Billie Eilish: Hit me hard and soft spiazza e convince

Se il "gotico" Happier than ever aveva un po' disorientato la fan base innamorata delle sonorità electro minimal di When we fall asleep. Hit me hard and soft è un altro capitolo nel segno del cambiamento rispetto alle scelte sonore (e d'immagine) degli esordi. Lo mostra con tutta evidenza l'iniziale Skinny, un pezzo notevole tra arpeggi di chitarra, archi e un approccio vocale alla What I was made for. Il tema è quello del rapporto con la fama e ed il successo in un mondo giudicante, con i riflettori sempre accesi.

Decisamente più uptempo la successiva Lunch il pezzo hot del disco, sesso esplicito, immaginato con un'altra fanciulla, con una linea di basso a metà strada tra la dance elettronica e i Black Keys. Un brano dall'attitudine mainstream, orecchiabile e pulsante quanto basta in un album dove non sono previsti singoli da promuovere.

Anche se ha un sound decisamente meno crepuscolare del precedente, Hit me hard and soft non è un disco facile. Se non altro perché in assenza di hit trainanti richiede un ascolto complessivo. Un dettaglio non scontato in un contesto dove l'attenzione del pubblico più giovane per lo stesso brano non supera quasi mai la metà del brano stesso.

Bird of a feather è una piacevole canzone d'amore pop, uno dei momenti più solari del disco. L'amour de ma vie, nella prima parte, prima di alzare il livello del ritmo, è un intrigante divagazione soul, quasi un pezzo da diva degli anni Sessanta: senza dubbio, insieme a Skinny, una delle vette del disco. Dieci canzoni in tutto, in buona parte sorprendenti per i cambi di direzione e atmosfera che avvengono nel corso dello stesso brano. Come Wildflower, un pezzo intenso e intimista che non sfigurerebbe su un disco di Lana Del Rey. Notevole anche il mood, con un sorprendente arrangiamento da rock ballad, di The Greatest.

Nel passaggio da outsider a veterana del pop con due Oscar nel curriculum, Billie Eilish, ha fatto un bel disco, spiazzante ma maturo, un vero album come quelli di Beyoncé e Taylor Swift, che vanno ascoltati senza skippare per arrivare al singolo tormentone. Per chi non ha pazienza e voglia, restano gli artisti da trenta secondi con balletto virale su Tik Tok...





