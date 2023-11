Addio a Shane MacGowan, icona del folk punk con i Pogues

Aveva 65 anni il frontman dei Pogues, Shane MacGowan, morto dopo un recente ricovero in ospedale in seguito alla diagnosi di encefalite. Il cantante, i cui brani più noti sono Fairytale of New York e A Pair of Brown Eyes, era malato da tempo. Nel corso della sua vita MacGowan aveva avuto diversi problemi di salute causati dagli eccessi di droghe e alcol.

Sua moglie Victoria Mary Clarke ha dichiarato su Instagram che MacGowan "significava il mondo per me". La compagna di Shane ha scritto: "Non so come dirlo, quindi lo dirò e basta. Shane... è andato a stare con Gesù, Maria e la sua bellissima madre Therese".

Tra i principali meriti artistici di MacGowan quello di aver portato la potenza della musica folk irlandese sulla scena rock, con una scrittura che attinge alla letteratura, alla mitologia e alla Bibbia.

MacGowan ha scritto una delle canzoni natalizie più famose di sempre, ovveroFairytale of New York, incisa con i Pogues e con la partecipazione della cantautrice Kirsty MacColl alla voce. La canzone è una ballata in stile folk irlandese pubblicata come singolo il 23 novembre 1987 e successivamente inserita nell'album If I Should Fall from Grace with God del 1988 dei Pogues.

Dal punto di vista competitivo la canzone ha avuto una storia travagliata subendo riscritture e tentativi di registrazione interrotti, e perdendo la sua vocalist originale lungo il percorso, prima di essere finalmente completata nell'agosto 1987. Sebbene il singolo non abbia mai raggiunto la prima posizione in Inghilterra, la sua popolarità è rimasta intatta nel corso dei decenni. Ad oggi è entrata per ben 19 volte nella Top 20 del Regno Unito dove ha conquistato cinque dischi di platino.

Shane Mac Gowan cantante, autore e chitarrista dalla voce roca e "alcolica" è stato una bandiera del più genuino spirito irlandese trasformando inni tradizionali da pub in adrenalinici classici rock con i Pogues.