Catch The Young: Una Nuova Era del K-Rock

Catch The Young è una band pop rock alternativa sudcoreana composta da cinque membri: Sani (leader, basso, voce principale), Kihoon (chitarra, voci), Namhyun (voce principale, chitarra), Junyong (tastiere, voce principale) e Jungmo (batteria, percussioni). Hanno coniato il termine "youth pop rock" per descrivere il loro suono brillante e stimolante, che racchiude gli alti e bassi dell’esperienza giovanile.

I Catch The Young hanno debuttato il 1° novembre 2023. Il mini album di debutto del gruppo, "Catch The Young: Fragments of Youth", e il loro secondo mini album, "Catch The Young: Fragments of Odyssey", hanno esplorato diversi aspetti della giovinezza. Il loro ultimo rilascio, "Dream It", affronta il tema del perseguimento dei sogni insieme nella realtà virtuale, a prescindere dalle difficoltà che i protagonisti devono affrontare.

"Dream It", un brano pop rock ritmato, mette in mostra il dinamico ritmo di Jungmo, la linea di basso sensuale di Sani, la chitarra brillante e alla moda di Kihoon e i sintetizzatori di Junyong, che aggiungono un tocco leggero ma vivace alla canzone.

Il singolo include anche un altro brano, "Wanna Be With You" (titolo coreano: 좋아할 수 없어), che cattura le emozioni dell'amore non corrisposto. Questa canzone è stata inclusa nella colonna sonora della serie TV coreana "My Friend’s Graduation Ceremony", con Park Chul-min, Kim Jong-hyeon e Jeong Ye In, e aggiunta all'album su richiesta dei fan del gruppo. La melodia evoca l'immaginario di un film di formazione, mentre le voci di Namhyun esprimono una gamma sottile di emozioni che si adattano perfettamente all'atmosfera della canzone.

Panorama.it li ha intervistati in esclusiva.

"Dream It" esplora il tema del perseguimento dei sogni insieme in un contesto di realtà virtuale. Da dove arriva l'ispirazione per questo concetto?

Sani: "Dream It" è una canzone che esprime letteralmente la nostra immaginazione dietro una storia che si svolge proprio come un sogno. Tutti sognano e immaginano, e abbiamo cercato di catturare quella sensazione in questa canzone. Penso che questa sia una parte dell'ispirazione per il concetto della canzone!

Ci puoi parlare del processo di scrittura di "Dream It"? Come ha contribuito ogni membro alla canzone?

Sani: Poiché l’arrangiamento della canzone è passato dalla musica dance alla musica da band, ho cercato di catturare le caratteristiche uniche di ogni strumento. Abbiamo fatto una svolta insolita nel ritmo della batteria, usato un plettro per il basso e aggiunto un assolo di chitarra unico. Per avere una varietà di suoni, abbiamo usato un sintetizzatore invece di una tastiera. Come band, credo che siamo riusciti a catturare i punti di forza di ogni membro nella nostra performance.

La canzone presenta una fusione dinamica di stili. Come descrivereste la vostra evoluzione musicale dal debutto a oggi?

Kihoon: Abbiamo sviluppato una gamma più ampia nella creazione delle canzoni, mostrando l'appeal unico di ogni strumento senza che uno sovrasti l'altro, amalgamandoli in un pezzo coeso. Il nostro spettro musicale si è sicuramente ampliato.

La linea di basso di Sani e la chitarra di Kihoon danno un tocco unico a "Dream It". Come fate in modo che i punti di forza di ogni membro emergano nella vostra musica?

Sani: La musica di Catch The Young ha un fascino unico che non si trova da nessun'altra parte. È difficile definire il nostro genere solo come rock o pop. L'energia che viene da ogni membro e la chimica tra di noi è la nostra forza. Poiché siamo una band che brilla durante le performance dal vivo, ci piacerebbe che la gente venisse a viverlo di persona!

"Wanna Be With You" è stata inclusa su richiesta dei fan. Quanto è importante l'input dei fan nel vostro processo creativo?

Kihoon: In definitiva, sono i fan a ascoltare e sentire ciò che creiamo. Quindi credo che sia importante trovare un buon equilibrio tra i loro feedback e il nostro messaggio, senza piegarci troppo verso un lato.

La canzone è presente nella serie "My Friend’s Graduation Ceremony". Come ci si sente ad avere la propria musica legata a uno show televisivo di successo?

Namhyun: Da quando ero bambino, desideravo cantare una OST per un drama. Sentire la mia voce in un drama è stato incredibile! Spero che la nostra canzone abbia contribuito a rendere il programma ancora più coinvolgente. Mi piacerebbe che chi guarda lo show si senta attratto dalla nostra musica e che in futuro ci siano altre opportunità simili.

Ci sono storie dietro le quinte della registrazione di "Dream It" o "Wanna Be With You" che vorresti condividere?

Jungmo: Ho avuto l'opportunità di cantare una parte di "Dream It". Poiché era la mia prima volta a registrare una voce, gli altri membri mi hanno aiutato a imparare come fare, facendomi anche un po' di scherzi! Ero così nervoso e imbarazzato dato che era la mia prima volta a cantare, ma penso che la prossima volta riuscirò a fare ancora meglio!

Che messaggio speri che gli ascoltatori prendano da "Dream It"?

Junyong: Come dice il testo, non abbiamo paura se ci sei tu, anche se il mondo finisse in 24 ore. Spero che non abbiate paura di nulla in nessuna situazione.

Qual è il vostro ricordo preferito con i fan durante la vostra carriera finora?

Jungmo: Penso che il mio ricordo preferito sia stata la nostra performance di debutto in strada il 1° novembre 2023. È stata la prima volta che ci siamo presentati al mondo e ricordo i fan che hanno vissuto quel momento con noi. Il nostro primo anniversario del debutto sta per arrivare, quindi forse è per questo che i ricordi di quel giorno sono così speciali e mi tornano in mente spesso.

Se poteste collaborare con qualsiasi artista del mondo, con chi lo fareste e perché?

Namhyun: Personalmente, mi piacerebbe collaborare con Taka dei ONE OK ROCK e Woosung dei The Rose. Ascolto spesso le loro canzoni e le loro voci mi danno forza e motivazione ogni volta che mi sento stanco o ho bisogno di un impulso.

Cosa vorreste dire ai fan che vi hanno supportato nel vostro percorso, specialmente con l'uscita di "Dream It"?

Junyong: Grazie per averci supportato e per dimostrare interesse in quello che facciamo. Continueremo a lavorare più duramente per diventare un Catch The Young ancora migliore, quindi vi chiediamo di continuare a seguirci. Siamo sempre grati!

Guardando al futuro, quali sono alcuni sogni o obiettivi che ancora aspirate a raggiungere come gruppo?

Jungmo: Il nostro sogno è continuare a crescere come band e diventare eventualmente una band riconosciuta a livello globale. Speriamo di continuare a suonare insieme a lungo e di condividere la nostra musica in tutto il mondo. Vi chiediamo di continuare a volere bene a Catch The Young!