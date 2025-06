La moda delle vacanze va in scena a White

Settimana calda — in tutti sensi — per Milano. Mentre sfila la Milano Fashion Week Men’s Collection Spring/Summer 2026, nel distretto di via Tortona sale il sipario sulle collezioni resort, moda mare, fuori acqua il prêt-à-porter e gli accessori studiati per quando si è in vacanza.

Trend in grande crescita — basti sapere che secondo uno studio condotto da Businesscoot il solo mercato dei costumi da bagno passerà dai 28,3 miliardi di dollari del 2025 a 38,5 miliardi nel 2030 con una crescita del 36,2% — la moda resort ha trovato dal 21 al 24 giugno trova casa a Milano negli spazi del Superstudio Più grazie a White come ha spiegato il suo fondatore e direttore artistico, Massimiliano Bizzi.

«White Resort giunge alla sua terza edizione grazie al suo DNA definito e ben riconoscibile. L’evento è riuscito a far percepire il suo potenziale catturando l’attenzione internazionale e ricevendo forti segnali di apprezzamento dall’estero, in località e mercati in cui il segmento resort è in forte e continua ascesa e che sarebbero entusiasti di ospitare un evento di questo tipo. Ci stiamo lavorando e presto ci saranno novità che mostreranno appieno le potenzialità di questa manifestazione».

Tra le novità di stagione c’è il debutto della collaborazione tra il salone e Gran Canaria Swim Week, che vedrà l’evento spagnolo protagonista uno spazio dedicato mentre a ottobre sarà White a partecipare alle sfilate delle Isole Canarie, che nell’edizione dello scorso anno hanno avuto come Ambassador la supermodella Stella Maxwell.