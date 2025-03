Kiss of Life: il nuovo volto del K-pop che sta conquistando tutti (ma proprio tutti)

Quando il K-pop incontra il talento, il risultato è qualcosa di magnetico. E le Kiss of Life, con la loro energia travolgente e una presenza scenica che cattura dal primo istante, lo dimostrano ad ogni esibizione.

Le Kiss of Life hanno fatto vibrare Milano con una performance che ha unito l’energia travolgente del K-pop a una cura maniacale per i dettagli. Composto da quattro artiste di straordinario talento – Julie, Natty, Belle e Haneul – il gruppo ha debuttato il 5 luglio 2023 sotto l’etichetta S2 Entertainment, portando sul palcoscenico milanese un mix inconfondibile di pop, dance e R&B. Nonostante la loro carriera sia iniziata da poco, si sono già affermate come una delle realtà più innovative del panorama musicale internazionale.

A differenza degli sfarzosi spettacoli di Seoul, la tappa milanese ha scelto un’impostazione scenografica essenziale, studiata per mettere in risalto la pura forza delle performance vocali e coreografiche. In questo contesto minimalista, ogni nota e ogni movimento hanno brillato di una luce tutta propria, rivelando un gruppo capace di trasformare anche il più semplice degli ambienti in un’esperienza multisensoriale. Il contrasto tra la riduzione scenica e l’energia sprigionata sul palco ha donato alla serata una carica emozionale intensa, in cui il talento e l’autenticità delle Kiss of Life sono stati i veri protagonisti.

Tra i brani che hanno segnato il loro percorso, “Igloo” e “Sticky” occupano un ruolo di rilievo. “Igloo”, con le sue sonorità fresche e avvolgenti, ha condotto il pubblico in un viaggio intimo e quasi onirico, mentre “Sticky”, caratterizzato da un ritmo incalzante e da una melodia irresistibilmente coinvolgente, ha fatto scatenare l’entusiasmo in sala. Ma è con “Midas Touch” che le Kiss of Life hanno regalato uno dei momenti più spettacolari della serata: la loro esecuzione di questo brano è sempre qualcosa di incredibile da vedere dal vivo, un connubio perfetto tra eleganza, carisma e una presenza scenica che cattura lo sguardo dall’inizio alla fine.

Le scelte stilistiche delle Kiss of Life sono altrettanto significative. I costumi, accuratamente studiati, non rappresentano soltanto abiti scenici, ma simboli di una femminilità ribelle e in continua evoluzione. Ogni dettaglio, dalla palette cromatica al design dei tessuti, è concepito per esprimere una modernità audace, capace di dialogare con un pubblico globale sempre più esigente e attento alle tendenze internazionali. Questa attenzione al dettaglio conferma come il gruppo non si limiti a proporre musica di alta qualità, ma costruisca un’intera narrativa visiva che racconta storie di emancipazione, trasformazione e autenticità.

Il tour milanese ha rappresentato un punto di svolta, dimostrando che l’essenza del K-pop non risiede esclusivamente in scenografie grandiose, ma nella capacità di trasmettere emozioni sincere. Sul palcoscenico, il contrasto tra un set ridotto all’essenziale e l’energia inarrestabile delle artiste ha creato una dinamica sorprendente: il pubblico ha potuto apprezzare non solo le coreografie precise e le armonie vocali impeccabili, ma anche quel senso di immediatezza e intimità che solo una performance autentica sa regalare.

Con un percorso di crescita costante e una carriera in ascesa, le Kiss of Life continuano a spingere i confini del genere musicale, rinnovandosi con ogni esibizione e consolidando il loro posto nel panorama del K-pop internazionale. La loro esperienza a Milano è stata più di una semplice tappa del tour: è stata un’affermazione di stile e identità, un esempio di come la musica possa unire e trasportare, superando ogni barriera culturale e linguistica.

Panorama.it ha parlato con loro in esclusiva.





Grazie ragazze per questa intervista! Potete presentarvi ai nostri lettori?

Haneul: Ciao, sono Haneul, la più giovane delle Kiss of Life. Dicono che la mia voce sia chiara e luminosa.

Belle: Ciao, mi chiamo Belle e sono la voce principale delle Kiss of Life! :)

Natty: Ciao, sono Natty, la main dancer, l’all-rounder e quella con il fascino sorprendente delle Kiss of Life!

Julie: Ciao, mi chiamo Julie e sono la leader delle Kiss of Life!

Per chi vi scopre per la prima volta, come definireste l’essenza delle Kiss of Life in tre parole?

Haneul: Ci piace definirci come The Hot Girls! O almeno, ci piace pensarci così. La nostra musica esprime fiducia in se stessi e vogliamo trasmettere questo messaggio.

Il vostro nome evoca energia e vitalità. In che modo queste qualità si riflettono nella vostra musica e nel vostro messaggio come gruppo?

Julie: Cerchiamo sempre di portare positività ed energia attraverso la nostra musica. Vogliamo diffondere il messaggio che l’imperfezione è perfezione e che avere fiducia in se stessi, indipendentemente dalle circostanze, sarà sempre la nostra più grande forza.

Milano segna l’inizio del vostro tour europeo! Cosa significa per voi questa prima tappa?

Haneul: In realtà, la mia famiglia è venuta in Italia senza di me una volta perché avevo un impegno importante, ma ho sempre desiderato visitarla. È incredibile che la prima città del nostro tour europeo sia proprio Milano!

I fan possono aspettarsi qualche sorpresa speciale durante il tour?

Belle: Cerchiamo sempre di portare qualcosa di speciale in ogni nostra esibizione, ma per questo tour europeo abbiamo cambiato alcune cose. Abbiamo aggiornato la tracklist rispetto al nostro tour negli Stati Uniti e anche cambiato la canzone per il nostro famoso Kissy Chair! Ci sono tante sorprese in arrivo!

Vi aspettavate che "Igloo" diventasse un successo così grande e un punto di riferimento nel K-pop?

Natty: Non mi aspettavo che esplodesse così tanto, ma ero sicura che sarebbe piaciuta a molte persone! L’abbiamo amata fin dal primo momento in cui l’abbiamo preparata e non posso non parlare della performance. La coreografia è venuta fuori in modo incredibile! E gli occhiali da sole? Un tocco di genio!

Secondo voi, cosa rende "Igloo" una canzone che si distingue davvero?

Julie: Il brano in sé è super cool e hip. La coreografia è sexy e di tendenza, ti fa venire voglia di ballarla! E gli occhiali da sole? Sono la ciliegina sulla torta che completa il tutto!

Qual è stata la reazione più sorprendente alla canzone, sia dai fan che dagli altri artisti?

Belle: Onestamente, non ci aspettavamo che “Igloo” ricevesse così tanto amore. Siamo davvero grate per tutto questo e ci diverte vedere così tanti fan e artisti unirsi al trend e aiutarlo a diventare virale. Grazie mille a tutti!

Oltre a "Igloo", avete creato altri brani indimenticabili. Ma a quale delle vostre canzoni vi sentite più legate e perché?

Belle: “Sticky” occupa un posto speciale nei nostri cuori perché è stato il primo brano con cui abbiamo vinto in uno show musicale. Ci rappresenta perfettamente, e ogni volta che lo abbiamo eseguito ci ha dato tantissima gioia!

La moda è una parte importante della vostra identità. C’è un capo o un accessorio di cui non potete fare a meno?

Haneul: Credo che sia diverso per ogni membro, ma per me sicuramente cappelli, berretti, cappellini e occhiali da sole. Forse è colpa di Igloo, ma indossare occhiali da sole mi aiuta a entrare nel mood quando ballo, mentre i cappelli danno sempre un tocco in più ai miei outfit!

Se poteste collaborare con qualsiasi artista, coreano o internazionale, chi sarebbe la vostra scelta da sogno?

Natty: Ci sono tantissimi artisti con cui vorrei collaborare, ma se dovessi scegliere solo alcuni direi Tinashe, Kehlani, Victoria Monét, Flo e SZA! Sono tutte artiste incredibili e tra le mie preferite!

Potete darci qualche indizio sui vostri progetti per il 2025? Dobbiamo aspettarci un’evoluzione nel vostro sound?

Julie: Il 2024 è stato un anno incredibile per noi! Speriamo che nel 2025 possiamo spingerci ancora più in là, esibirci su palchi più grandi e incontrare ancora più Kissys! Di sicuro pubblicheremo nuova musica e non vediamo l’ora di condividere tutto con voi!

C’è un momento con i vostri fan che vi ha toccato particolarmente?

Julie: Ogni volta che incontriamo i nostri Kissys per la prima volta, le loro reazioni sono così emozionanti… Il modo in cui i loro occhi si illuminano e i loro sorrisi… È semplicemente bellissimo!

Se doveste riassumere il vostro 2024 con una sola canzone (non necessariamente vostra), quale scegliereste e perché?

Natty: Direi Sticky. Questa canzone ha davvero aiutato le Kiss of Life a farsi conoscere meglio quest’estate e ci ha permesso di guadagnarci il titolo di Summer Hot Queen! Inoltre, mentre la preparavamo, ogni membro era felice e si è goduto il processo fino in fondo!