYUN: Ascolto molto le canzoni di BIG Naughty in questo periodo. Tra tutte, la mia preferita è Vancouver 2.

NOWADAYS emana energia e positività. Come riuscite a mantenere vivo questo spirito?

YOON: Penso che la nostra energia derivi dalla chimica tra i membri. Ricevo molta energia comunicando con gli altri quando sono stanco.

JINHYUK: Ci diciamo sempre cose carine e scherziamo tra di noi per evitare che qualcuno si senta giù. Penso che questo sia il nostro segreto per mantenere alta l’energia. :)

NOWADAYS ha costruito uno stile unico che i fan ammirano. Come scegliete i vostri look e cosa ispira le vostre scelte di stile sul palco e nella vita quotidiana?

HYEONBIN: Quando scelgo il mio look, cerco sempre di includere almeno un elemento trendy. Può essere un portachiavi o anche un piccolo dettaglio che si abbina all’atmosfera del mio outfit.

JINHYUK: Scelgo un concetto per il giorno quando decido cosa indossare. Ad esempio, posso provare un concetto hipster o casual, lasciandomi guidare dall’umore. :)

Le challenge musicali sono diventate una grande parte della promozione musicale. Avete partecipato o vorreste partecipare a qualche challenge per condividere la vostra musica in modo divertente?

YOON: È stato divertente vedere SIYUN bagnarsi sotto la doccia durante la promozione di Rainy Day (2024 Remake ver.).

YEONWOO: All’inizio del nostro nuovo digital single Let’s get it, c’è una frase che dice: “Red Light, Green Light (gioco tradizionale coreano visto in Squid Game)”. Mentre preparavamo la promozione, abbiamo girato un breve video dei membri che giocano a questo gioco, ed è stato molto divertente.

Come gruppo, cosa sperate di comunicare o ispirare nei vostri fan attraverso la vostra musica e le vostre performance?

JINHYUK: Vorrei che il nostro gruppo fosse come un amico sempre presente per ascoltare, supportare nei momenti difficili e portare sia energia positiva che emozioni sincere a tutti!

SIYUN: Spero che chiunque ascolti le nostre canzoni possa sperimentare i vari lati dei NOWADAYS. Vogliamo costruire ogni giorno nuovi e felici ricordi con i nostri fan.

Guardando al 2025, dove vedete i NOWADAYS? Quali sono i vostri sogni e obiettivi per il futuro del gruppo?

HYEONBIN: Partecipare a tutte le cerimonie di premiazione, ricevere un premio ed esibirci sul palco sarà il mio obiettivo per il 2025!

YOON: Vogliamo lasciare un’impressione duratura sul pubblico e mostrare il nostro colore e la nostra identità unica come NOWADAYS!

YEONWOO: Spero che il 2025 sia un anno pieno di gioia mentre continuo a crescere musicalmente ed esploro una varietà di attività con i fan.