Big One: il tributo live a The Dark side of the moon in 17 concerti

Non è semplice confrontarsi con il repertorio dei Pink Floyd e lo è ancora meno riproporre The Dark Side Of The Moon, uno dei dischi più famosi di sempre. Un concept album che è una scatola magica di suoni, rumori, atmosfere e intuizioni geniali. Ma come è noto, da tempo alcune tribute band hanno raggiunto un livello di professionalità altissimo, un requisito indispensabile quando si eseguono dal vivo album che il pubblico conosce nei minimi dettagli.

A partire dal 13 marzo, gli italiani Big One danno il via al 50 Years Of the Dark Side Tour 2024, un tour in diciassette date, in cui il disco capolavoro verrà riproposto nella sua interezza insieme ad altri brani che nemmeno i Pink Floyd hanno mai eseguito in concerto.

Il Dark Side Tour arriva in un momento fortunato fortunato per i Big One dopo i due sold out dello scorso gennaio al Blue Note di Milano. La loro versione di Comfortably Numb tratta dal dvd Live at Valle dei Templi ha superato le cinquecentomila visualizzazioni su YouTube, e a novembre è previsto un nuovo tour in Olanda, uno dei paesi europei in cui sono più famosi.

In vent'anni di attività, i Big One hanno attinto a piene mani dai classici di tutta la produzione dei Pink Floyd, spaziando dal periodo psichedelico di fine anni 60 fino agli album più recenti. Come racconta il chitarrista e cantante Leonardo De Muzio: "Siamo l’unico gruppo italiano a suonare questo genere nel Nord Europa, questo ci lusinga molto. Siamo diventati un vero riferimento in quei paesi molto diversi dall’Italia, dove la gente conosce in profondità la musica dei Pink Floyd, non vuole ascoltare solo le hit e ama i brani meno conosciuti". Alla qualità della musica si aggiunge la cura per l'aspetto scenografico in linea con l'immaginario pinkfoydiano.

Le date del tour:

13 marzo, Teatro Brancaccio a Roma, Aprilia (Teatro Europa, 14 marzo), Piacenza (Teatro Politeama, 15 marzo), Torino (Teatro Alfieri, 19 marzo), Pavia (Teatro Fraschini, 20 marzo), Pistoia (Teatro Manzoni, 4 aprile), Grosseto (Teatro Moderno, 5 aprile), Taranto (Teatro Fusco, 16 aprile), Brindisi (Teatro Versi, 17 aprile), Lecce (Teatro Apollo, 18 aprile), Bari (Teatro Team, 19 aprile), Potenza (Teatro Don Bosco, 20 aprile), Napoli (Teatro Acacia, 21 aprile), Bologna (Teatro Duse, 8 maggio), Legnano (Teatro Tirinnanzi, 10 maggio), Varese (Teatro Città di Varese, 11 maggio), Milano (Teatro Nazionale, 12 maggio).