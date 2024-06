Ed Sheeran: la scaletta dei concerti al Lucca Summer Festival

Mentre negli ultimi anni la musica pop si è sempre più ibridata con le monocordi sonorità trap e con le più movimentate ritmiche reggaeton, Ed Sheeran è diventato uno degli artisti più ascoltati al mondo grazie all'ausilio della sua chitarra acustica e della sua loopstation, orgogliosamente analogico e minimalista in un mondo dominato dal digitale e dai barocchismi. Gli ultimi dieci anni, in cui la musica in streaming ha soppiantato i formati fisici, sono stati dominati dal pop rassicurante di Ed Sheeran e Adele, che potrebbero tranquillamente essere i nostri vicini di casa. Nel caso di Ed Sheeran non è soltanto un modo di dire, visto che il rosso di Halifax abita diversi mesi l'anno in un piccolo paese dell'Umbria (Paciano), condividendo il tetto domestico con la moglie e la figlia.



A differenza dei trapper oggi tanto in voga, non troverete in Ed nulla che sia fuori posto: mai una dichiarazione shock alla stampa o un atteggiamento sopra le righe, mai una canzone urlata o sonorità acide, il tutto reso ancora più rassicurante da look apparentemente trasandato da studente universitario, quasi a dire: sono ricco sfondato, ma, in fondo, non sono troppo diverso da voi che mi ascoltate e le mie storie sono simili alle vostre.

Il segreto del successo di questo moderno Re Mida del pop (oltre 50 milioni di album venduti e alcuni miliardi di stream per i singoli), che quindici anni fa si esibiva come artista di strada e dormiva nella metropolitana sulla Circle Line di Londra, è una formula musicale ormai rodata, perfetta per incontrare i gusti del pubblico generalista e radiofonico: una sapiente alternanza di ballad voce e chitarra sentimentali, minimaliste e simil-folk a brani pop uptempo e radio friendly, screziati con sonorità soul, rap e dance. Una formula talmente perfetta da non essere mai stata messa in discussione negli album bestseller con i segni grafici =Equals (2021), ÷ Divide (2017), X Multiply (2014) e + Plus (2011), allontanandosi da questo solco giusto in No.6 collaborations project del 2019 che però, nelle parole dello stesso cantautore, era un "side project", con ben 22 ospiti, più orientato sul rap e sull'urban, con una sola ballad "alla Ed Sheeran".

Le sue intime ballad da accendini, pardon, cellulari accesi e le sua canzoni più pop e ballabili saranno protagoniste dei due attesi concerti di Ed Sheeran al Lucca Summer Festival, le uniche date italiane del cantautore di Halifax nel 2024. Visto il grande afflusso di pubblico, gli show dell'8 e del 9 giugno della popstar inglese si terranno presso le Mura Storiche della città toscana, mentre i concerti con meno di 10.000 spettatori si tengono di solito a Piazza Napoleone. La (probabile) scaletta sarà molto generosa, con oltre 25 brani e un medley, in cui non potranno mancare le hit Shape of You, Thinking Out Loud, Shivers, The A Team, Perfect,You Need Me, I Don't Need You e Bad Habits.

La scaletta di Ed Sheeran a Lucca

1)Tides

2) Blow

3) I'm a Mess

4) Shivers

5) The A Team

6) Castle on the Hill

7) Don't / No Diggity

8) Lego House

9) Eyes Closed

10) Give Me Love

11) Dive

12) American Town

13) River / Peru / Beautiful People / South of the Border / I Don't Care

14) Overpass Graffiti

15) Galway Girl

16) Thinking Out Loud

17) Love Yourself (Justin Bieber cover)

18) Sing

19) Tenerife Sea

20) Happier

21) Perfect

22) Bloodstream

23) Afterglow

24) You Need Me, I Don't Need You

25) Shape of You

26) Bad Habits