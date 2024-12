Becoming Led Zeppelin: al cinema la vera storia di Plant, Page, Jones e Bonham

«Era ora che il viaggio dei Led Zeppelin venisse raccontato dal nostro punto di vista» ha dichiarato John Paul Jones, il bassista del gruppo, poche ore prima dell'annuncio ufficiale dell'arrivo nei cinema di tutto il mondo di Becoming Led Zeppelin, il docufilm realizzato dal regista inglese Bernard MacMahon (nelle sale italiane dal 27 febbraio).

Un lavoro durato cinque anni, una vera e proprio caccia la tesoro, anche negli archivi personali dei componenti del gruppo, alla ricerca di filmati live, interviste inedite, materiale fotografico e spezzoni di video dimenticati. Becoming Led Zeppelin offre uno sguardo alla scena musicale degli anni Sessanta e si sviluppa attraverso l'incontro tra i quattro componenti della band e il successo repentino e improvviso che trasforma i Led Zeppelin nella rock band più popolare del mondo già nel 1970.

Una versione work in progress del film era stata mostrata alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2021. Quel che ha convinto Page Plant e Jones ad affidare la loro storia a Bernard MacMahon è stato l'ottimo lavoro realizzato dal regista per The American Epic, il documentario del 2017 che raccontava le prime registrazioni di musica roots americana degli anni Venti. Nel docufilm un ingegnere restaura il primo sistema di registrazione elettrica del 1925 e venti artisti contemporanei (tra gli altri, Elton John, Jack White e gli Alabama Shakes) rendono omaggio a questo reperto storico cercando di utilizzarlo per incidere brani.

Ufficialmente la storia dei Led Zeppelin inizia nel 1968 quando il manager Peter Grant riesce a strappare alla Atlantic Records un contratto da 200 mila dollari, una cifra altissima per gli standard di quegli anni. L'album di debutto, intitolato semplicemente con il nome del gruppo, proietta i quattro nella Top 10 americana, ma la svolta avviene nel 1969 con Led Zeppelin II, il disco che definisce al meglio l'identità del gruppo, che crea un sound potentissimo, tra rock and roll, folk e blues. Emblema dell'impatto sonoro della band diventa l'indimenticabile Whole Lotta Love.