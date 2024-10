Kris Kristofferson: le 5 canzoni indimenticabili della star del country

Il mondo della musica piange la scomparsa, a 88 anni, di Kris Kristofferson, star della musica country. La notizia del suo decesso è stata confermata dalla famiglia, secondo la quale l’artista americano si è spento serenamente nella sua casa di Maui, Hawaii, circondato dall'affetto dei suoi cari. Kristofferson, nato il 22 giugno 1936 a Brownsville, Texas, oltre a essere stato uno dei cantautori americani più influenti del suo tempo (di lui Bob Dylan ha detto: «Puoi guardare a una Nashville pre-Kris e una post-Kris, perché lui ha cambiato tutto»), è stato anche un attore di successo: indimenticabile la sua recitazione nel filmA Star is Born del 1976 insieme a Barbra Streisand, di cui è stato girato pochi anni fa un remake con Bradley Cooper e Lady Gaga. «La prima volta che ho visto Kris esibirsi al Troubadour club di Los Angeles, ho capito che era speciale», ha scritto la Streisand sulle sue pagine social media. «Scalzo e con la chitarra, sembrava la scelta perfetta per una sceneggiatura che stavo sviluppando, che alla fine è diventata A Star Is Born». Vogliamo ricordare il grande cantautore texano attraverso le sue cinque canzoni indimenticabili, tra le numerose gemme che ci ha lasciato in eredità.

1) Me and Bobby McGee (1970)

Come molte canzoni di Kristofferson, anche l’indimenticabile Me and Bobby McGee ha avuto innumerevoli versioni: Roger Miller è entrato in classifica per la prima volta con la sua registrazione nel 1969 e Kristofferson l'ha inclusa nel suo omonimo album di debutto del 1970. Resta, però, scolpita nella memoria collettiva la struggente incisione di Janis Joplin, che invertì il genere del Bobby del titolo da femminile a maschile. Kristofferson, che, su suggerimento del produttore Fred Foster, spiegò a Joplin come cantarla in studio, scoprì la registrazione del brano solo dopo la prematura morte della grande cantante e si commosse fino alle lacrime per la sua interpretazione, che ha dato lustro per sempre alla sua canzone.

2) Help Me Make It Through the Night (1970)

Una delle più belle ed emozionanti canzoni di sempre scritte sul tema del sesso occasionale di una notte, Help Me Make It Through the Night ebbe successo per la prima volta quando Sammi Smith la portò in cima alle classifiche nel 1970, vincendo un Grammy per la migliore interpretazione femminile country. Indimenticabili le liriche "Stasera ho bisogno di un amica, è triste essere soli", una calorosa richiesta di compagnia nelle ore che dividono la notte dalla mattina. Tra le numerose versioni della canzone, spiccano quelle di Gladys Knight, Elvis Presley, Johnny Cash, Jerry Lee Lewis, Tina Turner, Willie Nelson e Mariah Carey.

3) For the Good Times (1970)

Una magnifica canzone agrodolce sulla fine di una storia d'amore, For the Good Times divenne un successo mondiale nella versione di Ray Price del 1970. Anch’essa, inutile dirlo, ebbe numerose cover, tra cui spiccano quelle di Al Green, Dolly Parton e The Little Willies. Ciò che rende così speciale la canzone, oltre alla bellissima melodia, è il testo ricco di conforto ed empatia, semplice e profondo al tempo stesso: un balsamo per l’anima dei cuori infranti.

4) Loving Her Was Easier (Than Anything I'll Ever Do Again) (1971)

Se non avete mai ascoltato prima d’ora Loving Her Was Easier (Than Anything I'll Ever Do Again) nella versione di Kristofferson, vi consigliamo di tenere a portata un pacchetto di fazzoletti. Scritta originariamente per Waylon Jennings, la canzone divenne nel 1971 il primo singolo in classifica e uno dei soli due successi pop nella Top 40 del grande cantautore texano. In essa Kristofferson ricorda con affetto e senza rimorsi una storia d’amore passata, suggerendo che è sempre meglio aver amato e poi sofferto che non aver mai amato veramente qualcuno. Anche Roger Miller, Willie Nelson e Nana Mouskouri hanno inciso una loro versione del brano.





5) Why me (1972)

I grandi artisti sono accomunati dalla preziosa capacità di trasformare il dolore in arte. Kristofferson era in un momento difficile della sua vita quando si trovò ad assistere a una funzione religiosa, che ispirò questo commovente brano a cavallo tra gospel e country, intriso di fede, in cui il cantante si rivolge direttamente a Gesù, chiedendogli di aiutarlo a cambiare vita: "Signore aiutami Gesù, l'ho sprecata". Why me è diventata, nell’estate del 1973, la sua unica hit country al numero uno delle classifiche. Elvis Presley amava così tanto quella canzone che diventò una presenza fissa nella scaletta dei suoi concerti fino alla sua morte nel 1977.