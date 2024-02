Moser ad Rtl102.5: “Faccio un appello ad Amadeus”

Ignazio Moser lancia un appello ad Amadeus dai microfoni di Rtl102.5 con Fredella, Simioli, Taranto e Gloria Gallo dall’aeroporto di Roma-Fiumicino. “Il 16 marzo ci sarà la Milano-Sanremo e vorrei invitare Amadeus apremiare il vincitore”, dice Moser. “Cercherò di intercettarlo in questi giorni”.Moser, imprenditore e sportivo eccellente, si trova a Sanremo. “Sono qui con gli amici di RCS SPORT, azienda che organizza il giro d’Italia il giro d’Italia women e le corse di ciclismo. Siamo qui perché In particolare il 16 marzo si correrà la Milano Sanremo proprio con arrivo qui a Sanremo”, continua.



La Milano- Sanremo è la sua 114 edizione ed è un evento longevo come il festival. Ma in comune il festival e la Milano Sanremo non hanno solo la città di Sanremo ma tantissimo altro: Il giro, la Milano Sanremo e il festival sono eccellenze del Made in Itay, eventi love brand che appassionano le persone e le legano all’evento stesso , valorizzano tantissimo il nostro paese e le nostre bellezze ed eccellenze.