Malgioglio a RTL 102.5: «Berlusconi mi disse che piacevo alla gente perché non ero volgare»

Cristiano Malgioglio fa ritorno con il nuovo brano «Vita Porno», in collaborazione con il cantautore Bungaro e Niccolò Agliardi, cantautore e compositore vincitore di un Golden Globe. La canzone è disponibile dal 1° settembre ed è caratterizzata da un titolo ironico che racconta una «divertente storia d'amore».

«Il pezzo è stato scritto da Bungaro, un cantautore meraviglioso e raffinato. Il titolo è forte, ma è una metafora che racchiude un testo d'amore. Quando me l'hanno proposto, ho apprezzato perché sono una persona ironica e penso che l'ironia aiuti a vivere meglio. Quello che è veramente "porno" è la società di oggi; il mondo sta andando al contrario. Non dobbiamo fermarci al titolo, ma guardare il contenuto», racconta Cristiano Malgioglio.

«Ho il terrore della volgarità. Ho avuto successo perché tocco il cuore delle persone. Mi ricordo ad un compleanno di Alfonso Signori, c'era Berlusconi che mi disse: 'Lei piace molto alla gente, piace anche a me perché è lontano dalla volgarità'. Questo è un regalo molto bello, che ancora porto con me. Io sono diverso da tutti, vengo in punta di piedi», continua.

Cristiano Malgioglio e Bungaro hanno presentato “Vita Porno” sul palco dell’Arena di Verona, durante il Power Hits Estate di RTL 102.5. «L’Arena di Verona è sempre un’emozione straordinaria. Diversamente dagli altri artisti, che erano lì con i loro brani dell’estate, noi abbiamo dato un’anteprima. Avevo una canzone con Gente De Zona, ma quest’anno non ho voluto uscire con una canzone estiva». A RTL 102.5 Malgioglio ha condiviso alcune curiosità dietro due dei suoi successi, «L'importante è finire» e «Gelato al cioccolato»: «Il testo di "L'importante è finire" è il racconto della fine di una storia d'amore. Avevano capito il contrario, e la canzone è stata censurata. Era una canzone innocente. "Gelato al cioccolato", invece, nasce perché amo il budino, lo stavo preparando, e invece di mettere lo zucchero ho messo il sale ed è venuto salato. Stavo scrivendo il testo ed è uscito fuori questo ‘dolce un po' salato’, ma ci hanno ricamato. È un successo incredibile, mi piace quando le persone lo cantano con me». Infine, a RTL 102.5, Malgy svela i suoi progetti per il futuro: «Vorrei fare un disco in lingua turca. Mi piace la musica hanno suoni straordinari, andrò in Turchia».