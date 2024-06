Coldplay a Roma: la scaletta dei quattro concerti all'Olimpico

Quattro date all'Olimpico e biglietti esauriti da tempo. I Coldplay sono la band mainstream per eccellenza e i numeri dei loro tour sono lì a confermarlo. Arriveranno in Italia sull'onda del bagno di folla a Glastonbury il festival inglese più importante di sempre. Chris Martin e soci hanno da poco pubblicato un nuovo singolo feelslikeimfallinginlove, anticipazione del prossimo album in studio, Moon Music, che uscirà il 4 ottobre.

Questa la probabilissima scaletta del concerto

Higher power

Adventure of a lifetime

Paradise

The Scientist

Viva la vida

Hymn for the weekend

Don't panic

Charlie Brown

Yellow

Human heart

People of the pride

Clocks

Infinity Signs

Something just like this (cover dei Chainsmoke)

Aeterna

My Universe

A sky full of stars

Sparks

The Jumbotron Song

Human kind

Fix you

feelslikeimfallinginlove

Durante i concerti europei, in alcune date, sono state suonate anche Orphans, Gravity, Midnight e Everglow.