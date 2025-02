Duran Duran a Sanremo: i tre album cult da riscoprire

"Abbiamo appena chiuso e abbiamo l'ok definitivo perché dopo 40 anni torneranno all'Ariston il giovedì sera i Duran Duran, straordinaria band di musica di ieri oggi e domani, band senza tempo, ospiti internazionali graditissimi della terza serata". Così Carlo Conti ha annunciato il ritorno della band di Simon le Bon all'Ariston dopo 40 anni. Nel 1985 l'arrivo del gruppo inglese aveva letteralmente mandato in delirio i fan che avevano preso d'assalto l'area circostante l'Ariston. Pianti, svenimenti e urla isteriche che hanno preceduto l'esibizione in playback di Wild Boys.

I Duran Duran sono una delle pop band più longeve di sempre e nel corso della loro carriera hanno pubblicato album di grande successo commerciale ma anche musicalmente molto interessanti e da riscoprire nei giorni che precedono la loro esibizione al Festival di Sanremo.

RIO - 1982

Impossibile prescindere da questo album per comprendere la svolta sonora degli anni 80 rispetto al decennio precedente e la fame di successo che animava il gruppo. Rio è un album lussurioso, spudorato, che mescola rock, dance, post punk, accenni gotici, funk e synth pop proponendo una sequenza impressionate di 45 giri scala-classifiche. Da Rio /The Chaffeur a Save a prayer / Hold back the rain, passando per Hungry like the wolf / Careless Memories. La band al suo massimo grazie alla compattezza della sezione ritmica composta da John e Roger Taylor, alla stravaganza tastieristica di Nick Rhodes e alla chitarra sempre ispirata di Andy Taylor. E poi, lui, Simon Le Bon, il frontman della squadra che vince.

THE WEDDING ALBUM - 1993

"The Wedding Album è uno degli album più importanti dei Duran Duran, è stato il disco che ci ha regalato due grandi hit al di fuori degli anni Ottanta... Il successo di questo disco ci ha dato un'enorme fiducia e ci ha confermato che avevamo ancora vitalità e qualcosa da offrire al mondo, dopo alcuni anni in cui avevamo sbattuto la testa contro il muro, cercando di reinventarci", ha dichiarato John Taylor. E, in effetti, l'album prende le distanze dal suono degli anni d'oro mantenendo intatta però l'attitudine al pop, al groove e al funk. Tre i pezzi essenziali: Too much information, il superhit Ordinary world e Come undone.

DANSE MACABRE - 2024

A conferma della poliedricità del gruppo, Danse Macabre presenta una serie di canzoni a tema Halloween. In realtà si tratta di un progetto ibrido che tiene insieme tre brani inediti (su tutti Super Lonely Freak), cover sorprendenti come Spellbound di Siouxsie and The Banshees e Psycho Killer dei Talking Heads, e poi, ancora, Supenature del mitico Cerrone, Ghost Town degli Specials e Bury a friend di Billie Eilish. Non mancano gli auto remake, ovvero nuove versioni di canzoni già pubblicate dalla band, come Love Voudou e Confessions in the afterlife. Un disco indubbiamente pretenzioso ma riuscito.





